2023/07/09,
科學

扮演媒體與學界的溝通橋樑，隱身在科學報導身後的「台灣科技媒體中心」

扮演媒體與學界的溝通橋樑，隱身在科學報導身後的「台灣科技媒體中心」
Photo Credit: SMC官網

我們想讓你知道的是

「小時不讀書，長大當記者」的話我們沒少聽過，「這位教授在寫什麼最好有人看得懂」的批評學界也沒有少聽。在許多時候，科學家發現自己的研究發表被誤植、自己的話語被沒有相關背景的記者誤會成完全不同的意思，因而對媒體爆有負面的觀感，甚至害怕出面受訪，這時，「SMC」的價值就出來了。

沒有什麼人聽過SMC，即便是在媒體公司主要負責科學／醫學領域的我，也是到後期才跟SMC熟悉起來。這個全名為台灣科技媒體中心（Science Media Centre）的台灣科學媒體協會，成立的緣由來自一項國科會的補助計畫。他們在做的事，是擔任媒體與科學界的橋樑。

新聞業工作的人許多是相關科系出身，他們熟悉新聞的寫法、專題的形式，但是對於讀論文、讀研究報告、判斷一則網路流傳的健康／科學消息是否正確，卻不見得如此擅長。這時他們往往需要聯繫專家來採訪並協助，好完善自己的報導。熟練的記者會知道一個議題裡面，什麼是民眾需要知道、正在關心的重點，也清楚要如何去吸引民眾的注意力，好讓他們有興趣點入報導閱讀。

另一端的科學家們，對於自己的研究領域相關知識如數家珍，用心的學者更會時時更新目前最新的研究進展，特別是在一些顯學領域，研究論文推陳出新的速度相當迅速。除了閱讀文獻這樣的基本功，他們也有敏銳的直覺去判斷一篇已發表的論文，究竟是低品質的偽科學，還是證據明確的扎實研究成果。但他們不見得擅長與群眾溝通，許多專有名詞堆砌出來的重要知識，往往擴散不佳、不被民眾買單。

「小時不讀書，長大當記者」的話我們沒少聽過，「這位教授在寫什麼最好有人看得懂」的批評學界也沒有少聽。在許多時候，科學家發現自己的研究發表被誤植、自己的話語被沒有相關背景的記者誤會成完全不同的意思，因而對媒體爆有負面的觀感，甚至害怕出面受訪。這時SMC的價值就出來了。

為什麼說SMC是科學界與記者之間的橋樑，因為有相關科學知識背景的他們，在接收到記者詢問議題時，會從手上的專家名單當中，推薦最適合回答的專家。面對記者，他們協助在特定議題上找出更好的問題；而面對學者，他們負責溝通、協助這些學者的話轉譯成普羅大眾都聽得懂的語言。這就是他們在做的事。

未命名
圖片來源：Julia / TNL
《關鍵評論網》也曾在核融合發電動物實驗必要基因的研究等許多議題上，與SMC合作，經由他們的專家引薦，協助讀者了解特定科學議題。

事實上，這樣科學界與媒體之間的負面經驗、甚至衝突並非台灣獨有，而第一間SMC也不是台灣所成立。

早在2002年英國政府便體認到有必要投入相當的資源，協助科學家和媒體更有效地溝通與對話，並協助媒體養成科學判讀能力，因此成立了第一間科學媒體中心（Science Media Centre, SMC）。紐西蘭的SMC經費也是由政府補助來扛。台灣SMC，卻在約2年前結束了國科會的補助計畫，並被告知希望能夠「自立自強」，要自己想辦法養活機構本身。

不管是日本近期的福島電廠和廢水排放、阿茲海默症基因研究、人類合成胚胎研究......許多領域及議題，他們都盡力及時提供各方專家的意見，也努力透過記者會與科學傳播相關活動，讓記者與學者們都有機會更加認識彼此的專業。這就是他們在做的事。而且，他們兩邊都不收錢。這場資訊傳遞的服務，不論是受益的科學界或是媒體，過程都是免費的。

我近期在一場媒體餐敘上，問了SMC的員工，沒有了政府的補助款項，他們究竟要如何才能維持下去？「其實就是要靠一些單位或機構的捐款⋯⋯因為怕這樣的服務若是對任一方收費，會影響到報導文章的中立性。」

那現在台灣科技媒體中心一共有多少人？

「嗯⋯⋯目前你看到、在場的就是我們所有的人了。」

我聽到這樣的回答其實嚇了一跳。大約僅六、七個人力，卻媒合、管理著784位科學家、521位記者，合作過89家媒體，光是2022年就辦了10場重要科學議題的記者會。

新聞產出要的是快與時間點，科學講究的是正確性，民眾需要的是內容的役獨語可傳播性，在這三者之間如何平衡一直是很困難的問題。SMC的設立，讓科學家與媒體之間的溝通代溝有機會弭平，而民眾也能獲得一篇正確性提升的科學報導。在我看來，是非常重要的單位。

若要我來說，不論是如今站在媒體從業人員的立場、過往科學研究人員的立場，或未來可能僅是一般民眾的我，都會希望這樣的組織不但要能繼續走下去，而且務必要更加茁壯。

因為台灣媒體界、科學界以及所有民眾，都真的需要它。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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