美容美髮業者立院陳情反服貿，憂中國削價競爭釀台灣青年失業
我們想讓你知道的是
民進黨發言人表示，美容美髮從業人員多來自弱勢單親、新住民家庭，若開放，將嚴重壓縮其生存空間。甚至低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康、吸乾台灣人才、技術回流中國。
美容美髮業者向立院朝野黨團陳情 反對重啟服貿
（中央社）美容美髮業者及從業人員今（7）日赴立法院陳情指出，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喊出要重啟服貿，為了捍衛工作權與消費者權益，美容美髮業堅決反對重啟服貿。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄接下陳情書，支持美容美髮業者的訴求；台灣民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨也到場接下陳情書，並說民眾黨主席柯文哲未在公開場合明確表達過要重啟服貿。
兩岸服務貿易協議是否重啟，成為總統大選話題。台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生今日與美容美髮業者及從業人員，赴立法院群賢樓前召開記者會，表達反對重啟服貿的心聲，並高喊「保持美麗、拒絕服貿」、「服貿通過、工作難做」口號及遞交陳情書。
陳德生說，柯文哲與侯友宜說要重啟服貿，而這個議題，10多年前業界就反對過，現在大家再次站出來，反對重啟服貿。
廖姓業者說，服貿協議會帶來更多市場開放，但倘若允許中國美髮品牌與美髮師進入台灣，這無疑對台灣本土美髮業者造成更大競爭與壓力；台灣業者接受國際間的美髮交流，但台灣美髮市場飽和，如果開放會壓縮年輕人發展機會。
廖姓業者表示，如果中國美容美髮業者來台灣採削價競爭方式，甚至為了利益讓黑心商品上市，這無疑對消費者健康造成莫大傷害，希望各界可以接受陳情。
與會的莊瑞雄說，服貿能不能簽，其實要看跟誰簽，以目前階段來說，根本沒有空間跟中國簽，這對店家及台灣年輕人來說衝擊實在太大，民進黨團會跟大家站在相同的立場，不會讓服貿重啟。
楊寶楨指出，兩岸一定會有經貿交流，民眾黨團在立法院下會期會提出兩岸協議監督條例相關版本，希望先完善相關監督機制下，再去談後續有沒有可能先貨貿再服貿，以及談兩岸如何做良性的經貿交流。此外，所有立委一定會站在保護基層勞工立場，不會隨便讓大量大陸人來跟台灣人搶工作。
楊寶楨發言完後，與會的民進黨立法院黨團副幹事長江永昌詢問，民眾黨是不要服貿，或是如果有貨貿還是要推服貿，也說台灣的美容美髮業有專業、技術，但擔心一定規模的削價競爭方式，而現在台灣經濟在總統蔡英文的領導下，與世界各國合作，非常穩定且具有未來性，應在此方面持續努力，才是正確的事。
陳情書提到，侯友宜、柯文哲喊要跟中國簽服貿，這對美髮和其他美容服務業首當其衝，對消費者也有潛在危害；如果開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，沒有工作可做，因此他們反對重啟服貿。
美容美髮業反服貿 民進黨：請柯侯停止傷害產業主張
（中央社）美容美髮業者今日向立法院朝野黨團陳情反對重啟服貿，民進黨今日請主張重啟服貿的民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜直接回應人民的訴求，停止傷害服務業及台灣相關產業主張。
民進黨發言人張志豪今日表示，「服貿通過，生活難過」，這是服務業的心聲，請柯文哲及侯友宜2人停止傷害服務業及台灣相關產業的主張。且對於國民黨選擇缺席拒絕接受人民陳情表示遺憾，而代表民眾黨接受陳情書的發言人楊寶楨，則是再次用混淆視聽的言論來模糊焦點，但不要忘記引起民眾不安的主因之一就是柯文哲。
張志豪說，柯文哲先在6月24日承認「重啟服貿為內部討論」，26日接受媒體專訪強調是主張「先貨貿再服貿」，7月4日又改口說「從來沒有講重啟服貿」，與其前後說法跟態度不斷轉變，倒不如再次親自說清楚。
張志豪表示，如果重啟服貿，美髮和其他美容服務業首當其衝，包括美髮院、理髮院、髮廊、指甲彩繪、美容沙龍、護膚坊、美體SPA館、美體雕塑、瘦身美容機構等，2016年有高達3萬8820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。
張志豪說，美容美髮的從業人員多來自較弱勢的單親家庭、新住民家庭，一旦開放，將會更嚴重壓縮其生存空間，並且製造新的社會問題。甚至低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康吸乾台灣人才、技術「回流」中國。
張志豪指出，中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1000多萬個競爭者，加上美容美髮業提供很多「畢業即就業」的就業機會。110年高中美容造型群畢業生數僅718人，如果開放美容美髮服務產業，台灣年輕人勢必全軍覆沒，遭受重大衝擊，將會造成年輕人沒有工作可做。請柯文哲及侯友宜必須正視這個嚴重的事實。
張志豪說，相較於柯侯2人主張重啟服貿，民進黨主席賴清德的態度和立場很清楚，賴清德近日不斷提醒「若簽訂服貿，台灣的商業、通訊、營造、餐飲、殯葬和美容美髮等眾多的服務業都會受到影響，因此重提服貿是把台灣的經濟發展，重新鎖進一個中國原則的市場。」
民進黨堅持台灣的經濟路線要繼續走向國際，不能走回頭路，但國民黨、民眾黨為了向中國示好，不惜犧牲產業、犧牲青年就業機會，這樣的主張會被台灣人民唾棄。
新聞來源
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。