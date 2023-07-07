2023/07/07,
文學

閱讀施勁超：城市的疾病書寫，那些炎熱難耐的情感

閱讀施勁超：城市的疾病書寫，那些炎熱難耐的情感
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我們想讓你知道的是

香港炎熱的天口㷫，有誰不會心火盛？詩人取中藥作比喻，由外至內的病毒，執藥的開開合合，乃長時間遭頑疾困苦。而這些格子，其實也是城市和心靈之格。

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圖片來源：手寫字合作／IG@pord.writing

友人告訴我，活在這座城市，很難不麻木。暴戻已非抽象形容，每天無數血案、詐騙，由外而內的心火煎熬你我。汗流浹背，要生存只好收歛情感，繼續假裝開心香港。

香港九十後詩人施勁超，筆名驚雷、或或，今年五月出版首本詩集《行走的姿態》，台港文人力推，詩人之眼，觀察了城市不同的光影變化，將我們不知何來，如何道出的話書寫下來。

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圖片由作者提供

〈心火盛〉

天口㷫 心火盛
百子櫃棗紅的格子開開合合

被分類、疊的藥材從幽陰之處移出，沉落
藥煲。兌水：三碗水煲埋一碗水（反覆煎熬，餘下的都是精華。我安慰自己）

模仿蹲坐的姿勢讓身軀盡量貼近矮木凳
騰升的煙霧遮蔽流動的街景

想像一道憂鬱的眼神望透
窗外掠過的光影（時間無情，仍在運動場繞圈、奔走）

閘口如超市的掃瞄器紀錄每項貨品，嗶 — —
虛弱的病體靠近健康中心的檢測儀器

冰冷的鐵靠近肺部，被刻意提醒用力深深呼吸
— — 我們開始感受空氣流入盡處

這一切都將歸咎於思緒受長期壓抑
胸腔的體積因而縮小，無法容納更多的悲觀

我們終有一日會圍繞
最後的火堆起舞，然後裝作如常（甚麼事都沒有發生過）

小孩有小孩們的遊戲
大人繼續有大人們的勞動

唯有鐘聲伴隨忽冷忽熱的風
境象隨心的念珠轉動

香港炎熱的天口㷫，有誰不會心火盛？詩人取中藥作比喻，由外至內的病毒，執藥的開開合合，乃長時間遭頑疾困苦。而這些格子，其實也是城市和心靈之格。

你我看病何嘗有過主動權？都是被分類、控制，無從自主面對世界各種更替，堆疊、移出、沉落、兌水以至反覆煎熬。詩人至此只好強作自解：餘下都是苦難的精華。

模仿蹲坐的姿勢，煲藥要承受時間煎熬，只好觀望煙霧和街景，憂鬱透過想像寄託。自我治療，時間仍舊沒有為病人停下，社會運行如常，這正是世界的不仁殘酷。

由中至西，掃瞄器與病體，這種城市的隱喻，一是疫情之下，改變我們身心的日常；二是This city is dying式的人城皆病。胸腔的體積不斷縮小，悲觀滿溢得流瀉。

陳冠中式的香港，甚麼事都沒有發生過。好像發生過許多事，又好像從未發生，馬照跑，舞照跳，病了的人渴求安靜，數算著念珠，但心火盛能否真的心安？

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圖片由作者提供

〈滾 — — 記於冬至夜〉

這天，有人準時
在三點正滾出公司（多留一秒也是一種虛耗）
終於趕及感受天黑前的白晝
K說：這不是因為冬大過年，而只是為了符合勞工條例
— — 多數人滾，少數人留守

有人在三點半的車廂閉氣，然後
被擠壓成一坨卑弱的紙糊
放任自己與陌生的
乘客黏在一起（成為豆豉鯪魚是甚麼感覺的呢？）
— — 更多被役使的人滾進四點、五點和六點的車廂

滾！所有人都將滾出他們視野之外（對某些人而言只是逃脫）
於是有人強忍雙腿肌肉劇痛、一夜無眠的呵欠

從幽閉處蹣跚地步向光明
但依舊無法感受母親生產時的十級陣，痛
看！那些貢丸和墨魚丸在雞湯裡載浮載沉

寫於2021年冬至晚上

城市病，常會連繫到資本主義的異化，〈滾 — — 記於冬至夜〉正呈現這面向。詩人記述香港冬至打工仔的逃亡之旅，難得準時放工，感受平日沒有的日光。

看似愉悅的節慶，卡夫卡式虛無的K卻刺破幻想，放假全因列明的勞工條例。滾、躝開，都是商業公司不重要的人，少數人，才是資本世界的真正大佬。

活在香港的多數人都是豆豉鯪魚，車廂汗水相粘，如同一坨卑弱的紙糊。一堆堆被役使的奴隸，依序滾進社會，這是打工仔的必經路，直至財自或死。

詩句激昂的滾，只是暫時離開老闆，但身體早已長久摧殘，實質未曾逃脫。從幽閉處蹣跚地步向光明，出生注定，必須為食而異化自我，浮沉於社會。

結句神來之筆，打邊爐食物的滾動，貢丸和墨魚丸皆是打碎再壓之物，收爐的盛宴，更像打工仔的收皮。城市煎熬的火，大多數是任人魚肉。

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圖片由作者提供

〈狐狸先生〉

「狐狸先生幾多點？」

孩子們瞧著赤條條的狐狸先生，挑戰
沒有戴手錶的他
為了繼續留住他們一張張笑臉
不管是嘲笑還是天真爛漫的笑
只得胡謅一個時間 — —
十二點。孩子們四散
改玩喚作「兵捉賊」的遊戲

童年，奸角的惡都是有限的
故事裡的孩子都不怕被狐狸先生捕獲
因為他不曾吃掉善良的小孩，至少
他們仍願意相信

長大以後，我們
匆匆低頭
瞥見被時間拘束的手腕
像被鎖上鐐銬
當指針指向十二點，我們
早已沉默如金

然而，所謂我城的劇變是正反顛倒。〈狐狸先生〉以童趣的遊戲作喻，對小孩來說，遊戲是學習各種規則。因此，正如學校，都是社會的縮影。

赤條條的狐狸先生，為何掌控時間？能夠喊出十二點，屬於話語的權力。但至少童年、昔日的遊戲尚算合理，而我們後來都不得不改玩兵捉賊。

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圖片來源：手寫字合作／IG@se2zi6

你我以前都相信城市有善良的可能，可是，長大以後的我們匆匆低頭。時間的大限來臨，歷史洪流的恐怖，兵捉賊的新遊戲，誰能不沉默如金？

文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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