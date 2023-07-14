維也納愛樂常駐的「金色大廳」有什麼魔力，為何能名列世界五大音樂廳？

文：音音有代誌／愛麗絲

上次介紹了一年一度的「維也納新年音樂會」，大家想必很好奇這場音樂盛典的場地「金色大廳」（Großer Musikvereinssaal，又名金廳）究竟有多厲害吧？

除了是新年音樂會每年的御用場地之外，更名列於世界五大音樂廳之一。就讓我們來揭曉這座位於維也納音樂協會大樓內，「金」壁輝煌的金廳究竟是何方神聖吧。

在華麗與簡約中完美平衡，融合古典與現代

1812年，維也納音樂之友協會（Gesellschaft der Musikfreunde in Wien，簡稱維也納音樂協會）成立，創立後不久開始在維也納籌辦音樂會、推廣古典音樂，奈何當時駐點的音樂廳僅能容納700多位觀眾。

為了擴大音樂會規模，1863年，在法蘭茲約瑟夫一世（Franz Josef I）的批准下，官方挪用原本用於修建戒指路的資金在維也納河畔建造嶄新的——「維也納音樂協會大樓」（Haus des Wiener Musikvereins）

而關於戒指路小的故事，戒指路也就是今天所稱的維也納環城大道，長4公里，圍繞著維也納老城區而建。原為13世紀時抵禦土耳其軍隊的城牆，1857年弗朗茨約瑟夫皇帝下令拆除城牆，新建環城大道，以彰顯哈布斯堡王朝與奧匈帝國的繁華。大道於1865年竣工，延道兩旁有許多著名貴族的豪華建築。

建築由丹麥裔奧地利建築師特奧費爾翰森（Theophil Hansen）設計操刀，他將音樂廳的主體結構規劃得十分簡約，外牆黃紅兩色相間；角落則佈滿豐富的女神雕像裝飾，完美符合新古典主義繁簡平衡的特色。

1870年，維也納音樂協會大樓正式啟用。

最一開始，大樓內只有一大一小兩個音樂廳，分別為供交響樂演出的「金廳」以及室內樂專用的「布拉姆斯廳」。啟用當日（1月6日），維也納愛樂樂團在金廳舉辦首場演出，大獲好評，使音樂廳開始聲名遠播，吸引許多樂迷參觀。

2004年又在地下室擴建玻璃廳、金屬廳、石頭廳、木頭廳，四個小廳內配有現代設備，可以用於排練、小型演出，其中木頭廳以舉辦會議、展覽為主。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 維也納音樂協會大樓位於維也納內城，建築內有許多大大小小的表演空間

音響效果一級棒，鞋盒般的完美回聲格局

接下來就是我們今天的主角——金廳。

金廳是大樓中最大的一廳，長約50公尺、寬19公尺、高17公尺，佔地932約平方公尺，共有1744個座位和300個站席。正如其名，金廳以其金光閃閃的華麗裝潢著稱，整個空間因挑高而十分開闊，從上方懸吊而下的水晶吊燈，讓廳內更加熠熠生輝。

舞台上是全歐洲最美的管風琴，天花板上除了立有許多女神像柱之外，花格鑲板上還畫著「阿波羅和九位謬思女神」的唯美畫像，藍色的圖像底色與金色的牆壁形成強烈對比，讓人忍不住抬頭注意、仔細欣賞。

你以為，這些裝飾只是好看而已嗎？

在「聲學」概念尚未普及的19世紀，金廳的內部裝潢，可謂是當時空間中共鳴與傳聲的最佳模範生。據說，穹頂上每一格鑲板的大小、每一座女神像柱的角度、每一個包廂的距離都經過精密計算，透過恰到好處的反射，達到延長混響（reverberation）時間長達兩秒的效果，真的是餘音繞樑到你的心坎裡。

除此之外，整個廳內的格局就像是一個巨大的鞋盒，舞台下方特意挖空的空間發揮了共振的效果，屋頂上九個三角形的鋼製結構架則讓整個空間宛如一個大共鳴箱，回聲效果upup。

貼心的是，廳內的牆面採用防靜電干擾的建材，讓每一位觀眾不管位置離舞台上的樂團遠近高低，都能享受到一樣的聲音效果，置身在優秀樂團加上厲害場地的最佳combo中。

維也納愛樂樂團常駐音樂廳，音樂會場場精彩

除了鼎鼎大名的新年音樂會以外，金色大廳以及維也納音樂協會大樓中的其他音樂廳也經常舉辦許多高水準的演奏會、歌劇表演，其中最特別的當屬通常於4至12月登場的「莫札特音樂會」了。

負責表演的樂團「維也納莫札特樂隊」（Vienna Mozart Orchestra）是當今演繹莫札特樂曲最純熟、評價最好的樂團之一，樂手們會穿上中世紀的服裝在台上演出，讓台下觀眾沈浸式地置身於莫札特的詠嘆調和協奏曲中，一邊聆聽美妙的音樂，一邊環顧周遭金廳的古典裝潢，一不小心可能真的會以為自己穿越了呢。

看完介紹後，是不是很想親自一睹金廳的華美風采呢？下一次去奧地利旅遊時，不妨先上音樂協會的官網查詢表演場次，在官網上購票，只要憑購票證明的e-mail，於開演前一小時至櫃檯就可以成功兌換票券，是不是超級方便。

如果只想單純參觀金廳的話，也可以預約總長約45分鐘的英文導覽行程。但能在世界級的音樂廳中，欣賞一場古典樂的獻唱演出，想必是樂迷們一生必做的朝聖行程吧。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此

原文標題：穿越回古典時期的維也納？金色大廳帶你見到「這位」大音樂家？！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九