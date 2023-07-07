2023/07/07,
政治

香港立法會通過區議會條例修訂，直選議席銳減剩88席

香港立法會通過區議會條例修訂，直選議席銳減剩88席
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港立法會通過區議會條例修訂草案，年底地方直選區議員議席將由此前的450席銳減至88席，這被部分西方媒體視為「民主大倒退」。中方則指，改制有助香港走向「由治及興」。

（中央社）香港立法會昨日（6日）三讀通過區議會條例修訂草案，新一屆區議員將於年底依據新條例產生，屆時地方直選議席將由此前的450席銳減至88席，這被部分西方媒體視為民主大倒退。中方則指，改制有助香港走向「由治及興」。

區議會預定年底換屆選舉，港府5月提出完善地區治理方案，建議區議會由479席減至470席，當中直選議席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。

此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然議席。

對於新一屆議會大幅削減直選議席，民主黨此前曾表示失望，並指是倒退之舉；部分西方媒體也批評這是民主大倒退。

《明報》曾發表社評指出，反修例風暴（反送中運動）後，北京中央落實「愛國者治港」原則，特區政府為此提出方案，一方面將區議會「還原」為非政權地區諮詢組織，另一方面又有多重把關，確保參選者「愛國愛港」，大削直選議席，「過度收緊，實無必要」。

不過，中國國務院港澳事務辦公室發言人昨日發表談話，表示相關條例草案獲得通過，標誌著香港特區重塑區議會制度的立法工作順利完成。

發言人說，這是香港特區全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水準的又一重要舉措，必將為推動香港從「由亂到治」走向「由治及興」發揮重要作用。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。