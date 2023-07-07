2023/07/07,
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【關鍵在哪裡？】拍下你「遇見」關鍵的時刻，即可免費體驗「TNL+」三個月，解鎖更多深度內容

【關鍵在哪裡？】拍下你「遇見」關鍵的時刻，即可免費體驗「TNL+」三個月，解鎖更多深度內容
Photo Credit: TNL Mediagene

我們想讓你知道的是

只要將你拍到「關鍵十週年」特別影片的照片，傳到關鍵評論網的臉書粉專或是Instagram，就能獲得「TNL+」付費會員三個月免費體驗，解鎖更多深度內容，還能享受無廣告閱讀。一起來看活動詳細規則吧！

關鍵評論網十歲了，感謝一路以來陪伴關鍵成長的讀者朋友們，從六月開始，我們陸續在十週年特別企劃網站中，記錄下我們曾一起經歷的重要時刻、關心的議題，以及每個階段加入這趟旅程的夥伴們，更特別集結成十週年特別影片，回顧過去，邁向未來。

從七月開始，除了在 Youtube 和十週年官網，也可以在全台各地及高鐵左營站電視牆看到影片囉。

即日起，只要你在路上「遇見」關鍵十週年特別影片或靜態廣告，拍下照片並私訊到關鍵評論網的臉書粉專或是Instagram，就能獲得「TNL+」付費會員三個月免費體驗，解鎖更多深度內容，還能享受無廣告閱讀，詳細活動辦法請見下方。

活動辦法

即日起到07/31（一）晚上7點之前，只要拍下出現在高鐵左營站、誠品書店、大台北各區公車站點、電通大樓電視牆及路口電子看板的「關鍵十週年特別影片」照片，並完成下方指定任務其中一項，即可獲得「TNL+」三個月免費體驗，包含解鎖會員限定內容及無廣告服務。（將於8月底前為得獎者前開通權限並以私訊通知）

  1. Facebook：將捕捉到的照片貼到臉書活動貼文留言區，截圖並私訊關鍵臉書粉專您的email（須先免費註冊一般會員），即可兌換。
  2. Instagram：將照片貼到關鍵Instagram限動「輪到你了」之活動，截圖下來後私訊小盒子，同時附上你的email，即可兌換。

註：Facebook、Instagram 僅能只能擇一參加，不能兩者同時參加。

影片播放站點

▨ 台北各大公車站點（即日起）

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▨ 高鐵左營站、電通大樓（即日起）

▨ 捷運大安站出口對面電子看板靜態廣告（即日起至7/21）

▨ 忠孝基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）

▨ 信義基隆路口戶外電子看板（7/16起至7/30）

▨ 誠品書店（7/16起至8/15）

台北台大店、台北信義店、台北松菸店、中壢大江店、台北雙和店、台北美麗華店、宜蘭店、台北站前店、新北新板店、台中園道店

注意事項

☛ 須先免費註冊一般會員，方能開通TNL+ 免費體驗三個月，每人限兌換一次。

☛ 若已是 TNL+ 會員且仍在服務期間，將自動延長三個月。

☛ 若已是 TNL Friends 無廣告會員且仍在服務期間，將加開三個月 TNL+ 閱讀權限。

☛ 關鍵評論網媒體集團保留修改、終止、變更活動內容之權利。

責任編輯：Bill
核稿編輯：Simon


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TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

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