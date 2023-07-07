【關鍵在哪裡？】拍下你「遇見」關鍵的時刻，即可免費體驗「TNL+」三個月，解鎖更多深度內容

關鍵評論網十歲了，感謝一路以來陪伴關鍵成長的讀者朋友們，從六月開始，我們陸續在十週年特別企劃網站中，記錄下我們曾一起經歷的重要時刻、關心的議題，以及每個階段加入這趟旅程的夥伴們，更特別集結成十週年特別影片，回顧過去，邁向未來。

從七月開始，除了在 Youtube 和十週年官網，也可以在全台各地及高鐵左營站電視牆看到影片囉。

即日起，只要你在路上「遇見」關鍵十週年特別影片或靜態廣告，拍下照片並私訊到關鍵評論網的臉書粉專或是Instagram，就能獲得「TNL+」付費會員三個月免費體驗，解鎖更多深度內容，還能享受無廣告閱讀，詳細活動辦法請見下方。

活動辦法

即日起到07/31（一）晚上7點之前，只要拍下出現在高鐵左營站、誠品書店、大台北各區公車站點、電通大樓電視牆及路口電子看板的「關鍵十週年特別影片」照片，並完成下方指定任務其中一項，即可獲得「TNL+」三個月免費體驗，包含解鎖會員限定內容及無廣告服務。（將於8月底前為得獎者前開通權限並以私訊通知）

註：Facebook、Instagram 僅能只能擇一參加，不能兩者同時參加。

影片播放站點

▨ 台北各大公車站點（即日起）

▨ 高鐵左營站、電通大樓（即日起）

▨ 捷運大安站出口對面電子看板靜態廣告（即日起至7/21）

▨ 忠孝基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）

▨ 信義基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）

▨ 誠品書店（7/16起至8/15）

台北台大店、台北信義店、台北松菸店、中壢大江店、台北雙和店、台北美麗華店、宜蘭店、台北站前店、新北新板店、台中園道店

注意事項

☛ 須先免費註冊一般會員，方能開通TNL+ 免費體驗三個月，每人限兌換一次。

☛ 若已是 TNL+ 會員且仍在服務期間，將自動延長三個月。

☛ 若已是 TNL Friends 無廣告會員且仍在服務期間，將加開三個月 TNL+ 閱讀權限。

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責任編輯：Bill

核稿編輯：Simon