2023/07/07,
歐洲

抗議活動不服警方執法，瑞典「環保少女」桑伯格遭起訴

抗議活動不服警方執法，瑞典「環保少女」桑伯格遭起訴
6月19日，桑伯格在瑞典港口馬爾默進行抗議｜Photo Credit: GettyImages

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桑伯格與環保倡議組織「奪回未來」，在瑞典南部的港口城市馬爾默，進行為期6日的示威抗議活動，試圖阻止裝載石油的油輪進港。由於未服從警方指示，擾亂當地交通，因此被檢察機關起訴，恐面臨6個月的監禁，而拒絕公設辯護人的桑伯格預計會在7月24日在地方法院單獨出庭。

綜合瑞典媒體《Sydsvenskan》《歐洲新聞台》《CNN》《衛報》的報導，長期投身環境保護運動的瑞典「環保少女」桑伯格（Greta Thunberg），由於在上（6）月的抗議活動中未服從警方指示，擾亂當地交通，因此近日被瑞典馬爾默（Malmö）地區檢察機關起訴。桑伯格預計會在本（7）月24日在地方法院出庭。

6月19日，桑伯格與環保倡議組織「奪回未來」（Ta tillbaka framtiden），在瑞典南部的港口城市馬爾默，進行為期6日的示威抗議活動，試圖阻止裝載石油的油輪進港。抗議活動透過封鎖馬爾默港口部分油輪的方式，阻止化石燃料入港。

桑伯格與其他約20名抗議人士堵住道路、爬上油罐車，以阻止它們進入或離開港口。當地警方驅逐示威抗議民眾，但包含桑伯格在內的4人拒絕離開，後被警方強行架走，桑伯格也因此遭到檢方起訴。

檢察官的這份聲明中並沒有說明這位年輕女性的身份，但瑞典檢察機關發言人柯林（Annika Cillin）向《CNN》證實被起訴的就是桑伯格本人。

不服從警方執法的罪行，將會面臨罰款，或是長達6個月的監禁。不過檢察官歐特森（Charlotte Ottosen）表示，類似的罪行，通常會以罰款的方式作結。檢察機關發言人柯林表示，桑伯格預計會在7月24日在地方法院出庭，而她拒絕了來自公設辯護人的協助，因此將在法庭上為自己辯護。

桑伯格的發言人向《CNN》表示，她無法發表任何評論。

而參與抗議活動的「奪回未來」組織發言人謝爾斯特羅姆（Irma Kjellström）則向《CNN》表示，桑伯格是許多阻止油輪進港的年輕人之一。「我們是為了阻止會摧毀人類未來的產業進入瑞典，所以才進行抗議活動。而在我們被起訴的同時，真正的犯罪依舊持續著。」同樣被起訴的謝爾斯特羅姆表示，將會繼續參與反對化石燃料的示威抗議活動。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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