【關鍵在哪裡？】拍下你「遇見」關鍵的時刻，即可免費體驗「TNL+」三個月，解鎖更多深度內容
我們想讓你知道的是
只要將你拍到「關鍵十週年」特別影片的照片，傳到關鍵評論網的臉書粉專或是Instagram，就能獲得「TNL+」付費會員三個月免費體驗，解鎖更多深度內容，還能享受無廣告閱讀。一起來看活動詳細規則吧！
關鍵評論網十歲了，感謝一路以來陪伴關鍵成長的讀者朋友們，從六月開始，我們陸續在十週年特別企劃網站中，記錄下我們曾一起經歷的重要時刻、關心的議題，以及每個階段加入這趟旅程的夥伴們，更特別集結成十週年特別影片，回顧過去，邁向未來。
即日起，只要你在路上「遇見」關鍵十週年特別影片或靜態廣告，拍下照片並私訊到關鍵評論網的臉書粉專或是Instagram，就能獲得「TNL+」付費會員三個月免費體驗，解鎖更多深度內容，還能享受無廣告閱讀，詳細活動辦法請見下方。
活動辦法
即日起到07/31（一）晚上7點之前，只要拍下出現在高鐵左營站、誠品書店、大台北各區公車站點、電通大樓電視牆及路口電子看板的「關鍵十週年特別影片」照片，並完成下方指定任務其中一項，即可獲得「TNL+」三個月免費體驗，包含解鎖會員限定內容及無廣告服務。（將於8月底前為得獎者前開通權限並以私訊通知）
- Facebook：將捕捉到的照片貼到臉書活動貼文留言區，截圖並私訊關鍵臉書粉專您的email（須先免費註冊一般會員），即可兌換。
- Instagram：將照片貼到關鍵Instagram限動「輪到你了」之活動，截圖下來後私訊小盒子，同時附上你的email，即可兌換。
註：Facebook、Instagram 僅能只能擇一參加，不能兩者同時參加。
影片播放站點
▨ 台北各大公車站點（即日起）
▨ 高鐵左營站、電通大樓（即日起）
▨ 捷運大安站出口對面電子看板靜態廣告（即日起至7/21）
▨ 忠孝基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）
▨ 信義基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）
▨ 誠品書店（7/16起至8/15）
台北台大店、台北信義店、台北松菸店、中壢大江店、台北雙和店、台北美麗華店、宜蘭店、台北站前店、新北新板店、台中園道店
注意事項
☛ 須先免費註冊一般會員，方能開通TNL+ 免費體驗三個月，每人限兌換一次。
☛ 若已是 TNL+ 會員且仍在服務期間，將自動延長三個月。
☛ 若已是 TNL Friends 無廣告會員且仍在服務期間，將加開三個月 TNL+ 閱讀權限。
☛ 關鍵評論網媒體集團保留修改、終止、變更活動內容之權利。
責任編輯：Bill
核稿編輯：Simon
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將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。