2023/07/07,
政治

中共散播漢光演習為蔡英文「逃亡彩排」假訊息，國安人士：為擾亂台灣選舉、分化台美日關係

中共散播漢光演習為蔡英文「逃亡彩排」假訊息，國安人士：為擾亂台灣選舉、分化台美日關係
總統蔡英文慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

依據國安部門掌握中共假訊息製造及擴散模式，大致為大致為中國統戰及涉台部門決策體系先製造出定型的假訊息內容，透過微博及微信等網路平台上的政論帳號釋出，再由官方媒體引用中國所謂「專家」意見，形成真假摻半的「報導」，如今年漢光演習在桃機進行「反空降作戰」演練，就是搭配台灣時事評論員邱毅意見，稱「這說明蔡英文隨時做好逃亡準備」。

（中央社）國軍漢光39號實兵演習7月實施，國安人士指出，中共每年約5月20日左右，開始對漢光兵推展開假訊息操作，內容包括兵推結果國軍慘敗、演練撤僑，甚至虛構為「逃命彩排」；目的是擾亂台灣選舉、分化台美日關係與形塑恐慌心理戰。

國軍漢光39號演習區分「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）及「實兵演習」2階段，今年兵推想定以敵軍犯台各種可能行動，及近年擾台軍演態樣作為發展基礎，並借鏡俄烏戰事，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，5月15至19日實施5天4夜、24小時的對抗演習。實兵操演於7月24日至28日進行，並於26日首度在民用桃園機場進行1小時反空機降操演。

國安人士以今年桃機操演為例說，已發現中共透過假訊息操作，讓台灣有些不明究理的媒體，跟著說桃園機場是總統出訪必經之地，這些演練是為了總統逃命預作安排。

國安人士指出，機場等國家關鍵基礎設施與軍事要塞，戰時必須確保無法讓敵軍占領機場，正因其重要性而成為中共操作假訊息的重點；且更甚者，還將總統蔡英文6月10日在高雄視導的「海安11號演習」，把海巡演練反挾持圖片，移花接木宣傳是「逃命彩排」。

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Photo Credit: 台海網
中共統戰部門將總統蔡英文6月10日在高雄視導的海巡演練照片，移花接木宣傳是「逃命彩排」。

《上報》則指出，依據國安部門掌握中共假訊息製造及擴散模式，大致為大致為中國統戰及涉台部門決策體系先製造出定型的假訊息內容，透過微博及微信等網路平台上的政論帳號釋出，再由官方媒體引用中國所謂「專家」意見，形成真假摻半的「報導」，隨後由香港及台灣部分媒體轉載，擴散成「新聞」，在台灣內部形成「輿論」。

如今年漢光演習在桃機進行「反空降作戰」演練，在部分微博帳號上釋出之後，中國國台辦下轄媒體「中國台灣網」便引述專家意見，宣稱桃機為蔡英文「對外竄訪」專機使用的機場，因此演練的真正目的在出現突發狀況時，確保蔡英文本人能先逃命；其他媒體如「台海網」、「華夏經緯網」再搭配台灣時事評論員邱毅意見，稱「這說明蔡英文隨時做好逃亡準備」。

對於中共的「唱衰」慣常作法，國安人士以外媒曾報導英國因食物通膨風險達歷史新高為例說，新聞是提出英國民眾「挨餓」恐成「新常態」，但中國各大官媒卻大肆宣揚這篇報導，稱英國人快餓死了。

再以軍事「大外宣」看，國安人士指出，中共對內一貫是要強調解放軍雄厚軍事實力，且不能開軍方玩笑，像是頗受歡迎的脫口秀演員「House披頭」，以「作風優良，能打勝仗」來形容野狗，就被舉報「侮辱人民子弟兵」，結果是無限期停止演藝工作。

國安人士認為，「唱衰別人」反映出中共要掩飾內政失靈，包括失業、經濟下行、消費不振、青年不滿、國際圍剿等問題；但在對外，中共又將自己形塑為美日台等國是挑釁方，中國是和平維持者、調停俄烏戰爭，說服歐洲不要被美國煽動等劇本。

當中共成為「和平維持者」，台灣作為對立面就變成「破壞者」。國安人士以2024總統大選「被刻意」定調為「和戰選擇」指出，民主國家選舉怎麼會有和戰選擇，台灣從來不是挑釁一方、亦未主張戰爭，只是要捍衛自己的民主自由制度可持續運作，但在台灣內部，卻一定程度被操作成青年上戰場、縮短兵役等議題。

至於如何應對中共各式假訊息，國安人士表示，輝達執行長黃仁勳旋風式訪台，所到之處均顯示台灣很安全，可抵銷中國認知戰的部分效果；但主軸設定仍是「和戰選擇」，藉由散播恐懼的認知作戰來影響選民的投票行為。

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Photo Credit: 中央社
輝達執行長黃仁勳6月受邀擔任2023台北國際電腦展主題演講特別來賓，現身台北南港展覽館。

國安人士指出，政府當然會有見招拆招、預先想定採取策略等因應措施，但難處在於，台灣是一個資訊透明、無言論管制的民主國家，部分媒體可能看到中共操作的某些資訊，就未經判讀直接引用；或是基於某些聯繫變成在地協力者；再者，現在的資訊管道很多如抖內、虛擬貨幣等，但難抓到金流的管道，唯一能做就是若掌握充分資訊就提前揭露。

國安人士表示，中共設定今年是民主協商元年，各政黨都要民主協商，經貿的民主協商是兩岸企業峰會，傳媒是設定兩岸媒體峰會，採一整套認知操作，但此前媒體峰會主題因事先被揭露，台灣方面的參與者就有包袱、有壓力，最終沒辦成。

國安人士透露，中共慣用手法被揭露後，近期張牙舞爪的狀況較少，但仍綿密地採像是里長組團到中國旅遊等方式運作；至於錯假訊息短影音部分，國安人士坦言，短影音複製速度快，有在想辦法，但道高一尺、魔高一丈。

中國稱可擊沉福特號航艦群 國安人士：以假訊息壯膽

港媒日前引述兵推結果，稱24枚極音速飛彈可擊沉美國福特號航艦打擊群。國安人士分析，中國刻意發動此認知作戰，起因是烏克蘭的愛國者飛彈擊落俄羅斯超高音速飛彈，踩到解放軍「東風飛彈」亦恐遭擊落的「心理紅線」，遂發動近一個月的假訊息「大外宣」壯膽。

至於中共武力犯台機率，國安人士指出，解放軍聯合作戰綱要批准僅兩年，軍隊即刻整備全面渡海攻台的可能性低；而校級軍官是實戰時承上接下的關鍵，解放軍2015年後啟動軍隊改革迄今僅8年，俄羅斯陳兵烏克蘭經驗顯示，中國硬幹的結果、會很痛。

香港《南華早報》5月24日報導，中國中北大學以「墨子」電腦系統進行20次兵推模擬的結果顯示，解放軍只需發射24枚極音速飛彈，就能擊沉美國海軍最先進的福特號核子動力航艦（USS Gerald R. Ford）打擊群；一時間瘋傳中國網路平台，台灣媒體也廣為轉載。

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Photo Credit: GettyImages
美國海軍福特號核子動力航艦（USS Gerald R. Ford）打擊群。

國安人士受訪時指出，按過去慣例，中共在漢光演習前夕都會進行新聞操作，中北大學的兵推報告就是大外宣標準案例；且此認知戰操作，在5月初即開始，即烏克蘭空軍5月6日透露，烏軍使用愛國者（Patriot）防空系統，首度擊落俄國「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

解放軍研發的東風17極音速飛彈，被稱為「航艦殺手」，亦是中共近年「大外宣」重點。國安人士指出，北京於5月中旬開始操作超音速飛彈打下愛國者的假新聞，主因踩到「心理紅線」，即與「匕首」同類型的東風飛彈，怎麼可以被愛國者飛彈攔截下來，此為紅線。正因為這條「心理紅線」，國安人士分析，中共又找到中北大學的兵推報告，可證明東風飛彈能將美軍整個航艦戰鬥群全部殲滅；5月29日之後，台港媒體跟著起舞，甚至還稱「這已經很保守了」。


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