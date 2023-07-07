COCO李玟因憂鬱症辭世！正向的人會憂鬱嗎？心理師分享陪伴憂鬱症的「三要三不二求助」原則，讓我們溫柔協助憂鬱者

文：生而為人-蔡博堯諮商心理師

永遠的陽光女神，李玟48歲因憂鬱症辭世

陽光女神COCO李玟因憂鬱症而離開，是大家心中的痛，小時候都聽她的歌長大，例如〈Baby對不起〉、〈是真的愛你〉、〈刀馬旦〉等數不清的成名好歌。

相信大家最納悶的是，性格正向開朗，身家40億又幸福的她，為什麼會選擇結束生命？各方的說法很多，而我分享身為諮商心理師在治療憂鬱症的經驗心得，讓我們能更溫柔的幫助憂鬱者。

憂鬱者的特徵

我們常常會誤會憂鬱症的人都是悶悶的、負能量、講話很沒力氣，過得不好等，但其實在心理諮商中我接到最多的憂鬱者，絕大部分都是「笑起來很開朗、好媽媽、年輕有為的青年、條理清晰能力強的主管」，平常根本正能量爆棚！

他們身上有都有個共通點是「情感過於正向或是只剩下正向」，大多是擅長解決事情，當然，如果我們能看到他們「軟爛」的一面，代表有一定程度的信任，通常是家人、夫妻、男女朋友或好朋友，而憂鬱者最怕的是「失去連結感」，長期大多是自己悶著或是求助多年都沒辦法解決，進入沒有希望感的低落輪迴，覺得世界上只剩下自己一個人，內心極為孤單無助。

因此如果你身邊有超級正向、只分享好生活、散播歡樂為己任的朋友們，可以多關心他們哦，內心說不定早已疲憊不堪，正面臨憂鬱症的困擾。

憂鬱症成因

高壓力的生活事件，如工作、感情、生活困境而長期無法改變，影響作息與睡眠，導致內分泌混亂（多巴胺、血清素等），連帶心理產生自我價值低落，生理、心理交互影響進入負面循環，一般人容易誤會憂鬱症是純心理問題，其實先從生理部分治療，是早期恢復的關鍵。

如何協助憂鬱症呢？懶人包分享「三要三不二求助原則」

憂鬱症要好起來不容易，通常需要身邊的人，與專業醫療一起協助才較容易康復，前期鼓勵先以陪伴支持為主，待心情穩定後可陪同至身心科診所求助。

以下分享「三要三不二求助」關鍵原則。

要傾聽

聽比說會更有用，憂鬱者會因為信任而想把許多內心的感受分享，高品質的傾聽，可以讓凝固的情緒得以流動，專注而簡短的回應能提升品質。

要同理

同理比較容易被誤會成將心比心，好的同理，是一種選擇心靈上與對方同在的感覺，接受對方的痛苦、矛盾、糾結，一起浸泡在憂鬱的情緒中，能讓對方覺得自己有被理解。

要陪伴

如果對方願意，在同一個空間裡靜靜不說話的陪伴也很好，能讓當事者感受到自己不是孤單的一個人，產生連結感是康復的關鍵。

不加油

因為很關心憂鬱者而不知不覺幫忙加油，其實說加油，會讓憂鬱者更有壓力，想盡快讓自己好起來，憂鬱者最需要的，是面對內在情緒，加油很容易將注意力轉到現實上，而沒能好好與憂鬱症共處。

不評論

憂鬱者往往是最知道事情無法改變的人，一定是有不得不考量，或糾結的點才會讓事情不斷困擾，若我們評論事情的好壞優缺，在憂鬱者狀態不好時，會得到不被理解、沒把事情處理好、自責的心情產生，反而越想幫忙越憂鬱。

不指責

有時候我們會因為關心對方，卻一起陷入不知道該如何幫助對方好起來，而轉成指責（家人與伴侶最常見），像是不夠堅強、不知足、不努力讓自己過得好等，都會讓憂鬱者更沮喪。

二求助

建議先至身心科診所讓醫師評估狀況，以藥物調整睡眠與焦慮，待生理功能稍微穩定後，配合心理諮商晤談（尤其REBT、CBT心理治療）通常3至6個月能有一定程度的改善。前提是不能感覺心情變平復就自己停藥，會反芻！需注意！

憂鬱症常被誤會成「當事人心理上有問題」，想太多、不會想、想不開、鑽牛角尖等，其實更多是生理現象，如內分泌異常，如血清素、多巴胺、杏仁核過激，千萬別再誤會憂鬱症是單純的「想不開」、「想太多」囉。

小結語懶人包

憂鬱症是近年來常見的身心疾病，協助憂鬱症最好的方式是「先傾聽、同理、陪伴」，讓憂鬱者知道我們一直都在，不去討論事情的好壞，先以支持情緒為主，等心情平穩一點再陪同至身心科，以藥物穩定生活並配合心理諮商治療，通常半年內都能有效改善生活哦！

祝福大家都能協助憂鬱者，也幫助自己脫離憂鬱症。

永遠的陽光女神李玟R.I.P。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航