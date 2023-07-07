2023/07/07,
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知名藝術家謝春德爆性侵案引眾怒，藝術圈Metoo連署修法呼籲「零容忍政策」

知名藝術家謝春德爆性侵案引眾怒，藝術圈Metoo連署修法呼籲「零容忍政策」
Photo Credit: 擷取自連署網頁

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知名藝術家謝春德性侵13歲女孩的事件爆發，引起藝文界群起憤怒，而雖然謝春德至今仍尚未公開回覆，但相關單位已經暫停終止與謝春德的合作，例如北藝中心。此外，藝術圈也發起了「藝術不染色」相關連署，針對立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法，提出了三點呼籲。

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，目前遭爆性騷擾的知名人士無數，而臉書帳號「Redhat Liang」於5日晚間7點08分，於臉書寫下自小遭致知名藝術家謝春德性侵的過程，引起各界關注。

至於台北表演藝術中心（下稱北藝中心）則在6日宣布暫停與謝春德的合作，「在事件尚未明朗前，北藝中心將先行中止執行《NEXEN未來密碼》之演出製作工作。」

臉書帳號「Redhat Liang」昨日晚間的發文，第一句就指出：「第一次被性侵是發生在國小畢業的暑假，我13歲。」

而後隨著敘事發展，謝春德的性侵一事逐漸揭露，「Redhat Liang」於文中表示：「半夜，我睡到一半發現有人在脫我的內褲並且一邊用舌頭舔我的陰部一邊用手指撫摸我的陰蒂。我不敢出聲，接著他脫掉自己的衣褲，全裸的用另一隻手很輕的顫抖的反覆撫摸我的奶頭，沒多久謝春德開始用舌頭舔我的奶頭，一直這樣上下搓舔搞了老半天直到我的陰部和胸部滿滿的口水，他把我的雙腿放在他的肩膀上強行要進入我的身體，很痛。」

接著也指出，「由於謝春德拍了很多我的裸照（奶頭特寫），我怕他會去跟我爸說，我更怕他會去傷害我的兩個妹妹。所以一直和他保持著私下讓他摸我胸部、下體，配合他拍照要求給他陰毛的關係。（他說要透過撫摸我的胸部才能和最原始的宇宙做連結？）」

整篇貼文訴說了兒時遭至謝春德的性侵，也由於指證歷歷，引發藝文界以及許多網友對謝春德的撻伐，不過貼文至今7日午間，無論輿論如何延燒，謝春德仍尚未作出任何公開回應。

雖然謝春德至今仍未回應，不過相關單位也針對此事作出聲明。例如北藝中心就發出聲明， 表示，「謝春德先生為太界文化創意產業有限公司負責人，太界文化與本中心共同製作之本中心開幕節目《未來密碼》，原計畫於2022年9月份首演，因Covid-19疫情之故，未能如期演出，而雙方之合作契約現仍存續。」

北藝中心的聲明進一步指出，「謝春德先生對遭指控性侵一事尚未有公開回應，而基於本中心對性平事件『零容忍』及『三不：不隱匿、不包庇、不拖延』原則，本中心將組成專案諮詢委員會，並中止執行所有與《未來密碼》相關之約定事項，亦已通知謝春德先生前來洽談合約相關事宜。雙方之權利義務關係，及本製作之後續處理，將於完成相關法律程序後，再行對外說明。」

至於藝術圈也在6日發起「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課則機制倡議」連署，連署中表示，「建請藝文相關機構增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約中，針對相關情事採取『零容忍政策』，也就是說所有政府機關的獎項、補助計畫都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償，共同打造更安全的工作環境。」

而針對立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法，連署內容也提出了以下三點呼籲：

  1. 建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中。
  2. 聘僱人員不滿三十人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護。
  3. 文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。

此連署目前也引起藝文界的群起響應，包含相關藝文工作者、學者、評論者等人。

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核稿編輯：楊士範


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