科索沃北部選舉爭議遭關係友好的美國抨擊，柯林頓呼籲：停止愚蠢行為

友好關係疑生變，科索沃危機再起美國不挺反抨擊

（中央社）多年來，科索沃都以身為美國最堅定的夥伴而自豪，然而，在與宿敵塞爾維亞爆發新一波危機的情況下，許多人開始懷疑科索沃與美國過去一度堅不可摧的關係是否開始生變。

今（2023）年5月下旬，科索沃當局扶植阿爾巴尼亞裔候選人，塞爾維亞族人杯葛投票，結果在投票率只有3.5％的狀況下，阿爾巴尼亞裔候選人當選市長就職，進而引發北部4城鎮塞族暴力抗議，此後科索沃動盪不安的北部地區便持續醞釀騷亂。

科索沃北部近幾週來受到示威行動、塞爾維亞逮捕3名科索沃員警，以及塞族抗議民眾的暴力動亂撼動，有30多名北大西洋公約組織（NATO）維和人員受傷。

《法新社》指出，在塞爾維亞與科索沃的激烈爭執中，科索沃政府陷入一種奇怪、不安且不尋常的境地，那就是受到一連串來自華府方面的外交攻擊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年5月底表示：「我們強烈譴責科索沃政府升高北部緊繃局勢並增加不穩定性的行為。」

科索沃當局受到猛烈抨擊的同時，美國駐巴爾幹半島外交人員也發布一連串聲明。

美國駐塞爾維亞大使希爾（Christopher Hill）把多半過錯歸咎於科索沃總理庫提（Albin Kurti），他向《美國之音》（Voice of America）表示：「我想我們對庫提先生有意見。」

美國駐科索沃大使霍夫尼爾（Jeffrey Hovenier）進一步暗示，這場爭執正在破壞美國在其他政治領域對科索沃的支持。

雪上加霜的是，歐洲聯盟（EU）也對科索沃施壓，對科索沃實施一連串臨時措施，包括暫停高層人士互訪，並暫停部分金融合作。

外界推測，美方對科索沃採取強硬態度，加上對塞爾維亞進行較為溫和外交接觸的部分原因，是由於傳言普遍指出的：塞爾維亞當局已成為烏克蘭抗俄的重要彈藥來源。

科索沃北部選舉爭議未解，柯林頓籲停止愚蠢行為

科索沃北部地區近幾個月來緊張局勢加劇，前美國總統柯林頓（Bill Clinton）3日向科索沃政府喊話，呼籲停止在塞族居多數的北部地區做出愚蠢行為。

科索沃北部地區居住著5萬名塞族人，最近出現了自 2008年科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立以來最嚴重的緊張局勢。

5月下旬，科索沃當局扶植阿爾巴尼亞裔候選人，塞族人杯葛投票，結果在投票率只有3.5％的狀況下，阿爾巴尼亞裔候選人當選市長就職，於是引發北部4城鎮塞族暴力抗議。

北大西洋公約織負責保衛科索沃北部的3個市政廳，在與塞族衝突中，約有30名維和士兵受了傷，另有52名抗議者也掛彩。

《路透社》報導，柯林頓在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行的儀式上，接受阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）頒授的勳章。他說：「對於目前佔多數的阿爾巴尼亞人來說，趁這個時刻來表達自己的觀點是很容易的，但我們真正需要做的是，停止這種愚蠢行為。」

1998年至1999年塞爾維亞鎮壓科索沃阿爾巴尼亞游擊隊，北約介入以阻止塞爾維亞軍隊殺害科索沃平民；柯林頓對北約介入是最直言不諱的支持者。

當年北約對塞爾維亞軍隊發動78天的轟炸後，戰爭終在1999年6月結束。柯林頓因致力結束科索沃戰爭而受到讚譽。

如今科索沃的主要盟友美國和歐盟，都指責科索沃總理庫提不顧當地塞族人的反對，在4名市長的辦公室部署警力，從而引發了北部的緊張局勢。

歐盟已經對科索沃實施制裁，包括停止大部分經濟援助，並揚言如果庫提不讓步，將採取更多措施。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航