金溥聰效應來了？侯友宜7月開始連續六天網路聲量衝第一
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儘管藍營社群中逐漸有挺侯聲音，但偏向負面批評、嘲諷的聲音也不斷，比例上前者約為4成、後者6成。金溥聰效應是否能有效拉抬侯友宜的聲勢，甚至進一步爭取藍營認同，仍有待觀察。
國民黨總統參選人侯友宜在多項民調落居老三，藍營為扭轉劣勢，派出「金小刀」前國安會秘書長金溥聰擔任侯友宜競選辦公室執行長，政壇關注是否可能因此翻轉選舉情勢。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集6月24日至7月5日之間，侯友宜與民進黨總統參選人賴清德、台灣民眾黨總統參選人柯文哲、可能獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘等人的網路輿情走勢，用以評估金溥聰是否為侯友宜帶來加分效果。
結果顯示，在金溥聰加入侯友宜的競選辦公室前，侯的網路聲量低靡，反倒是柯文哲、賴清德受關注度高，但在侯友宜找來金溥聰為其操刀選戰後，侯友宜一反過去常被批評的「講空話」形象，開始頻頻主動拋出議題，表態主張重啟核四、首度鬆口支持九二共識、恢復四個月義務役役期，被解讀為極力朝深藍族群靠攏，結果從六月底開始，侯連續六天網路聲量排名第一。
侯自7月起至今累積13.6萬則聲量，遠超柯文哲的7.7萬則、賴清德的6萬則、郭台銘的4.7萬則，聲量比例上侯42％、柯24％、賴19％、郭15％，若排除郭台銘，侯7月以來已包辦賴、侯、柯三人五成以上的總聲量。顯示光看總體聲量，金溥聰主導選戰策略，似乎為侯友宜在聲量上加分不少。
值得注意的是，侯友宜一改過去「中間」路線，接連拋出多個爭議性話題，在在引發輿論熱議，例如過去他就算頻頻被逼問也不鬆口的「九二共識」，也在他的詮釋下，首度宣示主張符合《憲法》的九二共識，被政壇解讀為，擁抱深藍族群的「固本」策略。
為了瞭解其策略是否有效，透過網路數據分析7月起侯友宜在藍營網路社群當中被討論的留言內容，結果顯示，高達29％聲量為侯友宜加油打氣、表示「侯友宜加油」等語，11％聲量則是表示「國民黨加油」，顯示以目前的情勢而言，藍營社群中大約有4成左右的聲量是在幫侯友宜及國民黨加油。
不過，仍有許多批評的聲浪，例如10％聲量以諧音梗諷刺侯友宜是「猴子」，10％聲量侯友宜退選，10％認為侯友宜缺法解決問題的能力，9％表示支持曾經代表國民黨參選總統的前高雄市長韓國瑜，9％批評國民黨的兩岸論述混亂，7％言論在嘲笑侯友宜是「侯老三」，6％認為國民黨要團結才能勝選。
總體而言，儘管藍營社群中逐漸有挺侯聲音，但偏向負面批評、嘲諷的聲音也不斷，比例上前者約為四成、後者六成。金溥聰效應是否能有效拉抬侯友宜的聲勢，甚至進一步爭取藍營認同，仍有待觀察。
攤開過去金溥聰的輔選成績單，可說是從未失敗、戰功彪炳，他是前總統馬英九的重要幕僚，1998年、2002年台北市長選舉，2005年國民黨主席選舉，以及2008年、2012年總統大選，高達五場選舉都幫馬英九選贏，此外，2010年台北縣升格為新北市的首場選舉，金溥聰也協助當時代表國民黨競選的朱立倫打敗民進黨候選人蔡英文，成為首任新北市長。
不過，也有不少人分析，認為相較金溥聰過去輔選的人物是「自帶魅力」，候選人本身的「產品」就很吸引人，但對侯友宜來說，恐怕還是需要提升他個人的「魅力」，搭配金溥聰戰術的加持，才會被選民買單。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：金溥聰效應來了？最新數據揭侯友宜連六天聲量第一
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮