聊聊居住正義：買房的人為什麼比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？
我們想讓你知道的是
租稅政策有相當大的引導作用，今天的列舉扣除額，買房可以有30萬元的額度可以扣除，租房卻只有12萬元，其實就會更鼓勵民眾去買房，因為可以節稅。財政部應該盡快將租金扣除額提高為30萬元，讓租屋族更有動力為自己爭取權益，甚至改列為特別扣除額，而不再需要標準、列舉只能二選一，以稅務政策引導民眾更願意透過租房解決居住需求。
文：李柏鋒
每年5月申報綜合所得稅，民眾總是努力想辦法節稅，其中列舉扣除額就是許多人可以操作的地方，例如捐贈、醫藥費用等。其中跟居住相關的列舉扣除額有兩項，一個是「自用住宅購屋貸款利息」，每年每戶30萬元，一個是「房屋租金」，每年每戶12萬元。
因為標準扣除額和列舉扣除額只能二擇一，選高的來使用才可以扣掉更多，繳的稅就比較少了，而標準扣除額單身12萬元、夫妻合併申報24萬元，所以列舉扣除要超過24萬元有難度，不過如果買了房子、背了房貸，繳的利息有到30萬元，那麼就可以直接選擇列舉扣除額，再加上其他保險、醫療、捐贈等，說不定可以列舉到40、50萬元的額度。
所以對高收入族群來說，買房反而多了一個好處：可以節稅！
租稅政策其實有相當大的引導作用，今天的列舉扣除額，買房可以有30萬元的額度可以扣除，租房卻只有12萬元，其實就會更鼓勵民眾去買房，因為可以節稅。
但是買房的人，為什麼可以比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？政府又為何要鼓勵買房，而政策性的抑制租房？
其實這種租稅失衡的問題，早就一再被提出來討論了，但財政部卻總是藉口一堆、不動如山。
2022年5月28日，國民黨立委李貴敏在財政委員會質詢財政部長蘇建榮，希望擴大租金支出的扣除額，讓大家在物價齊漲的時候，起碼住房支出有喘息空間，結果蘇建榮卻以目前每戶每年平均申報房屋租金支出金額約9.9萬元，因此租金支出列舉扣除額12萬元上限已適足的理由回絕。
李貴敏指出，以主計總處公布數據，全台家戶月租金平均在1萬5000元左右，連社會住宅月租金也是1萬5000元，何況是實際租屋的市場價格？抨擊官員不食人間煙火。
2023年6月7日，民進黨立委鍾佳濱、江永昌、邱志偉聯合召開「是時候了，啟動通盤檢討扣除額！」合理稅賦公聽會，同樣也呼籲提高房屋租金扣除額，結果財政部的回應是配合物價指數調整，2022年度提高免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額，已經減輕租屋族綜所稅負擔。
但是，買房族也一樣享有這些調整啊！財政部並沒有針對租屋族特別調整，甚至還忽視了買房族和租屋族之間的租稅不公。幾天後，國民黨總統候選人侯友宜在台大演講也提到，租金改列特別扣除額的政見。
由上述舉例可知，租金扣除額的調高，或是調整成特別扣除額而變成一定可以扣得到，已經是跨黨派的共識，唯獨就財政部無法理解、不動如山。
照理說，租屋族比起買房族更弱勢，國家在稅務政策上應該要更加重視而不是加以歧視，然而房屋租金的扣除額只有12萬元，對家庭來說遠低於標準扣除額，本來就沒什麼動力列舉，而且房東也未必同意弱勢的租戶列舉。
財政部應該盡快將租金扣除額提高為30萬元，讓租屋族更有動力為自己爭取權益，甚至改列為特別扣除額，而不再需要標準、列舉只能二選一，以稅務政策引導民眾更願意透過租房解決居住需求，而不是鼓勵所有人都去買房而助長房價炒作。
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本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：【一起聊居住正義】買房的人為什麼比租房的人享有高2.5倍的列舉扣除額？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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