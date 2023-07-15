台灣有座十分鐘內便能上山下海、幾乎每座山頭都有砲台的城市

文：果子離

很多很多年前，遠流出版公司推出過《台灣深度旅遊手冊》系列，引介的目標，或城市，或區域，從書名便知道主題，如《北部海濱深度旅遊》《鹿港深度旅遊》等。

淡水、台北、台南、基隆、恆春半島、台北古城等，都給它來個深度旅遊，不是走馬看花、到此一遊或賞景打卡吃點小吃就拜拜回家，而是將旅遊與風土民情、文史知識結合，除了當旅遊導覽，也可紙頁臥遊，兼具知識獵奇之趣。

這系列書很好看，出版告一段落之後，貪心的我，希望讀到更多深度旅遊的出版品，但似乎不是很多，因此，發現了這本基隆之書，一定要推薦一下：《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行：日常、海洋、信仰、飲食、地景——小旅行職人踏查基隆五種維度》。

雨都基隆。這麼獨特的城市，應該有作者有書籍點出全台僅有的城市特色。書分五章：閃爍基隆、浪潮基隆、魔幻基隆、調味基隆、稜線基隆，分別對應書名列舉的日常、海洋、信仰、飲食、地景等五大面向。

基隆是海港，是山城，有山有水，卻無山水墨色的出塵仙氣。紅塵滾滾的基隆，擁山抱海、港市合一，地理環境獨特；市區腹地狹窄， 冬季多雨，生活樣貌特殊。

真的是山城，93.7%是丘陵。因此也是戰爭之城，多山，易守難攻。「幾乎每一座山頭都建設砲臺」。防空洞全台密度最高數量最多。

「稜線基隆」這一章，講的就是基隆的山勢。基隆城鎮有稜有角，形塑出外地所沒有的民俗文化，又有迷人的稜線景觀：「山城聚落、山巷階梯，還有不同年代建成的砲台、在海的兩端遙遙相望的燈塔，將基隆有稜有角的剛毅性情，一筆一畫表露無遺。」

書中以「有稜有角」來形容基隆。稜角，除了指外形方正，也用來形容一個人有原則、有主見。五位作者以生動文筆凸顯基隆的不凡個性。

「魔幻基隆」此章敘述基隆出了名的中元祭典，「閃爍基隆」則介紹紅燈區——之前疫情新聞常聽到基隆小吃一詞，有軍官出入其中，染疫受罰，但小吃怎麼犯了軍規？原來小吃店不是只有小吃。基隆這項特別的風情，在此章便點出一二，不明白的人讀後即可略知。

作者群筆下功夫不俗，有時幾句話便勾勒出基隆的特性，例如「10分鐘就能上山下海」，此語說明三面背山、正面臨海的地理環境；又如此問：「基隆人用一整座山當公園，會不會太奢侈？」這句話指擁有一整座山的中正公園。

《雨都漫步》副書名標舉「跟著雨傘人回家旅行」。咦，回家就回家，旅行就旅行，家是旅行的終點，兩者是相反的概念，怎麼這裡說是「回家旅行」呢？

可能還算新的概念，上網鍵入「回家旅行」四個字，搜尋到的，幾乎只是一家台南民宿的名字。

不可諱言，不少基隆人是這樣子的：人在雙北上學、工作，休閒娛樂也在雙北，基隆只是個地址所在，只是住家落腳、睡覺的地方，就像許多人常在異地旅行，對異國異鄉的認識和感情，可能都比故鄉來得深。

喜歡家鄉、認同故居，要從認識家鄉開始。

用旅行的心認識一座城市。漫步便是最好的旅行方式。

漫步慢走，細細觀看，多方探索，發現以為熟悉實為陌生的，關於故鄉的種種面貌。這是人與地方、一個人和其他在地人的深度連結與深情相會。

雨都漫步的工作團隊想法很清楚：「如果要說出家鄉的動人故事，前提是為地方累積足夠的文本。」

於是，透過各種訪談與文史資料的搜集，把屬於每位基隆人的常民記憶與國族歷史記錄下來，呈現於出版品與網站之中，為基隆的人與地說故事。有故事，一個地方，一座城市，便不只擁有風景與食物而已，而是有了縱深，活絡起來。

《雨都漫步》這本書便是其中一項成果，閱覽時可明確感受到製作團隊的用心與深情。

儘管限於財力，本書照片無法以彩色精印，但攝影還算清晰，大小適中（相對於此，之前推介的《正好住基隆》，照片過小，是全書最大的遺憾），可惜地圖不夠詳盡，寥寥幾圖，局部幾條路，相關方位稍加勾勒，不夠全面，對於路癡如我者，手持本書，按圖索驥，恐將一臉茫然。

或許上網可尋。的確，書上提到的諸多事物，有些本來不甚明白，網路一開，頓時可解，例如虎仔山迴車塔，太特別了，到底長什麼樣子，讀文字敘述卻不甚了了，上網一查，照片影片，清清楚楚，原來這樣啊。但紙本出版品的敵人正是網路，把資訊交給敵人不是好事。之前無網路的年代，憑製作精良的國內外旅遊導覽手冊，不虞迷航。那是讓人放心的事。

本文經Redmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰