鴻海與裕隆合資的鴻華先進最快10月創新板上市，電動巴士Model T為內銷主力產品

鴻海與裕隆合資的鴻華先進（Foxtron），經台灣證交所審議通過，最快10月中旬於創新板上市。而負責人登記為劉揚偉（同為鴻海董事長），實收資本額達159.13億元，市值795.66億元，掛牌每股參考價50元，而主要業務是電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

鴻華先進登台灣創新版上市

電動車產業已經被認為，是繼智慧型手機之後最具潛力的產業，而作為全球的主要電子代工業者鴻海，為了趕上這一波熱潮，於2020年和裕隆集團舉辦合資協議書簽約儀式。

它們宣布簽署策略合作協議，以聯盟方式，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，發揮車輛研發與資通訊資源互補優勢，發展電動車業務，引起市場關注。

2021年，鴻海首度發表三款自產電動車：Ｍodel C、Ｍodel E車款和Ｍodel T電動巴士，向外界宣告已經具有能力造車，迄今已經分別於台灣、東南亞各地，打下電動巴士市場，並持續往電動車的核心零組件電池下功夫，陸續向電池原料、車用半導體佈局。

7月7日，證交所公告鴻華先進初次申請創新板股票上市案，審議結果─通過。而其登記地址為新北市新店區中興路3段3號2樓，額實收資本額達159.13億元，市值795.66億元，掛牌每股參考價50元，董事長及總經理分別是劉揚偉、李秉彥。

鴻華所遞交之財報，2021年度達到9.83億元、2022年度15.8億元元、2023年第1季則為5.4億元，換算每股稅後盈餘是2021至2022年度0.51元、0.87元，2023年第1季是0.30元。登記主要業務是電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

鴻華內銷近8成，外銷市場亟欲開拓

值得注意的是，2022年市場結構以內銷為主達到78.38%、外銷僅21.62%。日前證交所指出，鴻華先進科技已發表多款原型車設計。其中，首款產品電動巴士Model T量產車已於國內市場銷售，意味著電動巴士目前是鴻華的主力產品。

另外，證交所表示，鴻華首款乘用車Model C量產版車已設計完成，正展開實車測試驗證，預計2023年第4季量產交付；國外市場則朝主流電動巴士、乘用車布局。

證交所指出，鴻華在技術層面上，具有純電模組化平台、融合域EEA架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢。商務模式方面，是少數以「開放模式」、「共用開發」為立足點，打破傳統車廠「封閉模式」、「各自發展」的生態鏈，提供客戶「模組化共用」及「彈性化客製」服務模式。

對此，鴻海日前陸續發佈訊息，仍持續佈局、完整車用零組件產業鏈，包含與Stellantis合資成立公司 SiliconAuto將從2026年起投入車用晶片設計銷售；同時和全球車用半導體領導廠商英飛凌簽署合作備忘錄，以及向泰國國家能源集團 （PTT）合作投入區域造車計畫等。

不過，昔日的合作夥伴美國新創電車公司Lordstown Motors Corp（LMC）目前已申請破產保護並宣布出售公司，未償還債務在31至155億台幣，同時也對鴻海採取法律行動。鴻海回應，LMC不斷試圖誤導大眾，鴻海不願依約履行雙方的投資協議條款一事。

鴻海強調，這段時間一直持正面態度與LMC 進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境，關於對鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益。

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核稿編輯：翁世航