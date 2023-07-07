台北國泰萬怡酒店 Drift Bar攜手「人頭馬Rémy Martin」 推出”金夏微醺之夜” ，暢飲多款經典酒款打造夏日限定調酒，感受平日的夏夜晚風

位於台北國泰萬怡酒店14F的Drift Bar 首度攜手「人頭馬Rémy Martin」勾勒風情萬種的微醺夏夜，即日起至9月30日止以「人頭馬VSOP特優香檳干邑 」推出多款金夏特調，打造「金夏微醺之夜」，於每晚19:00~21:00可參加無限暢飲方案。同時，另推出平日限定活動，於周一至周四同桌消費2小時無限暢飲方案，加入萬豪旅享家會員並按讚台北國泰萬怡粉絲專頁，當晚即可再加贈續暢1小時！Drift Bar無限暢飲方案1小時600元，2小時1,000元，服務費另計，詳情請洽02.7750.3399或官網。(喝酒不開車，開車不喝酒)

獨領全球特優香檳干邑領導品牌─「人頭馬Rémy Martin」以三百年釀酒工藝 玩味新潮調酒

「人頭馬Rémy Martin」以精湛釀酒工藝與馥郁的生命之水聞名於世，其特優香檳干邑更被視為法式奢華品味的象徵，此次以「人頭馬VSOP特優香檳干邑」作為系列調酒的主角之一，純飲可於唇齒間感受到人頭馬細膩雅致的個性，作為調酒基調，亦能充分發揮香草氣息與果香完美揉合的特性，讓與其搭配的酒款及配料都能盡情揮灑風采，使不同風味間能相互激盪出光芒，讓每款調酒都能帶來別出心裁的感受。除此之外，也選用香甜馥郁的「君度橙酒」及蘊含草本植物香氣的「植物學家琴酒」做搭配，一個濃郁甘醇，一個清爽細膩，成就各式新潮調酒！

位於台北國泰萬怡酒店14F的Drift Bar以歷久不衰的經典加上勇於創新的熱情，呼應人頭馬Rémy Martin的品牌風格，將法式經典點綴上不同型態的水果風情，從果泥到果汁，從伯爵茶到各式特色酒款，為每款調酒賦予獨特的風味和口感。最新推出的暢飲方案中以「人頭馬VSOP特優香檳干邑」、「君度橙酒」及「植物學家琴酒」為基底，推出八款金夏微醺系特調，以台灣夏日必備消暑涼茶─青草茶作為創意發想的「青草茶不青草」，以特優香檳干邑獨有的香草氣息作為楔子，加入草本利口酒，引出滿溢的草本氣息。「菜園．果園．動物園」則巧妙地以人頭馬來象徵動物園，特優香檳干邑中的香草氣息作為草園芬芳的依據，而果園則以芭樂果泥與蘋果汁作代表，打造清爽且獨特的口感體驗。「熱浪來襲」則是經典側車調酒的變奏版，以特優香檳干邑搭配君度橙酒，加入鳳梨果汁，以熱帶水果風情再現海島涼爽感受，「午茶時光」則將細膩的植物學家琴酒與伯爵茶揉合，加入提升爽口風味的芭樂果泥與檸檬汁，優雅風情悠然於舉杯之際，除此之外，還有帶有氣泡口感的「秘蜜」、翻玩野格炸彈的「Bomb！」、融合清爽草本與甜美果韻的「阿爾巴酷熱」，及颯爽明亮的「日出」等四款各具風情的夏日限定調酒，體驗沉浸式的夏日氛圍中。

有「城市高空角落」之稱的Drift Bar擁有近90坪的戶外露臺，瞰視270度的無邊際市景，將台北101、松山機場及美麗華摩天輪等美景納入眼下，一次囊括夏夜裡的都會景致。室內設計現代精巧，其複合式空間致力於提供客製化多功能服務，如精品品牌活動、戶外西式婚宴與證婚、派對及品酒會等服務體驗。每日也於19:00~21:00提供無限暢飲酒單，即日起至9/30止推出「金夏微醺之夜」，提供八款夏日限定特調，周一至周四同桌消費2小時無限暢飲方案，加入萬豪旅享家會員並按讚台北國泰萬怡酒店粉絲專頁，當晚即可再加贈續暢1小時至22:00，與三五好友享受高空美景下的輕鬆暢飲。