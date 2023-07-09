看燈號吃海鮮：馬糞海膽面臨生存危機轉「紅燈」，嘉鱲、黃錫鯛首次納入評估
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近來馬糞海膽因本島及離島過度撈捕，面臨區域族群滅絕危機且復育不易，在第六版《台灣海鮮選擇指南》中由黃燈降為紅燈。指南還首次納入台灣西海岸知名漁獲「嘉鱲」及「黃錫鯛」，列為斟酌食用的黃燈。
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
馬糞海膽因味道濃郁、口感嫩滑備受饕客喜愛，每年5月至9月是海膽的性腺發育成熟期，近年卻因過度撈捕面臨族群瀕危，並在今年更新的《台灣海鮮選擇指南》第六版，從黃燈（斟酌食用）轉為紅燈（避免食用）。
台灣東北海域常見的紅尾圓鰺（俗稱紅尾竹筴魚）則從黃燈升至綠燈。參與編定的海洋生態學者邵廣昭說明，海洋生物資源變動性大，為了呈現台灣海洋漁業資源現況，「海鮮指南」每隔2至3年定期更新，提供民眾及餐飲業者採買海鮮參考指引。
看燈號吃海鮮，馬糞海膽降為「紅燈」不建議食用
俗名為馬糞海膽的「白棘三列海膽」，以海藻、海草為主食，因進食速度快，可有效控制大型藻類的生長，為珊瑚提供較多的附苗空間，間接提升珊瑚礁生態系的基礎生產力。
馬糞海膽主要食用部位是黑色硬殼下的黃色腺體，也就是海膽的生殖腺，海膽性腺發育成熟期約落在每年5月至9月，近來馬糞海膽因本島及離島過度撈捕，面臨區域族群滅絕危機。馬糞海膽屬於定棲性物種且復育不易，在第六版《台灣海鮮選擇指南》中由黃燈降為紅燈。
《台灣海鮮選擇指南》於2023年4月22日推出最新第六版，囊括102種台灣常見海鮮種類。由台灣海洋保育與漁業永續基金會、中央研究院數位文化中心及台灣海洋大學海洋生物研究所榮譽講座教授邵廣昭團隊，參考2013年至2022年漁業署漁業年報及海漁基金會於全國各港口調查的漁獲資料後共同制定而成。
指南將各類海鮮分為綠燈（建議食用）、黃燈（斟酌食用）及紅燈（避免食用）。海漁基金會執行長林愛龍說，建議民眾日常生活中80％選擇綠燈海鮮，黃燈則佔20%，紅燈則建議完全不食用。
嘉鱲、黃錫鯛首次納入評估，列「黃燈」斟酌食用
第六版指南還首次納入台灣西海岸知名漁獲「嘉鱲」及「黃錫鯛」，林愛龍表示，根據現有科學文獻及長期在港口觀察漁獲數據趨勢發現，兩物種的自然族群豐度處於中低度的不穩定狀態，加上民眾反應為常見魚類卻未見評估。此次新版指南首次列入，就列為斟酌食用的黃燈。
台灣東北海域常見的洄游性物種紅尾圓鰺（俗稱紅尾竹筴魚），則因近年漁獲量顯著上升，從黃燈升至綠燈。
海漁基金會自2019年承接全國60處重要漁港的港口漁獲查報工作。林愛龍解釋，不同魚種變動趨勢不同，中小型魚類的紅尾竹筴魚，只需兩、三年就可看出族群狀況，但鰻苗這類隨著洋流數千公里洄游產卵的物種，可能就需要至少七年的趨勢觀察。
邵廣昭補充，各種漁獲趨勢圖平均要以五年的變動作為趨勢判斷依據，海洋生物資源狀況變動性大，為了呈現台灣海洋漁業資源現況，提供民眾及餐飲業者採買海鮮參考指引，必須每隔2至3年定期更新指南。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：看燈號吃海鮮 台灣海鮮選擇指南第六版更新：馬糞海膽轉紅燈不建議食用
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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