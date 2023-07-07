被質疑支持中國九段線主張，BLACKPINK演唱會主辦方與華納兄弟向越南喊冤
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越南向來南海主權問題相當敏感，近日韓國女團BLACKPINK的演唱會主辦單位iMe娛樂集團被質疑在官網發布南海九段線地圖，以及華納兄弟新電影《芭比》片中出現疑似九段線地圖，觸動了越南民間與官方的敏感神經，對此iMe娛樂集團和華納兄弟也做出了澄清。
（中央社）韓國女團BLACKPINK赴越南演出捲入南海九段線爭議，引發民眾抵制，官方更就此展開查證。負責活動規劃的IME Vietnam致歉，並說張貼九段線地圖的是IME亞洲聯合網站，而非IME越南網站。
BLACKPINK將於7月底在河內演出兩場，票價最高賣到980萬越南盾（約新台幣1.3萬元）。不過越南網友發現，總部設在中國的iMe娛樂集團在公司網站發布與中國立場一致的南海九段線地圖，觸動越南民間與官方的敏感神經。
越南官方已就此事展開查證，IME方面並首度做出回應。越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，IME執行長Brian Chow宣稱，這張在網站的地圖不代表任何國家的領土，IME意識到尊重IME設有據點的各個國家主權與文化。
IME解釋，IME是一間跨國娛樂公司，成立於2006年，並在亞洲地區包括台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、韓國等設有11個辦事處。
IME指出，帶有九段線的網站是亞洲地區各辦事處的聯合首頁，不是IME越南公司的正式網站。IME越南公司目前還沒有在越南註冊域名的正式網站，只有在一些社群平台使用IME Vietnam名稱活動。
越南自稱有足夠的法律依據和歷史證據，擁有西沙群島和南沙群島「不可爭議的主權」，並根據1982年聯合國海洋法公約確立相關海域主權。越南前述對南海的主權聲索與中國的南海九段線主張有所重疊。
IME方面還表示，已經快速審核並承諾更換這些不符合越南人民所期望的照片。IME在越南的目標是給粉絲帶來各種國際頂級歌手的表演，非常希望得到越南地方政府和人民的歡迎和支持。
他說，再一次針對這令人遺憾的誤會致上最誠摯的歉意。針對這次輿論引發的軒然大波，IME Vietnam的代表直接展開工作並發送公文向河內文化體育局，以及越南各有關部會解釋。
華納兄弟澄清電影「芭比」無影射南海主權
《中央社》報導，電影真人版「芭比」因片中疑似出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，遭越南禁映。製片公司華納兄弟今天表示，片中地圖是幅「純真童趣」的圖畫，不具任何影射意義。
越南官媒「青年報」（Tuoi Tre）3日報導，越南當局對於電影中一幕呈現中國主張的南海主權地圖場景有所遲疑，最後決定禁止這部電影在越南上映。
電影真人版「芭比」（Barbie）由女星瑪格羅比（Margot Robbie）及男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）領銜主演，也是製片公司華納兄弟（Warner Bros）備受外界期待的新作品。
路透社報導，華納兄弟主張這幅地圖絕無惡意。
華納兄弟在聲明中表示：「這幅芭比樂園中的地圖是幅天馬行空、純真童趣的蠟筆畫…這些塗鴉描繪芭比從芭比樂園到現實世界的虛幻旅程，無意做出任何類型的陳述。」
「青年報」報導指出，「芭比」原定7月21日同步在越南及美國上映。
報導也表示，越南當局反對片中呈現所謂「九段線」的地圖場景。中國在地圖上使用U形「九段線」說明其對南海廣大區域的主權聲索，其中包括越南視為其大陸棚的大片地區，當局並已授予該地區的石油開採權。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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