閱讀施勁超：城市的疾病書寫，那些炎熱難耐的情感
我們想讓你知道的是
香港炎熱的天口㷫，有誰不會心火盛？詩人取中藥作比喻，由外至內的病毒，執藥的開開合合，乃長時間遭頑疾困苦。而這些格子，其實也是城市和心靈之格。
友人告訴我，活在這座城市，很難不麻木。暴戻已非抽象形容，每天無數血案、詐騙，由外而內的心火煎熬你我。汗流浹背，要生存只好收歛情感，繼續假裝開心香港。
香港九十後詩人施勁超，筆名驚雷、或或，今年五月出版首本詩集《行走的姿態》，台港文人力推，詩人之眼，觀察了城市不同的光影變化，將我們不知何來，如何道出的話書寫下來。
〈心火盛〉
天口㷫 心火盛
百子櫃棗紅的格子開開合合
被分類、疊的藥材從幽陰之處移出，沉落
藥煲。兌水：三碗水煲埋一碗水（反覆煎熬，餘下的都是精華。我安慰自己）
模仿蹲坐的姿勢讓身軀盡量貼近矮木凳
騰升的煙霧遮蔽流動的街景
想像一道憂鬱的眼神望透
窗外掠過的光影（時間無情，仍在運動場繞圈、奔走）
閘口如超市的掃瞄器紀錄每項貨品，嗶 — —
虛弱的病體靠近健康中心的檢測儀器
冰冷的鐵靠近肺部，被刻意提醒用力深深呼吸
— — 我們開始感受空氣流入盡處
這一切都將歸咎於思緒受長期壓抑
胸腔的體積因而縮小，無法容納更多的悲觀
我們終有一日會圍繞
最後的火堆起舞，然後裝作如常（甚麼事都沒有發生過）
小孩有小孩們的遊戲
大人繼續有大人們的勞動
唯有鐘聲伴隨忽冷忽熱的風
境象隨心的念珠轉動
香港炎熱的天口㷫，有誰不會心火盛？詩人取中藥作比喻，由外至內的病毒，執藥的開開合合，乃長時間遭頑疾困苦。而這些格子，其實也是城市和心靈之格。
你我看病何嘗有過主動權？都是被分類、控制，無從自主面對世界各種更替，堆疊、移出、沉落、兌水以至反覆煎熬。詩人至此只好強作自解：餘下都是苦難的精華。
模仿蹲坐的姿勢，煲藥要承受時間煎熬，只好觀望煙霧和街景，憂鬱透過想像寄託。自我治療，時間仍舊沒有為病人停下，社會運行如常，這正是世界的不仁殘酷。
由中至西，掃瞄器與病體，這種城市的隱喻，一是疫情之下，改變我們身心的日常；二是This city is dying式的人城皆病。胸腔的體積不斷縮小，悲觀滿溢得流瀉。
陳冠中式的香港，甚麼事都沒有發生過。好像發生過許多事，又好像從未發生，馬照跑，舞照跳，病了的人渴求安靜，數算著念珠，但心火盛能否真的心安？
〈滾 — — 記於冬至夜〉
這天，有人準時
在三點正滾出公司（多留一秒也是一種虛耗）
終於趕及感受天黑前的白晝
K說：這不是因為冬大過年，而只是為了符合勞工條例
— — 多數人滾，少數人留守
有人在三點半的車廂閉氣，然後
被擠壓成一坨卑弱的紙糊
放任自己與陌生的
乘客黏在一起（成為豆豉鯪魚是甚麼感覺的呢？）
— — 更多被役使的人滾進四點、五點和六點的車廂
滾！所有人都將滾出他們視野之外（對某些人而言只是逃脫）
於是有人強忍雙腿肌肉劇痛、一夜無眠的呵欠
從幽閉處蹣跚地步向光明
但依舊無法感受母親生產時的十級陣，痛
看！那些貢丸和墨魚丸在雞湯裡載浮載沉
寫於2021年冬至晚上
城市病，常會連繫到資本主義的異化，〈滾 — — 記於冬至夜〉正呈現這面向。詩人記述香港冬至打工仔的逃亡之旅，難得準時放工，感受平日沒有的日光。
看似愉悅的節慶，卡夫卡式虛無的K卻刺破幻想，放假全因列明的勞工條例。滾、躝開，都是商業公司不重要的人，少數人，才是資本世界的真正大佬。
活在香港的多數人都是豆豉鯪魚，車廂汗水相粘，如同一坨卑弱的紙糊。一堆堆被役使的奴隸，依序滾進社會，這是打工仔的必經路，直至財自或死。
詩句激昂的滾，只是暫時離開老闆，但身體早已長久摧殘，實質未曾逃脫。從幽閉處蹣跚地步向光明，出生注定，必須為食而異化自我，浮沉於社會。
結句神來之筆，打邊爐食物的滾動，貢丸和墨魚丸皆是打碎再壓之物，收爐的盛宴，更像打工仔的收皮。城市煎熬的火，大多數是任人魚肉。
〈狐狸先生〉
「狐狸先生幾多點？」
孩子們瞧著赤條條的狐狸先生，挑戰
沒有戴手錶的他
為了繼續留住他們一張張笑臉
不管是嘲笑還是天真爛漫的笑
只得胡謅一個時間 — —
十二點。孩子們四散
改玩喚作「兵捉賊」的遊戲
童年，奸角的惡都是有限的
故事裡的孩子都不怕被狐狸先生捕獲
因為他不曾吃掉善良的小孩，至少
他們仍願意相信
長大以後，我們
匆匆低頭
瞥見被時間拘束的手腕
像被鎖上鐐銬
當指針指向十二點，我們
早已沉默如金
然而，所謂我城的劇變是正反顛倒。〈狐狸先生〉以童趣的遊戲作喻，對小孩來說，遊戲是學習各種規則。因此，正如學校，都是社會的縮影。
赤條條的狐狸先生，為何掌控時間？能夠喊出十二點，屬於話語的權力。但至少童年、昔日的遊戲尚算合理，而我們後來都不得不改玩兵捉賊。
你我以前都相信城市有善良的可能，可是，長大以後的我們匆匆低頭。時間的大限來臨，歷史洪流的恐怖，兵捉賊的新遊戲，誰能不沉默如金？
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
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