台灣有座十分鐘內便能上山下海、幾乎每座山頭都有砲台的城市
我們想讓你知道的是
不可諱言，不少基隆人是這樣子的：人在雙北上學、工作，休閒娛樂也在雙北，基隆只是個地址所在，只是住家落腳、睡覺的地方，就像許多人常在異地旅行，對異國異鄉的認識和感情，可能都比故鄉來得深。喜歡家鄉、認同故居，要從認識家鄉開始。用旅行的心認識一座城市。漫步便是最好的旅行方式。
文：果子離
很多很多年前，遠流出版公司推出過《台灣深度旅遊手冊》系列，引介的目標，或城市，或區域，從書名便知道主題，如《北部海濱深度旅遊》《鹿港深度旅遊》等。
淡水、台北、台南、基隆、恆春半島、台北古城等，都給它來個深度旅遊，不是走馬看花、到此一遊或賞景打卡吃點小吃就拜拜回家，而是將旅遊與風土民情、文史知識結合，除了當旅遊導覽，也可紙頁臥遊，兼具知識獵奇之趣。
這系列書很好看，出版告一段落之後，貪心的我，希望讀到更多深度旅遊的出版品，但似乎不是很多，因此，發現了這本基隆之書，一定要推薦一下：《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行：日常、海洋、信仰、飲食、地景——小旅行職人踏查基隆五種維度》。
雨都基隆。這麼獨特的城市，應該有作者有書籍點出全台僅有的城市特色。書分五章：閃爍基隆、浪潮基隆、魔幻基隆、調味基隆、稜線基隆，分別對應書名列舉的日常、海洋、信仰、飲食、地景等五大面向。
基隆是海港，是山城，有山有水，卻無山水墨色的出塵仙氣。紅塵滾滾的基隆，擁山抱海、港市合一，地理環境獨特；市區腹地狹窄， 冬季多雨，生活樣貌特殊。
真的是山城，93.7%是丘陵。因此也是戰爭之城，多山，易守難攻。「幾乎每一座山頭都建設砲臺」。防空洞全台密度最高數量最多。
「稜線基隆」這一章，講的就是基隆的山勢。基隆城鎮有稜有角，形塑出外地所沒有的民俗文化，又有迷人的稜線景觀：「山城聚落、山巷階梯，還有不同年代建成的砲台、在海的兩端遙遙相望的燈塔，將基隆有稜有角的剛毅性情，一筆一畫表露無遺。」
書中以「有稜有角」來形容基隆。稜角，除了指外形方正，也用來形容一個人有原則、有主見。五位作者以生動文筆凸顯基隆的不凡個性。
「魔幻基隆」此章敘述基隆出了名的中元祭典，「閃爍基隆」則介紹紅燈區——之前疫情新聞常聽到基隆小吃一詞，有軍官出入其中，染疫受罰，但小吃怎麼犯了軍規？原來小吃店不是只有小吃。基隆這項特別的風情，在此章便點出一二，不明白的人讀後即可略知。
作者群筆下功夫不俗，有時幾句話便勾勒出基隆的特性，例如「10分鐘就能上山下海」，此語說明三面背山、正面臨海的地理環境；又如此問：「基隆人用一整座山當公園，會不會太奢侈？」這句話指擁有一整座山的中正公園。
《雨都漫步》副書名標舉「跟著雨傘人回家旅行」。咦，回家就回家，旅行就旅行，家是旅行的終點，兩者是相反的概念，怎麼這裡說是「回家旅行」呢？
可能還算新的概念，上網鍵入「回家旅行」四個字，搜尋到的，幾乎只是一家台南民宿的名字。
不可諱言，不少基隆人是這樣子的：人在雙北上學、工作，休閒娛樂也在雙北，基隆只是個地址所在，只是住家落腳、睡覺的地方，就像許多人常在異地旅行，對異國異鄉的認識和感情，可能都比故鄉來得深。
喜歡家鄉、認同故居，要從認識家鄉開始。
用旅行的心認識一座城市。漫步便是最好的旅行方式。
漫步慢走，細細觀看，多方探索，發現以為熟悉實為陌生的，關於故鄉的種種面貌。這是人與地方、一個人和其他在地人的深度連結與深情相會。
雨都漫步的工作團隊想法很清楚：「如果要說出家鄉的動人故事，前提是為地方累積足夠的文本。」
於是，透過各種訪談與文史資料的搜集，把屬於每位基隆人的常民記憶與國族歷史記錄下來，呈現於出版品與網站之中，為基隆的人與地說故事。有故事，一個地方，一座城市，便不只擁有風景與食物而已，而是有了縱深，活絡起來。
《雨都漫步》這本書便是其中一項成果，閱覽時可明確感受到製作團隊的用心與深情。
儘管限於財力，本書照片無法以彩色精印，但攝影還算清晰，大小適中（相對於此，之前推介的《正好住基隆》，照片過小，是全書最大的遺憾），可惜地圖不夠詳盡，寥寥幾圖，局部幾條路，相關方位稍加勾勒，不夠全面，對於路癡如我者，手持本書，按圖索驥，恐將一臉茫然。
或許上網可尋。的確，書上提到的諸多事物，有些本來不甚明白，網路一開，頓時可解，例如虎仔山迴車塔，太特別了，到底長什麼樣子，讀文字敘述卻不甚了了，上網一查，照片影片，清清楚楚，原來這樣啊。但紙本出版品的敵人正是網路，把資訊交給敵人不是好事。之前無網路的年代，憑製作精良的國內外旅遊導覽手冊，不虞迷航。那是讓人放心的事。
本文經Redmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
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