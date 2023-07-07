知名藝術家謝春德爆性侵案引眾怒，藝術圈Metoo連署修法呼籲「零容忍政策」
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知名藝術家謝春德性侵13歲女孩的事件爆發，引起藝文界群起憤怒，而雖然謝春德至今仍尚未公開回覆，但相關單位已經暫停終止與謝春德的合作，例如北藝中心。此外，藝術圈也發起了「藝術不染色」相關連署，針對立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法，提出了三點呼籲。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，目前遭爆性騷擾的知名人士無數，而臉書帳號「Redhat Liang」於5日晚間7點08分，於臉書寫下自小遭致知名藝術家謝春德性侵的過程，引起各界關注。
至於台北表演藝術中心（下稱北藝中心）則在6日宣布暫停與謝春德的合作，「在事件尚未明朗前，北藝中心將先行中止執行《NEXEN未來密碼》之演出製作工作。」
臉書帳號「Redhat Liang」昨日晚間的發文，第一句就指出：「第一次被性侵是發生在國小畢業的暑假，我13歲。」
而後隨著敘事發展，謝春德的性侵一事逐漸揭露，「Redhat Liang」於文中表示：「半夜，我睡到一半發現有人在脫我的內褲並且一邊用舌頭舔我的陰部一邊用手指撫摸我的陰蒂。我不敢出聲，接著他脫掉自己的衣褲，全裸的用另一隻手很輕的顫抖的反覆撫摸我的奶頭，沒多久謝春德開始用舌頭舔我的奶頭，一直這樣上下搓舔搞了老半天直到我的陰部和胸部滿滿的口水，他把我的雙腿放在他的肩膀上強行要進入我的身體，很痛。」
接著也指出，「由於謝春德拍了很多我的裸照（奶頭特寫），我怕他會去跟我爸說，我更怕他會去傷害我的兩個妹妹。所以一直和他保持著私下讓他摸我胸部、下體，配合他拍照要求給他陰毛的關係。（他說要透過撫摸我的胸部才能和最原始的宇宙做連結？）」
整篇貼文訴說了兒時遭至謝春德的性侵，也由於指證歷歷，引發藝文界以及許多網友對謝春德的撻伐，不過貼文至今7日午間，無論輿論如何延燒，謝春德仍尚未作出任何公開回應。
雖然謝春德至今仍未回應，不過相關單位也針對此事作出聲明。例如北藝中心就發出聲明， 表示，「謝春德先生為太界文化創意產業有限公司負責人，太界文化與本中心共同製作之本中心開幕節目《未來密碼》，原計畫於2022年9月份首演，因Covid-19疫情之故，未能如期演出，而雙方之合作契約現仍存續。」
北藝中心的聲明進一步指出，「謝春德先生對遭指控性侵一事尚未有公開回應，而基於本中心對性平事件『零容忍』及『三不：不隱匿、不包庇、不拖延』原則，本中心將組成專案諮詢委員會，並中止執行所有與《未來密碼》相關之約定事項，亦已通知謝春德先生前來洽談合約相關事宜。雙方之權利義務關係，及本製作之後續處理，將於完成相關法律程序後，再行對外說明。」
至於藝術圈也在6日發起「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課則機制倡議」連署，連署中表示，「建請藝文相關機構增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約中，針對相關情事採取『零容忍政策』，也就是說所有政府機關的獎項、補助計畫都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償，共同打造更安全的工作環境。」
而針對立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法，連署內容也提出了以下三點呼籲：
- 建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中。
- 聘僱人員不滿三十人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護。
- 文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。
此連署目前也引起藝文界的群起響應，包含相關藝文工作者、學者、評論者等人。
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核稿編輯：楊士範
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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