哲學入門推薦——哲學家談倫理學七大威脅
我們想讓你知道的是
Simon Blackburn的小書《倫理學》（Ethics: A very short introduction）用精煉的文字談論了眾多當代倫理學的重要議題，其中亦談及當代倫理學所面對的「七個威脅」。這些「威脅」亦是逼使我們去思考如何去做好人的契機。
文：MK老師
即使我們致力於好人一生，無負時代，但我們仍然會害怕如果事情變得更差，我們的良心亦會淪陷。我們現在尚算好人，可能只是因為誘惑尚未夠大，恐嚇未夠可怕，或者情況還未到最危急的關頭。我們害怕自己隨時會成為他人的無情壓逼。面對這一切，我應該做的不是放棄，而是反身自省出屬於自己的解救。
──Simon Blackburn在牛津通識系列的《倫理學》寫道。
Blackburn的小書《倫理學》（Ethics: A very short introduction）用精煉的文字談論了眾多當代倫理學的重要議題，其中亦談及當代倫理學所面對的「七個威脅」。這些「威脅」亦是逼使我們去思考如何去做好人的契機。
一、上帝已死
「上帝已死」即宗教信仰在現代世界衰落的現象，有些宗教人士會視之為道德淪亡的象徵。作者剛好相反，認為「上帝已死」其實是件好事。人類以後可以更加集中去運用自身的理性去審視自己的道德信念，而不是一味盲目去相信宗教權威。
二、相對主義
「相對主義（relativism）」即一種認為「不同人或群體有不同的道德真理」的想法。這有時看似不錯，因為它像一種包容文化差異的態度。西方帝國主義興盛之時，傳教士與警察會連成一線強逼人跟從教會的教導去生活。一旦人類接受相對主義，社會看似就會容納多姿多彩的文化與生活，因為我們承認世上根本沒有唯一可取的道德生活。不過，我們仍然難以放棄指出一些明顯殘酷的文化有多不道德。
某些落後地方仍然會強逼婦女進行極之痛苦的割禮。某些地方仍然在用集中營的方式去打壓與清洗弱勢群族。難道這些都是道德可以包容的事？在「相對主義」這個問題上，作者在全書作結之時才給予自己的答案。他在這方面的立場在哲學界亦比較有名。學界稱他的立場為「類實在論（quasi-realism）」。實在論即認同有道德真理的想法，而「類實在論」照字面解即類似實在論的立場，但其實不是，乾脆叫「偽實在論」都不為過。類實在論認為道德信念並非世界的實相，但又認為人類有一些能夠稱得上為知識的道德信念，例如幸福比苦難好，或者尊重比侮辱好。可以說，作者的哲學立場本身就體現在實在論與相對主義的張力之中，頗有趣。
三﹑自利主義
「自利主義（egoism）」即一種認為「所有人都只會關顧自己利益」的想法，有些長輩亦喜歡將這句掛在口邊。你可能想指出︰「哎，那個人不是在為了社會犧牲自己利益嗎。」然而，哲學上，自利主義者還是可以回答說︰「那只是因為他認為促進社會公義合乎自己的利益罷了」。與不少哲學家一樣，作者指出了這種詭辯的後果是令得「自私自利」一詞失去實際意義。因為我們再也分不出是「自私自利」與不是「自私自利」的行為。倒過來說，如果我們要分得開是「自私自利」與不是「自私自利」的行為，那麼我們不應該詭辯說「所有行為其實都是出於行動者自己的利益」。
一般人為何會認為「自利主義」吸引呢？當我們說「所有人都只會關顧自己利益」有時可能想要為自己的自利行為辯護一下，令得自己心裏好過一點。他人的偉大的確對很多人來說是一種心理壓力。我們難免會反省︰「為他人犧牲的人與我們一樣是人，為何他可以偉大而我卻不能夠呢？」或者我們要原諒自己不能夠與他們一樣地偉大，但我們仍然可以踏出一步，逐少逐少地向他們學習，逐少逐少地地貢獻他人。這並非要去否定那顆自發的愧疚之心，而是要轉化它成為一種道德動力，促使自己成為一個更好的人。
四﹑演化論
演化論，即用來解釋人類起源的生物學學說。作者指出市面上有兩類流行的倫理學書籍，一是安慰與鼓勵我們的心靈雞湯，另一類是宣稱「科學解釋了人就是甚麼甚麼」的流行科學。它們的標題通常會有令人誤會的暗示︰「人類基因就是自私」、「人類基因就是父權」、「人類基因只關心繁殖後代」等等。當然很多書名只是「標題黨」，例如《自私的基因》（Selfish Gene）中的「自私」只是個有用的比喻。書的內容絕非要指出人皆自私自利。為何我們會受此些題目所吸引呢？Blackburn認為，正正因為「上帝已死」，我們不再相信宗教之後，我們想要得到另一種權威來取代我們自身要面對的道德思考。我們想要令科學取代宗教成為我們的道德權威。
Blackburn又在書中給了幾顆解毒丸讓讀者傍身。第一，我們要搞清楚，解釋了人某些道德行為的源由不表示那些道德行為皆虛幻。假如演化論解釋到母愛這現象，告訴我們，母親之所以愛孩子，乃因為有母愛的人類，比無母愛的人類更有演化優勢，如此都絕不表示母親只會關心人類基因的續存，更加不表示母愛是虛假而不存在。相反，如果母愛不存在，那麼根本整個演化論解釋就無東西可以被解釋。
第二，欠缺演化論解釋的事並不代表那件事不存在。明顯有很多現象都有待解釋。哲學界有一個很有名的問題︰為何我們有意識？從演化的角度看，我們的主觀意識似乎並不必要。我們受傷時，會有痛的感覺。我們看到紅色的東西時，會有見到紅色的感覺。這些主觀的感覺就是我們的主觀意識。這些主觀意識看似是演化路上不必要的副產品。哲學家David Chalmers曾問過︰既然我們大腦功能完全可以全無主觀意識地「盲目」運作，那麼為何我們還會有意識呢？當然後來有學者會嘗試以演化論回應Chalmers。重點是，即使那些解釋不成功或我們未能找到恰當的解釋，但再明顯不過的是人能夠感受到痛。
第三，演化論解釋並非要指出我們出於甚麼動機與原因會做出某類行為。例如《自私的基因》只是將個別基因比喻成「自私」的個體，而在環境中互相競爭，絕非指人本能地有自私自利傾向。相反，互相幫助的利他行為明顯對人類的續存有利。很多演化論解釋只想解釋清楚為何某行為或特徵（包括利他行為）功能上對人類基因的續存有用。
五﹑基因決定論
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
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