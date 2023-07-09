悼念吉田昌郎：若不是他執意違反高層命令，福島核災規模將是車諾比事故的10倍
我們想讓你知道的是
東日本大地震後，在福島第一核電廠指揮處理核洩漏事故的吉田昌郎前廠長，於2013因病去世了。對吉田本人及有關人員進行了長期大量採訪的報導文學作家，重新回顧了吉田昌郎前廠長在核洩漏第一線上艱苦卓絕的奮戰歷程。
文：門田隆將（原文發表於2013.08.30）
「安息吧，由衷地感謝您為我們所做的一切。」
2013年7月9日上午11時32分，當我從福島第一核電廠前廠長吉田昌郎的親友處接到吉田昌郎去世的消息時，我雙手合十，在心中為他獻上了默默的祈禱。
吉田自始至終沒有忘記從事核電者的「本分」，最大限度地迴避了「車諾比事故之10倍」規模的災難，的的確確，他是一位「拯救了日本的勇士」。作為一個如今依然能夠繼續生活在東京的人，對吉田的感謝之念油然而生。
在國家的「死亡之深淵」中奮戰而「陣亡」的勇士
吉田於2012年2月7日做了食道癌手術後，身體狀況一時似有恢復；但7月26日又因腦出血病倒，接受了兩次開顱手術和心臟導管插入手術。
但是，癌細胞已經轉移到肝臟，最後還擴散至肺部，大腿也生了肉瘤，肝臟的腫瘤長到拳頭大小。
聽到這些情況後，我心中就做好了「那一天早晚要來臨」的精神準備。吉田與失控的核反應爐搏鬥，和首相官邸的過分干涉抗爭，有時還要反擊不講理的東京電力公司總部。我認為，年僅58歲的吉田，面對國家的「死亡之深淵」，是在極度的精神壓力中奮戰而「陣亡」的。
2012年7月他在腦出血病倒前，曾經兩次接受了我一共長達四個半小時的採訪。這是我通過各種管道花費了一年零三個月的時間，才最終說服他接受了採訪。
第一次見到吉田時，他那1.84m的高大身軀，因與病魔的鬥爭而面目全非。但他仍然以天生的樂觀和直率的口氣，向我講述了各種經歷。
如前所述，如果不能阻止福島核災的擴大，那麼核反應爐失控導致的災難規模將是「車諾比事故的10倍」，而且，他還詳細地回憶了為阻止這樣的災難發生而進行的注入海水冷卻核反應爐的工作，以及部下們反覆衝入已受核輻射污染的反應爐廠房搶險的情形。
違反官邸、東京電力公司高層的命令，斷然繼續海水注入工作
吉田在事故後第一時間就要求自衛隊出動消防車、構建海水注入系統、指揮「排氣」（打開安全殼閥門，排出含有放射性物質的蒸汽的緊急措施）以保住1號機組反應爐安全殼免於爆炸。身背氧氣筒，頭戴氧氣面罩，甚至穿上了跳入火海的耐火服，這種奮不顧身的「排氣作業」，慘烈悲壯。
我在採訪這些置生死於度外的部下們時，他們都異口同聲地說：「和吉田一起，死也值得」、「廠長如果不是吉田，就無法防止事故的擴大。」如果不是心心相印的上司的命令，恐怕誰都不會冒著生命危險衝進被核輻射污染的反應爐廠房吧。
對那些從作業現場回來的人，他每次必會同每個人一一握手慰問：「好好，活著回來了！真的感謝啊！」
在與總部召開視訊會議時，他會據理力爭，毫不退讓，吉田的一言一行，更是增強了部下們的凝聚力。最能反映吉田行事風格的一幕，可以說是在是否停止注入海水問題上的應對。當時在官邸待命的東京電力公司研究員武黑一郎，傳來了官邸要求停止注入海水的命令：「官邸一直在嘮叨，要求馬上停止。」
吉田頂撞武黑道：「說什麼呢！不可能停！」
果斷拒絕了停止注入海水命令的吉田，預計到東京電力總部接著也會發出同樣的命令，於是事先找到負責海水注入的班長，吩咐說：「聽著，總部可能馬上會下令停止海水注入。在視訊會議上，我會和你說停止海水注入，但你不必聽我的這個命令。海水注入照常進行，記住啊。」果然，總部馬上來了停止注入海水的命令。當時，憑藉吉田的機智果斷，核反應爐的唯一冷卻手段——海水注入一直沒有停止。
在擁有眾多核能專家的東京電力公司中，只有吉田沒有迷失作為一名原子能技術工作者本來的「使命」。
在第一線戰鬥到最後的「福島69」
2011年3月15日早晨，2號機組安全殼壓力上升，最大的危機來臨。吉田說，他的腦海中浮現出每一張「和自己一同去死的人」的面孔，並談到了當時挑選搶險人員的場面。
在廠區抗震樓二樓的緊急情況對策室指揮搶險救災的吉田從椅子上站起，接著撲通一下坐到地板上，低頭開始了冥想。他盤腿打坐，一副沉思默想的架勢。
「那時，除了不停地注入海水以外，沒有其他手段可以有效防止核反應爐失控。我必須決定讓誰去注水，這也等同於讓誰和我『一起去死』。讓這個傢伙一起去死，還有這個傢伙、這個傢伙，他們的面孔一一浮現在我的腦海中。第一個出現的，是與我同年的修復班班長。他高中畢業後就進了東京電力，我們很早就一起共事，我第一個想到的就是他，這傢伙一定能和我一起去拚命……」
在考慮到生與死的時候，吉田說，想起來的不外乎都是那些從年輕時代起就長期共事至今的同事的面孔。
「腦子裡浮現出的都是和自己年紀相近、長期一起工作的同事。我感到讓他們去死於心不忍，但是，到了這個地步，除了繼續注水沒有其他選擇，所以最後只能讓他們拼命了。就這樣一直坐在地上，腦子裡來來去去想的都是這件事……」
這是一個悲壯的場面。後來歐美的媒體將這時的情形稱為「福島50」，而實際上與吉田共同留在第一線的，不是50人，而是「69人」
無論如何，我們都要避免核反應爐失控——這大概就是在福島第一核電廠事故現場搶險救災的人們共同的意願。吉田他們沒有放棄希望的奮鬥，最終阻止了福島的毀滅，以及日本「一分為三」事態的發生。
發生在為海嘯對策而奔忙之時的大地震
吉田去世後，主張廢核電的媒體開始抨擊吉田，稱他是「在海嘯對策上持消極態度的人物」，令我非常吃驚，因為這與事實截然相反。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。