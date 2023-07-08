【專訪】中國商人沈棟：習近平是對鬥爭遊戲非常熟練、但智慧不高的一個人
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目前流亡英國的中國商人沈棟在英國牛津接受DW專訪，他認為中國經濟不能靠官方數字分析，要透過第一線的經營者回報現場狀況。在他看來，習近平的一系列政策不但導致財政失靈，中國在國際上也越來越不受歡迎，而拿下台灣的變數也越來越多。
採訪記者：鄒宗翰
- DW：您作為曾經深度參與中國經濟建設的商業人士，對於目前中國經濟的現狀和前景，有怎樣的看法？
沈棟：我這個禮拜（6月26日至30日）見了好多人，也在一直在聊這個事情，我覺得是這樣子，中國其實真的是改革開放這麼多年了，78年到現在，你看他把很多國內的數據庫對外封鎖，現在海外是訪問不了的，以前這些數據庫是對外公開的。全國媒體都在報導，（北京）查封了很多國際的專門做商業調研的公司，其實是在把經濟消息對外封鎖。
在這種情況下，你很難得到全面的中國實際的情況，那現在我認為可以做的就是，只能問第一線的執行者，就是在中國經營的人，我聊了一圈，一直也在關注這些事情，我覺得這個情況遠遠要比這個媒體上報導的差。
我昨天還在跟一個朋友聊，他也是專門做地緣政治分析的，我說你看中國整體情況，經濟當然是一方面，就是包括地緣政治、包括經濟、包括社會，亮點在哪裡？找不到亮點，現在各個地方都是烏雲蓋頂一樣的。
- DW：嚴重到什麼程度？因為有一部分最近討論的很多是青年失業率等等。當然國際媒體最常看的是GDP增長，所以每年大家都在看那個增長會有多少，你覺得怎麼看中國經濟比較準？
沈棟：你看投資銀行基本上還在估的話，包括IMF、世銀，基本上是跟著中國走，中國是說5％，這些投行估的是5％到6％，有的人最低的應該是野村吧，好像5.2％，其他的都比他稍微高點5.4％、5.6％，最高的還是6.1％左右。我覺得這個根本跟實際情況差得很遠。
我見的所有企業家，基本上大家都在說，不只是他們自己，他說他身邊的企業家，大家第一件事都想走資，都是說錢怎麼走。
我覺得民營企業現在整個是一片荒涼，我去台灣也見了很多企業家，我之前才去台灣，大概兩個月前吧，有一次吃飯我見了大概有20幾個企業家，當時有兩個我比較驚訝，有點震驚，就一個我也知道台灣廠其實都在搬，但是我（之前）真沒感覺到大家對搬的意願的強烈性，就大家真的是很強烈，「您搬的怎麼樣？您怎麼搬的？」對吧。「你現在搬的比例是多少？」
- DW：你說從中國大陸搬出來？
沈棟：就搬到其他地方去。另外一個我倒沒想到，就是他們說，其實國內的廠，他們搬的意願比我們強烈多了。這他一解釋你就覺得可以理解了。第一，大家搬的理由是一樣的，就是因為包括美國廠家、買家基本上說你海外，如果你沒有第二個供應點或生產線的話，我就不買了。很多包括美國整體的這些額外的關稅，所以他們要搬。
另外一個就是說——春江水暖鴨先知。國內的人其實對習近平現在所有這些政策更感同身受。他們對共產黨的害怕遠遠要多於海外的一些人，因為他們都已經全部經歷過，而且他正在經歷中，然後身邊很多事情發生，他們都看得到的。他們要走，害怕要走的意願比所有人都要強烈，那民營經濟是這麼個狀況。
然後地產就不用說了，我自己是以前是做地產的，地產是回不了頭的，什麼反彈啊是不存在的，真的不存在，這個行業已經走到盡頭了。如果你看中國的人均的住宅擁有（home ownership），就每個人住的家是不是你自己持有的，中國是全世界最高之一，差不多90％，就87％點多的人住的房子是自己持有的。
這個比例很高，如果現在房地產往下走的話，財富劇減效應再散播出去，這是很厲害的，基本上87％的人都看到自己的財富在縮水。在這種情況下，消費市場不可能能振興的。
- DW：感覺現在中國經濟疲軟，消費市場一直提不上來？
沈棟：不可能提得上來的，你這種情況下，他其實撐在那裡是用這些大基建。十幾年前，因為我自己做倉儲，做機場行業，我們這種基本上本身就屬於基建行業。習近平上來的時候，那時候其實已經看到，基礎建設的回報率在急劇下降。到我2015、2016年走的時候，基本上，其實從習近平上台的時候，中國這十年左右的經濟增長其實是完全是靠舉債來支撐的。
因為政治原因，他就永遠不想經濟掉下去，對吧？我一上台，那經濟往下掉，這不好看，那不就說我無能，舉債去撐，我要換屆了之後，這個點下去也不好看，對吧？那現在到這個點，比如這前兩年又說，我要這個連任了，也不能下去吧，他每個點都有各種政治原因不能下去，每次不能下去的（結果）就是舉債做基建，他沒有回報的呀，不可能有回報的。
- DW：你觀察的習近平到底是怎麼樣的人？
沈棟：我的理解是，心狠手辣，對中國這個權力場的鬥爭遊戲非常熟練，但是智慧不高的一個人。
對中國官場的權力鬥爭本質有瞭解是因為他出身，因為紅色血脈的背景，一直在這個圈子裡面混。他一輩子都泡在這個圈子裡面，從他父母生出來，經歷了文革，他一直就在官場裡面，他沒出過官場，他對權力的鬥爭的本質有非常深刻的瞭解，而且是絕對的心狠手辣，那麼我這書裡面有寫了。但是從所有的實例來看，這絕對是一個愚蠢的人。
我就有朋友說，一個愚蠢的人努力的幹，非常努力的幹錯的事情是一個最壞的一個組合。你就看過去10年嘛，中國從10年前的中國到今天中國的位置，中間你在哪裡了？這個下落的這個，我覺得，我走的時候也不看好了，所以才絕對要走了，2015、2016，但是也沒想到去到這個下滑的速度，這個速度其實是驚人的。
- DW：你到台灣的時候非常受歡迎，書出了繁體的中文版引起大家關注。你去到台灣一定有感覺，大家整天在談台海戰爭什麼時候爆發，你覺得會嗎，以你瞭解這些中共官員的決策？
沈棟：如果我來猜的話，因為我會認為習近平是跟共產黨的系統。因為2027年是中國建軍100週年，北方軍建軍100週年，他要有所準備。至於說是不是打，那是另外一回事，其實那有很多不同的考慮。
但是你看他現在在搞的立法，包括對社會的宣講，最近這幾個月的立法也其實是戰爭立法，就戰時軍隊有什麼權力、政府有什麼權力，然後你再看他現在談什麼驚濤駭浪，也是對於社會的心理準備，因為打仗的話，不是軍事上準備而已，要整個社會準備好了，所以這些東西都在往前走，那這種情況下風險是不斷在提高。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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