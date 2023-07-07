中共散播漢光演習為蔡英文「逃亡彩排」假訊息，國安人士：為擾亂台灣選舉、分化台美日關係

（中央社）國軍漢光39號實兵演習7月實施，國安人士指出，中共每年約5月20日左右，開始對漢光兵推展開假訊息操作，內容包括兵推結果國軍慘敗、演練撤僑，甚至虛構為「逃命彩排」；目的是擾亂台灣選舉、分化台美日關係與形塑恐慌心理戰。

國軍漢光39號演習區分「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）及「實兵演習」2階段，今年兵推想定以敵軍犯台各種可能行動，及近年擾台軍演態樣作為發展基礎，並借鏡俄烏戰事，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，5月15至19日實施5天4夜、24小時的對抗演習。實兵操演於7月24日至28日進行，並於26日首度在民用桃園機場進行1小時反空機降操演。

國安人士以今年桃機操演為例說，已發現中共透過假訊息操作，讓台灣有些不明究理的媒體，跟著說桃園機場是總統出訪必經之地，這些演練是為了總統逃命預作安排。

國安人士指出，機場等國家關鍵基礎設施與軍事要塞，戰時必須確保無法讓敵軍占領機場，正因其重要性而成為中共操作假訊息的重點；且更甚者，還將總統蔡英文6月10日在高雄視導的「海安11號演習」，把海巡演練反挾持圖片，移花接木宣傳是「逃命彩排」。

Photo Credit: 台海網 中共統戰部門將總統蔡英文6月10日在高雄視導的海巡演練照片，移花接木宣傳是「逃命彩排」。

對於中共的「唱衰」慣常作法，國安人士以外媒曾報導英國因食物通膨風險達歷史新高為例說，新聞是提出英國民眾「挨餓」恐成「新常態」，但中國各大官媒卻大肆宣揚這篇報導，稱英國人快餓死了。

再以軍事「大外宣」看，國安人士指出，中共對內一貫是要強調解放軍雄厚軍事實力，且不能開軍方玩笑，像是頗受歡迎的脫口秀演員「House披頭」，以「作風優良，能打勝仗」來形容野狗，就被舉報「侮辱人民子弟兵」，結果是無限期停止演藝工作。

國安人士認為，「唱衰別人」反映出中共要掩飾內政失靈，包括失業、經濟下行、消費不振、青年不滿、國際圍剿等問題；但在對外，中共又將自己形塑為美日台等國是挑釁方，中國是和平維持者、調停俄烏戰爭，說服歐洲不要被美國煽動等劇本。

當中共成為「和平維持者」，台灣作為對立面就變成「破壞者」。國安人士以2024總統大選「被刻意」定調為「和戰選擇」指出，民主國家選舉怎麼會有和戰選擇，台灣從來不是挑釁一方、亦未主張戰爭，只是要捍衛自己的民主自由制度可持續運作，但在台灣內部，卻一定程度被操作成青年上戰場、縮短兵役等議題。

至於如何應對中共各式假訊息，國安人士表示，輝達執行長黃仁勳旋風式訪台，所到之處均顯示台灣很安全，可抵銷中國認知戰的部分效果；但主軸設定仍是「和戰選擇」，藉由散播恐懼的認知作戰來影響選民的投票行為。

Photo Credit: 中央社 輝達執行長黃仁勳6月受邀擔任2023台北國際電腦展主題演講特別來賓，現身台北南港展覽館。

國安人士指出，政府當然會有見招拆招、預先想定採取策略等因應措施，但難處在於，台灣是一個資訊透明、無言論管制的民主國家，部分媒體可能看到中共操作的某些資訊，就未經判讀直接引用；或是基於某些聯繫變成在地協力者；再者，現在的資訊管道很多如抖內、虛擬貨幣等，但難抓到金流的管道，唯一能做就是若掌握充分資訊就提前揭露。

國安人士表示，中共設定今年是民主協商元年，各政黨都要民主協商，經貿的民主協商是兩岸企業峰會，傳媒是設定兩岸媒體峰會，採一整套認知操作，但此前媒體峰會主題因事先被揭露，台灣方面的參與者就有包袱、有壓力，最終沒辦成。

國安人士透露，中共慣用手法被揭露後，近期張牙舞爪的狀況較少，但仍綿密地採像是里長組團到中國旅遊等方式運作；至於錯假訊息短影音部分，國安人士坦言，短影音複製速度快，有在想辦法，但道高一尺、魔高一丈。

中國稱可擊沉福特號航艦群 國安人士：以假訊息壯膽

港媒日前引述兵推結果，稱24枚極音速飛彈可擊沉美國福特號航艦打擊群。國安人士分析，中國刻意發動此認知作戰，起因是烏克蘭的愛國者飛彈擊落俄羅斯超高音速飛彈，踩到解放軍「東風飛彈」亦恐遭擊落的「心理紅線」，遂發動近一個月的假訊息「大外宣」壯膽。

至於中共武力犯台機率，國安人士指出，解放軍聯合作戰綱要批准僅兩年，軍隊即刻整備全面渡海攻台的可能性低；而校級軍官是實戰時承上接下的關鍵，解放軍2015年後啟動軍隊改革迄今僅8年，俄羅斯陳兵烏克蘭經驗顯示，中國硬幹的結果、會很痛。

香港《南華早報》5月24日報導，中國中北大學以「墨子」電腦系統進行20次兵推模擬的結果顯示，解放軍只需發射24枚極音速飛彈，就能擊沉美國海軍最先進的福特號核子動力航艦（USS Gerald R. Ford）打擊群；一時間瘋傳中國網路平台，台灣媒體也廣為轉載。

Photo Credit: GettyImages 美國海軍福特號核子動力航艦（USS Gerald R. Ford）打擊群。

國安人士受訪時指出，按過去慣例，中共在漢光演習前夕都會進行新聞操作，中北大學的兵推報告就是大外宣標準案例；且此認知戰操作，在5月初即開始，即烏克蘭空軍5月6日透露，烏軍使用愛國者（Patriot）防空系統，首度擊落俄國「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

解放軍研發的東風17極音速飛彈，被稱為「航艦殺手」，亦是中共近年「大外宣」重點。國安人士指出，北京於5月中旬開始操作超音速飛彈打下愛國者的假新聞，主因踩到「心理紅線」，即與「匕首」同類型的東風飛彈，怎麼可以被愛國者飛彈攔截下來，此為紅線。正因為這條「心理紅線」，國安人士分析，中共又找到中北大學的兵推報告，可證明東風飛彈能將美軍整個航艦戰鬥群全部殲滅；5月29日之後，台港媒體跟著起舞，甚至還稱「這已經很保守了」。