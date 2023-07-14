維也納愛樂常駐的「金色大廳」有什麼魔力，為何能名列世界五大音樂廳？
我們想讓你知道的是
位於維也納的「金色大廳」，除了是新年音樂會每年的御用場地之外，更名列於世界五大音樂廳之一。就讓我們來揭曉這座位於維也納音樂協會大樓內，「金」壁輝煌的金廳究竟是何方神聖吧。
文：音音有代誌／愛麗絲
上次介紹了一年一度的「維也納新年音樂會」，大家想必很好奇這場音樂盛典的場地「金色大廳」（Großer Musikvereinssaal，又名金廳）究竟有多厲害吧？
除了是新年音樂會每年的御用場地之外，更名列於世界五大音樂廳之一。就讓我們來揭曉這座位於維也納音樂協會大樓內，「金」壁輝煌的金廳究竟是何方神聖吧。
在華麗與簡約中完美平衡，融合古典與現代
1812年，維也納音樂之友協會（Gesellschaft der Musikfreunde in Wien，簡稱維也納音樂協會）成立，創立後不久開始在維也納籌辦音樂會、推廣古典音樂，奈何當時駐點的音樂廳僅能容納700多位觀眾。
為了擴大音樂會規模，1863年，在法蘭茲約瑟夫一世（Franz Josef I）的批准下，官方挪用原本用於修建戒指路的資金在維也納河畔建造嶄新的——「維也納音樂協會大樓」（Haus des Wiener Musikvereins）
而關於戒指路小的故事，戒指路也就是今天所稱的維也納環城大道，長4公里，圍繞著維也納老城區而建。原為13世紀時抵禦土耳其軍隊的城牆，1857年弗朗茨約瑟夫皇帝下令拆除城牆，新建環城大道，以彰顯哈布斯堡王朝與奧匈帝國的繁華。大道於1865年竣工，延道兩旁有許多著名貴族的豪華建築。
建築由丹麥裔奧地利建築師特奧費爾翰森（Theophil Hansen）設計操刀，他將音樂廳的主體結構規劃得十分簡約，外牆黃紅兩色相間；角落則佈滿豐富的女神雕像裝飾，完美符合新古典主義繁簡平衡的特色。
1870年，維也納音樂協會大樓正式啟用。
最一開始，大樓內只有一大一小兩個音樂廳，分別為供交響樂演出的「金廳」以及室內樂專用的「布拉姆斯廳」。啟用當日（1月6日），維也納愛樂樂團在金廳舉辦首場演出，大獲好評，使音樂廳開始聲名遠播，吸引許多樂迷參觀。
2004年又在地下室擴建玻璃廳、金屬廳、石頭廳、木頭廳，四個小廳內配有現代設備，可以用於排練、小型演出，其中木頭廳以舉辦會議、展覽為主。
音響效果一級棒，鞋盒般的完美回聲格局
接下來就是我們今天的主角——金廳。
金廳是大樓中最大的一廳，長約50公尺、寬19公尺、高17公尺，佔地932約平方公尺，共有1744個座位和300個站席。正如其名，金廳以其金光閃閃的華麗裝潢著稱，整個空間因挑高而十分開闊，從上方懸吊而下的水晶吊燈，讓廳內更加熠熠生輝。
舞台上是全歐洲最美的管風琴，天花板上除了立有許多女神像柱之外，花格鑲板上還畫著「阿波羅和九位謬思女神」的唯美畫像，藍色的圖像底色與金色的牆壁形成強烈對比，讓人忍不住抬頭注意、仔細欣賞。
你以為，這些裝飾只是好看而已嗎？
在「聲學」概念尚未普及的19世紀，金廳的內部裝潢，可謂是當時空間中共鳴與傳聲的最佳模範生。據說，穹頂上每一格鑲板的大小、每一座女神像柱的角度、每一個包廂的距離都經過精密計算，透過恰到好處的反射，達到延長混響（reverberation）時間長達兩秒的效果，真的是餘音繞樑到你的心坎裡。
除此之外，整個廳內的格局就像是一個巨大的鞋盒，舞台下方特意挖空的空間發揮了共振的效果，屋頂上九個三角形的鋼製結構架則讓整個空間宛如一個大共鳴箱，回聲效果upup。
貼心的是，廳內的牆面採用防靜電干擾的建材，讓每一位觀眾不管位置離舞台上的樂團遠近高低，都能享受到一樣的聲音效果，置身在優秀樂團加上厲害場地的最佳combo中。
維也納愛樂樂團常駐音樂廳，音樂會場場精彩
除了鼎鼎大名的新年音樂會以外，金色大廳以及維也納音樂協會大樓中的其他音樂廳也經常舉辦許多高水準的演奏會、歌劇表演，其中最特別的當屬通常於4至12月登場的「莫札特音樂會」了。
負責表演的樂團「維也納莫札特樂隊」（Vienna Mozart Orchestra）是當今演繹莫札特樂曲最純熟、評價最好的樂團之一，樂手們會穿上中世紀的服裝在台上演出，讓台下觀眾沈浸式地置身於莫札特的詠嘆調和協奏曲中，一邊聆聽美妙的音樂，一邊環顧周遭金廳的古典裝潢，一不小心可能真的會以為自己穿越了呢。
看完介紹後，是不是很想親自一睹金廳的華美風采呢？下一次去奧地利旅遊時，不妨先上音樂協會的官網查詢表演場次，在官網上購票，只要憑購票證明的e-mail，於開演前一小時至櫃檯就可以成功兌換票券，是不是超級方便。
如果只想單純參觀金廳的話，也可以預約總長約45分鐘的英文導覽行程。但能在世界級的音樂廳中，欣賞一場古典樂的獻唱演出，想必是樂迷們一生必做的朝聖行程吧。
本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此
原文標題：穿越回古典時期的維也納？金色大廳帶你見到「這位」大音樂家？！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。