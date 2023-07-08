聊聊居住正義：買房的人為什麼比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？

文：李柏鋒

每年5月申報綜合所得稅，民眾總是努力想辦法節稅，其中列舉扣除額就是許多人可以操作的地方，例如捐贈、醫藥費用等。其中跟居住相關的列舉扣除額有兩項，一個是「自用住宅購屋貸款利息」，每年每戶30萬元，一個是「房屋租金」，每年每戶12萬元。

因為標準扣除額和列舉扣除額只能二擇一，選高的來使用才可以扣掉更多，繳的稅就比較少了，而標準扣除額單身12萬元、夫妻合併申報24萬元，所以列舉扣除要超過24萬元有難度，不過如果買了房子、背了房貸，繳的利息有到30萬元，那麼就可以直接選擇列舉扣除額，再加上其他保險、醫療、捐贈等，說不定可以列舉到40、50萬元的額度。

所以對高收入族群來說，買房反而多了一個好處：可以節稅！

租稅政策其實有相當大的引導作用，今天的列舉扣除額，買房可以有30萬元的額度可以扣除，租房卻只有12萬元，其實就會更鼓勵民眾去買房，因為可以節稅。

但是買房的人，為什麼可以比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？政府又為何要鼓勵買房，而政策性的抑制租房？

其實這種租稅失衡的問題，早就一再被提出來討論了，但財政部卻總是藉口一堆、不動如山。

2022年5月28日，國民黨立委李貴敏在財政委員會質詢財政部長蘇建榮，希望擴大租金支出的扣除額，讓大家在物價齊漲的時候，起碼住房支出有喘息空間，結果蘇建榮卻以目前每戶每年平均申報房屋租金支出金額約9.9萬元，因此租金支出列舉扣除額12萬元上限已適足的理由回絕。

李貴敏指出，以主計總處公布數據，全台家戶月租金平均在1萬5000元左右，連社會住宅月租金也是1萬5000元，何況是實際租屋的市場價格？抨擊官員不食人間煙火。

2023年6月7日，民進黨立委鍾佳濱、江永昌、邱志偉聯合召開「是時候了，啟動通盤檢討扣除額！」合理稅賦公聽會，同樣也呼籲提高房屋租金扣除額，結果財政部的回應是配合物價指數調整，2022年度提高免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，已經減輕租屋族綜所稅負擔。

但是，買房族也一樣享有這些調整啊！財政部並沒有針對租屋族特別調整，甚至還忽視了買房族和租屋族之間的租稅不公。幾天後，國民黨總統候選人侯友宜在台大演講也提到，租金改列特別扣除額的政見。

由上述舉例可知，租金扣除額的調高，或是調整成特別扣除額而變成一定可以扣得到，已經是跨黨派的共識，唯獨就財政部無法理解、不動如山。

照理說，租屋族比起買房族更弱勢，國家在稅務政策上應該要更加重視而不是加以歧視，然而房屋租金的扣除額只有12萬元，對家庭來說遠低於標準扣除額，本來就沒什麼動力列舉，而且房東也未必同意弱勢的租戶列舉。

財政部應該盡快將租金扣除額提高為30萬元，讓租屋族更有動力為自己爭取權益，甚至改列為特別扣除額，而不再需要標準、列舉只能二選一，以稅務政策引導民眾更願意透過租房解決居住需求，而不是鼓勵所有人都去買房而助長房價炒作。

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本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：【一起聊居住正義】買房的人為什麼比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀