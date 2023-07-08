烏克蘭札波利沙核電站面臨爆炸威脅，有可能發生類似福島核事故的災難嗎？
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基輔警告稱，俄羅斯可能計劃在札波利沙核電站進行爆炸襲擊。如果不幸發生，這場核威脅造成的最大危害將是什麼？
文：Rzheutska Lilia
俄羅斯於2022年初首次佔領札波利沙核電站後，烏克蘭核電營運商Energoatom報告稱，俄羅斯軍隊可能已在該核電站內埋設了地雷。今（2023）年6月初，附近的卡科夫卡大壩據稱遭到俄羅斯軍隊摧毀，基輔宣佈俄羅斯還在該核電站的冷卻池中埋設了地雷。
現在，烏克蘭軍方警告說，俄羅斯士兵據稱還在該核電站的兩個反應爐的外部屋頂上放置了 「類似爆炸裝置的物體」。
6月下旬，國際原子能機構報告稱，在該核電站沒有發現地雷或其他爆炸物設置的跡象。目前，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）宣佈，該機構專家要求進入該核電站的其他部分進行更徹底的檢查，並排除任何爆炸物的存在。
冷卻系統是札波利沙最薄弱之處
烏克蘭核安全專家科沙納（Olha Kosharna）強調，在最重要的冷卻段埋設地雷對核電站構成直接威脅。她說，冷卻池中的水起到了決定性作用，可以冷卻反應爐內的燃料棒，從而防止它們因過熱而熔化。
札波利沙核電站由六個反應爐組成，自去年秋天以來一直停止運行。其中五個反應爐處於「冷關閉」，即不再發電的狀態。
烏克蘭國家核與輻射安全科學技術中心的胡梅紐克（Dmytro Humeniuk）解釋說，儘管反應爐仍必須冷卻，但由於燃料棒仍在散發熱量，水無法蒸發，如果冷卻系統被破壞，水可能會外逸，專家估計八天內就會發生核事故。
據專家稱，第六座反應爐仍處於「熱停爐」狀態，其中發電機組產生熱電——儘管國際原子能機構四個星期前已下令冷停爐。如果是這種情況，冷卻水的溫度可能會達到280攝氏度，並且在洩漏時會蒸發。這意味著，如果發生意外，專家們只有27小時的時間來防止輻射洩露。
科沙納說：「我認為所有這些勒索和威脅都是為了阻止烏克蘭在該地區的反攻。」
類似福島核事故的災難有可能發生嗎？
專家認為，札波利沙冷卻系統任何部分發生爆炸都可能導致像日本福島核事故那樣的災難。2011年，地震和隨後的海嘯中斷了福島第一核電站三座反應爐的冷卻，導致爐芯熔毀並釋放出輻射。
「隨後，建立了一個疏散區，人們不得不離開。三年後，由於輻射降低，人們才又回來。現在，該地區已縮小到三分之一。」 福島大學環境放射能研究所客座教授熱勒茲尼亞克（Mark Zheleznyak）說。
熱勒茲尼亞克認為札波利沙核電站的潛在風險比福島核電站要小。他說：「不會發生輻射災難，因為關閉的反應爐不會釋放出放射性碘。」他建議不要屈服於恐慌，同時購買旨在保護甲狀腺免受放射性碘侵害的碘片。
周邊地區有多大的風險？
烏克蘭核與輻射安全中心制定了札波利沙核電站發生核事故時兩種可能的情況。
在第一種情況下，反應爐一公尺厚的防護外殼保持完好，而其下方的設施則被熔斷。如果電源完全斷掉或冷卻系統損壞，可能會出現這種情況。專家估計，在這種情況下，該核電站周圍約2.5公里的區域將受到輻射污染。
該中心在最近的一份聲明中表示，「基本上，這只會影響在核電站工作的工作人員」，並說這些人將不得不離開該地區，「沒有必要進行碘預防」。
另一種情況是發生保護殼損壞的核事故。「在這種情況下，輻射將影響更廣泛的半徑，並產生更嚴重的後果。受污染區域的大小將取決於天氣條件。」該中心解釋道。
科瓦列茨（Ivan Kovalets）是烏克蘭國家科學院的環境建模專家。他計算出，根據風力和風向，核電站周圍20公里的區域可能會受到嚴重影響。
科瓦列茨說：「在這種情況下，需要立即疏散。」 即使居住在距離該核電站550公里之外的人們也可能面臨一定的健康風險。「然而，在這樣的距離範圍內，沒有必要立即採取應對措施或進行疏散。」他補充道。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：扎波羅熱核電站面臨威脅，最壞情況將會怎樣？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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