哲學入門推薦——哲學家談倫理學七大威脅

文：MK老師

即使我們致力於好人一生，無負時代，但我們仍然會害怕如果事情變得更差，我們的良心亦會淪陷。我們現在尚算好人，可能只是因為誘惑尚未夠大，恐嚇未夠可怕，或者情況還未到最危急的關頭。我們害怕自己隨時會成為他人的無情壓逼。面對這一切，我應該做的不是放棄，而是反身自省出屬於自己的解救。 ──Simon Blackburn在牛津通識系列的《倫理學》寫道。

Blackburn的小書《倫理學》（Ethics: A very short introduction）用精煉的文字談論了眾多當代倫理學的重要議題，其中亦談及當代倫理學所面對的「七個威脅」。這些「威脅」亦是逼使我們去思考如何去做好人的契機。

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一、上帝已死

「上帝已死」即宗教信仰在現代世界衰落的現象，有些宗教人士會視之為道德淪亡的象徵。作者剛好相反，認為「上帝已死」其實是件好事。人類以後可以更加集中去運用自身的理性去審視自己的道德信念，而不是一味盲目去相信宗教權威。

二、相對主義

「相對主義（relativism）」即一種認為「不同人或群體有不同的道德真理」的想法。這有時看似不錯，因為它像一種包容文化差異的態度。西方帝國主義興盛之時，傳教士與警察會連成一線強逼人跟從教會的教導去生活。一旦人類接受相對主義，社會看似就會容納多姿多彩的文化與生活，因為我們承認世上根本沒有唯一可取的道德生活。不過，我們仍然難以放棄指出一些明顯殘酷的文化有多不道德。

某些落後地方仍然會強逼婦女進行極之痛苦的割禮。某些地方仍然在用集中營的方式去打壓與清洗弱勢群族。難道這些都是道德可以包容的事？在「相對主義」這個問題上，作者在全書作結之時才給予自己的答案。他在這方面的立場在哲學界亦比較有名。學界稱他的立場為「類實在論（quasi-realism）」。實在論即認同有道德真理的想法，而「類實在論」照字面解即類似實在論的立場，但其實不是，乾脆叫「偽實在論」都不為過。類實在論認為道德信念並非世界的實相，但又認為人類有一些能夠稱得上為知識的道德信念，例如幸福比苦難好，或者尊重比侮辱好。可以說，作者的哲學立場本身就體現在實在論與相對主義的張力之中，頗有趣。

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三﹑自利主義

「自利主義（egoism）」即一種認為「所有人都只會關顧自己利益」的想法，有些長輩亦喜歡將這句掛在口邊。你可能想指出︰「哎，那個人不是在為了社會犧牲自己利益嗎。」然而，哲學上，自利主義者還是可以回答說︰「那只是因為他認為促進社會公義合乎自己的利益罷了」。與不少哲學家一樣，作者指出了這種詭辯的後果是令得「自私自利」一詞失去實際意義。因為我們再也分不出是「自私自利」與不是「自私自利」的行為。倒過來說，如果我們要分得開是「自私自利」與不是「自私自利」的行為，那麼我們不應該詭辯說「所有行為其實都是出於行動者自己的利益」。

一般人為何會認為「自利主義」吸引呢？當我們說「所有人都只會關顧自己利益」有時可能想要為自己的自利行為辯護一下，令得自己心裏好過一點。他人的偉大的確對很多人來說是一種心理壓力。我們難免會反省︰「為他人犧牲的人與我們一樣是人，為何他可以偉大而我卻不能夠呢？」或者我們要原諒自己不能夠與他們一樣地偉大，但我們仍然可以踏出一步，逐少逐少地向他們學習，逐少逐少地地貢獻他人。這並非要去否定那顆自發的愧疚之心，而是要轉化它成為一種道德動力，促使自己成為一個更好的人。

四﹑演化論

演化論，即用來解釋人類起源的生物學學說。作者指出市面上有兩類流行的倫理學書籍，一是安慰與鼓勵我們的心靈雞湯，另一類是宣稱「科學解釋了人就是甚麼甚麼」的流行科學。它們的標題通常會有令人誤會的暗示︰「人類基因就是自私」、「人類基因就是父權」、「人類基因只關心繁殖後代」等等。當然很多書名只是「標題黨」，例如《自私的基因》（Selfish Gene）中的「自私」只是個有用的比喻。書的內容絕非要指出人皆自私自利。為何我們會受此些題目所吸引呢？Blackburn認為，正正因為「上帝已死」，我們不再相信宗教之後，我們想要得到另一種權威來取代我們自身要面對的道德思考。我們想要令科學取代宗教成為我們的道德權威。

Blackburn又在書中給了幾顆解毒丸讓讀者傍身。第一，我們要搞清楚，解釋了人某些道德行為的源由不表示那些道德行為皆虛幻。假如演化論解釋到母愛這現象，告訴我們，母親之所以愛孩子，乃因為有母愛的人類，比無母愛的人類更有演化優勢，如此都絕不表示母親只會關心人類基因的續存，更加不表示母愛是虛假而不存在。相反，如果母愛不存在，那麼根本整個演化論解釋就無東西可以被解釋。

第二，欠缺演化論解釋的事並不代表那件事不存在。明顯有很多現象都有待解釋。哲學界有一個很有名的問題︰為何我們有意識？從演化的角度看，我們的主觀意識似乎並不必要。我們受傷時，會有痛的感覺。我們看到紅色的東西時，會有見到紅色的感覺。這些主觀的感覺就是我們的主觀意識。這些主觀意識看似是演化路上不必要的副產品。哲學家David Chalmers曾問過︰既然我們大腦功能完全可以全無主觀意識地「盲目」運作，那麼為何我們還會有意識呢？當然後來有學者會嘗試以演化論回應Chalmers。重點是，即使那些解釋不成功或我們未能找到恰當的解釋，但再明顯不過的是人能夠感受到痛。

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第三，演化論解釋並非要指出我們出於甚麼動機與原因會做出某類行為。例如《自私的基因》只是將個別基因比喻成「自私」的個體，而在環境中互相競爭，絕非指人本能地有自私自利傾向。相反，互相幫助的利他行為明顯對人類的續存有利。很多演化論解釋只想解釋清楚為何某行為或特徵（包括利他行為）功能上對人類基因的續存有用。

五﹑基因決定論