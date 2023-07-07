美容美髮業者立院陳情反服貿，憂中國削價競爭釀台灣青年失業

美容美髮業者向立院朝野黨團陳情 反對重啟服貿

（中央社）美容美髮業者及從業人員今（7）日赴立法院陳情指出，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊出要重啟服貿，為了捍衛工作權與消費者權益，美容美髮業堅決反對重啟服貿。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄接下陳情書，支持美容美髮業者的訴求；台灣民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨也到場接下陳情書，並說民眾黨主席柯文哲未在公開場合明確表達過要重啟服貿。

兩岸服務貿易協議是否重啟，成為總統大選話題。台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生今日與美容美髮業者及從業人員，赴立法院群賢樓前召開記者會，表達反對重啟服貿的心聲，並高喊「保持美麗、拒絕服貿」、「服貿通過、工作難做」口號及遞交陳情書。

陳德生說，柯文哲與侯友宜說要重啟服貿，而這個議題，10多年前業界就反對過，現在大家再次站出來，反對重啟服貿。

廖姓業者說，服貿協議會帶來更多市場開放，但倘若允許中國美髮品牌與美髮師進入台灣，這無疑對台灣本土美髮業者造成更大競爭與壓力；台灣業者接受國際間的美髮交流，但台灣美髮市場飽和，如果開放會壓縮年輕人發展機會。

廖姓業者表示，如果中國美容美髮業者來台灣採削價競爭方式，甚至為了利益讓黑心商品上市，這無疑對消費者健康造成莫大傷害，希望各界可以接受陳情。

與會的莊瑞雄說，服貿能不能簽，其實要看跟誰簽，以目前階段來說，根本沒有空間跟中國簽，這對店家及台灣年輕人來說衝擊實在太大，民進黨團會跟大家站在相同的立場，不會讓服貿重啟。

楊寶楨指出，兩岸一定會有經貿交流，民眾黨團在立法院下會期會提出兩岸協議監督條例相關版本，希望先完善相關監督機制下，再去談後續有沒有可能先貨貿再服貿，以及談兩岸如何做良性的經貿交流。此外，所有立委一定會站在保護基層勞工立場，不會隨便讓大量大陸人來跟台灣人搶工作。

楊寶楨發言完後，與會的民進黨立法院黨團副幹事長江永昌詢問，民眾黨是不要服貿，或是如果有貨貿還是要推服貿，也說台灣的美容美髮業有專業、技術，但擔心一定規模的削價競爭方式，而現在台灣經濟在總統蔡英文的領導下，與世界各國合作，非常穩定且具有未來性，應在此方面持續努力，才是正確的事。

陳情書提到，侯友宜、柯文哲喊要跟中國簽服貿，這對美髮和其他美容服務業首當其衝，對消費者也有潛在危害；如果開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，沒有工作可做，因此他們反對重啟服貿。

美容美髮業反服貿 民進黨：請柯侯停止傷害產業主張

（中央社）美容美髮業者今日向立法院朝野黨團陳情反對重啟服貿，民進黨今日請主張重啟服貿的民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜直接回應人民的訴求，停止傷害服務業及台灣相關產業主張。

民進黨發言人張志豪今日表示，「服貿通過，生活難過」，這是服務業的心聲，請柯文哲及侯友宜2人停止傷害服務業及台灣相關產業的主張。且對於國民黨選擇缺席拒絕接受人民陳情表示遺憾，而代表民眾黨接受陳情書的發言人楊寶楨，則是再次用混淆視聽的言論來模糊焦點，但不要忘記引起民眾不安的主因之一就是柯文哲。

張志豪說，柯文哲先在6月24日承認「重啟服貿為內部討論」，26日接受媒體專訪強調是主張「先貨貿再服貿」，7月4日又改口說「從來沒有講重啟服貿」，與其前後說法跟態度不斷轉變，倒不如再次親自說清楚。

張志豪表示，如果重啟服貿，美髮和其他美容服務業首當其衝，包括美髮院、理髮院、髮廊、指甲彩繪、美容沙龍、護膚坊、美體SPA館、美體雕塑、瘦身美容機構等，2016年有高達3萬8820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。

張志豪說，美容美髮的從業人員多來自較弱勢的單親家庭、新住民家庭，一旦開放，將會更嚴重壓縮其生存空間，並且製造新的社會問題。甚至低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康吸乾台灣人才、技術「回流」中國。

張志豪指出，中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1000多萬個競爭者，加上美容美髮業提供很多「畢業即就業」的就業機會。110年高中美容造型群畢業生數僅718人，如果開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，遭受重大衝擊，將會造成年輕人沒有工作可做。請柯文哲及侯友宜必須正視這個嚴重的事實。

張志豪說，相較於柯侯2人主張重啟服貿，民進黨主席賴清德的態度和立場很清楚，賴清德近日不斷提醒「若簽訂服貿，台灣的商業、通訊、營造、餐飲、殯葬和美容美髮等眾多的服務業都會受到影響，因此重提服貿是把台灣的經濟發展，重新鎖進一個中國原則的市場。」

民進黨堅持台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，但國民黨、民眾黨為了向中國示好，不惜犧牲產業、犧牲青年就業機會，這樣的主張會被台灣人民唾棄。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範