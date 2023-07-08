金溥聰效應來了？侯友宜7月開始連續六天網路聲量衝第一

國民黨總統參選人侯友宜在多項民調落居老三，藍營為扭轉劣勢，派出「金小刀」前國安會秘書長金溥聰擔任侯友宜競選辦公室執行長，政壇關注是否可能因此翻轉選舉情勢。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集6月24日至7月5日之間，侯友宜與民進黨總統參選人賴清德、台灣民眾黨總統參選人柯文哲、可能獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘等人的網路輿情走勢，用以評估金溥聰是否為侯友宜帶來加分效果。

結果顯示，在金溥聰加入侯友宜的競選辦公室前，侯的網路聲量低靡，反倒是柯文哲、賴清德受關注度高，但在侯友宜找來金溥聰為其操刀選戰後，侯友宜一反過去常被批評的「講空話」形象，開始頻頻主動拋出議題，表態主張重啟核四、首度鬆口支持九二共識、恢復四個月義務役役期，被解讀為極力朝深藍族群靠攏，結果從六月底開始，侯連續六天網路聲量排名第一。

侯自7月起至今累積13.6萬則聲量，遠超柯文哲的7.7萬則、賴清德的6萬則、郭台銘的4.7萬則，聲量比例上侯42％、柯24％、賴19％、郭15％，若排除郭台銘，侯7月以來已包辦賴、侯、柯三人五成以上的總聲量。顯示光看總體聲量，金溥聰主導選戰策略，似乎為侯友宜在聲量上加分不少。

Photo Credit: TPOC

值得注意的是，侯友宜一改過去「中間」路線，接連拋出多個爭議性話題，在在引發輿論熱議，例如過去他就算頻頻被逼問也不鬆口的「九二共識」，也在他的詮釋下，首度宣示主張符合《憲法》的九二共識，被政壇解讀為，擁抱深藍族群的「固本」策略。

為了瞭解其策略是否有效，透過網路數據分析7月起侯友宜在藍營網路社群當中被討論的留言內容，結果顯示，高達29％聲量為侯友宜加油打氣、表示「侯友宜加油」等語，11％聲量則是表示「國民黨加油」，顯示以目前的情勢而言，藍營社群中大約有4成左右的聲量是在幫侯友宜及國民黨加油。

不過，仍有許多批評的聲浪，例如10％聲量以諧音梗諷刺侯友宜是「猴子」，10％聲量侯友宜退選，10％認為侯友宜缺法解決問題的能力，9％表示支持曾經代表國民黨參選總統的前高雄市長韓國瑜，9％批評國民黨的兩岸論述混亂，7％言論在嘲笑侯友宜是「侯老三」，6％認為國民黨要團結才能勝選。

總體而言，儘管藍營社群中逐漸有挺侯聲音，但偏向負面批評、嘲諷的聲音也不斷，比例上前者約為四成、後者六成。金溥聰效應是否能有效拉抬侯友宜的聲勢，甚至進一步爭取藍營認同，仍有待觀察。

Photo Credit: TPOC

攤開過去金溥聰的輔選成績單，可說是從未失敗、戰功彪炳，他是前總統馬英九的重要幕僚，1998年、2002年台北市長選舉，2005年國民黨主席選舉，以及2008年、2012年總統大選，高達五場選舉都幫馬英九選贏，此外，2010年台北縣升格為新北市的首場選舉，金溥聰也協助當時代表國民黨競選的朱立倫打敗民進黨候選人蔡英文，成為首任新北市長。

不過，也有不少人分析，認為相較金溥聰過去輔選的人物是「自帶魅力」，候選人本身的「產品」就很吸引人，但對侯友宜來說，恐怕還是需要提升他個人的「魅力」，搭配金溥聰戰術的加持，才會被選民買單。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：金溥聰效應來了？最新數據揭侯友宜連六天聲量第一

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航