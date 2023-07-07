香港立法會通過區議會條例修訂，直選議席銳減剩88席

（中央社）香港立法會昨日（6日）三讀通過區議會條例修訂草案，新一屆區議員將於年底依據新條例產生，屆時地方直選議席將由此前的450席銳減至88席，這被部分西方媒體視為民主大倒退。中方則指，改制有助香港走向「由治及興」。

區議會預定年底換屆選舉，港府5月提出完善地區治理方案，建議區議會由479席減至470席，當中直選議席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。

此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然議席。

對於新一屆議會大幅削減直選議席，民主黨此前曾表示失望，並指是倒退之舉；部分西方媒體也批評這是民主大倒退。

《明報》曾發表社評指出，反修例風暴（反送中運動）後，北京中央落實「愛國者治港」原則，特區政府為此提出方案，一方面將區議會「還原」為非政權地區諮詢組織，另一方面又有多重把關，確保參選者「愛國愛港」，大削直選議席，「過度收緊，實無必要」。

不過，中國國務院港澳事務辦公室發言人昨日發表談話，表示相關條例草案獲得通過，標誌著香港特區重塑區議會制度的立法工作順利完成。

發言人說，這是香港特區全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水準的又一重要舉措，必將為推動香港從「由亂到治」走向「由治及興」發揮重要作用。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex