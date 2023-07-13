如果國會選舉結果三黨立委都不過半，台灣是否能再次挺過分立政府危機？
我們想讓你知道的是
由最新民調顯示，未來不論是誰當選總統，都可能面臨國會不過半的問題，面對這次總統大選可能產生分立政府的可能性，各黨除了在事後去杯葛或質疑總統任命的行政院院長外，更應該去思考事前的工作，也就是該怎麼跟其他政黨合作，組成國會過半的政黨聯盟。
文：林廷宇（就讀東海大學政治系，同時也因熱愛思考，雙主修社會學並輔系哲學。正在一個努力成為通才的路上，希望能夠為自己的族群和理想發聲）
根據最新民調顯示，並未有任何政黨總統候選人能夠取得過半數支持，可想而知，未來不論是誰當選總統，都可能面臨國會不過半的問題，此情此景，不禁令筆者回顧2000～2008年的陳水扁政府。再看看今日的兩岸與國際局勢，倘若發生三黨不過半，台灣是否能夠挺過再次遭遇分立政府危機？
三黨不過半，分立共治的兩難
根據《憲法增修條文》第3條第一款規定，行政院院長由總統任命之，又根據《憲法》第56條規定，行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。由此可見，倘若今天發生三黨不過半的聯合政府，在數學上的政府組成變數極多而多元，但在現實上，因為總統才是真正掌握組閣大權者，難以成為現實。
以現況民調而言，如果2024總統大選由賴清德當選，民進黨將繼續成為國會最大黨，不過會回到2000~2008年的少數政府情況。倘若今天沒有組成過半政黨聯盟，由民進黨執政的政府將再次遇到統治正當性（legitimacy）的問題。顯然地，民進黨身為最具政治實力的政黨，很高程度上基於支持程度，沒有動機與其他兩黨合作組成立院多數，將使政治衝突拉至近年最高點。
反之，如果是柯文哲當選總統，民眾黨勢必會面臨到國會最小黨的局勢，如果不與其他政黨合作組成少數政府，將面對到更嚴峻的統治正當性危機。但若組成立院多數，勢必要在許多議題上做出大幅度讓步，對於新興政黨而言，會是個大考驗，更會引起黨內路線衝突。
憲政規範與政治文化，不允許共治的發生
回顧我國的《憲法》規範與政治文化，傳統民主憲政講求三權分立相互制衡，到了我國行政、立法院再分出考試、監察院形成五院，使得我國成為獨樹一格的五權分立國家，但考試、監察卻只有分權而沒有制衡的功能，淪為行政與立法權的生產線專業分工。
在政治文化上，我國長期以來受原先中華帝國兩千餘年的皇制影響，也就是集大權於一身的強人政治，使得我國的半總統制，比起總統國會制，更加走向強化總統權力的超級總統制。是故，我國的《憲法》與政治文化，都能夠看出政治效率上的展現，而較無效率的分立政府與共治，似乎早就被排除當中。
倘若今日再次發生分立政府的情況，不論由哪一黨執政，恐怕在現今民粹主義、極化政治抬頭、藍綠意識形態對決的年代，沒有任何一黨的總統，願意讓出行政院院長的位置給在野政黨，一同共享行政權。何況，上述也提及，我國《憲法》並未提供任何共治的誘因，而在藍綠、反中親美與反美親中意識形態鬥爭的政治現實與文化之下，選民們也絕不容許政黨如此「背叛」自己。
既然都沒有政黨願意讓出行政院院長大位，那更就沒有政黨，願意與其他政黨攜手合作組成立法院多數推動草案。行政與立法權的爭奪戰，都將成為政黨間爾虞我詐的囚徒困境。
如何避免出現非一致性政府？
近年來，越來越多民眾支持恢復立法院閣揆同意權，也有不少政治人物希望的憲政改革從恢復閣揆同意權開始，希望行政院院長不再成為總統的牽線木偶。當然，倘若今天能夠恢復閣揆同意權，除了避免行政院院長對總統唯命是從外，在分立政府的情況下，總統為避免行政機關運作癱瘓，被迫將行政院院長人選交由立法院決定。
不過僅恢復閣揆同意權，將會產生一個問題。倘若今天這些分立政府下的立法院黨團喬不攏行政院院長人選，互相踢同意權的皮球，怎麼辦？
或許，更需要規範立法院與總統在閣揆上的相關規範，如最大黨負責組閣、若無法組成政府，請求第二大黨提名行政院院長選、若僵局持續一定時間則解散國會等等，能夠使立院各黨無法逃避任命權的職權行使，積極進行組閣協商，同時也能夠對人民負責，避免政府組成時間過長問題。
在規範更詳細的閣揆同意權外，行政權也應該分清總統與行政院院長的權限，或許法國能夠作為我國發生共治的借鑑，在《憲法》當中設立總統的「保留領域」，也就是當今日共治發生時，總統能夠保留「國防、外交」權。換言之，總理負責的是內政議題，避免即便讓不同陣營的人獲得總理大位後，還得聽從總統的命令行事。
朝野各黨無法迴避問題本質
綜上所述，面對這次總統大選可能產生分立政府的可能性，各黨除了在事後去杯葛或質疑總統任命的行政院院長外，更應該去思考事前的工作，也就是該怎麼跟其他政黨合作，組成國會過半的政黨聯盟。當然，這些政黨協商合作勢必會遇到政策或價值的路線衝突，所以各黨內部更應該積極擺脫二元對立的意識形態，尋求最大公約數。
最後，各黨也應該謹慎思考各國因分立政府、共治所帶來的行政效率不彰、憲政僵局，對政府體制的相關修憲議題做出表態。憲政改革，勢在必行，更是未來國會政黨不可逃避的政治責任。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：三黨不過半，台灣怎麼辦？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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