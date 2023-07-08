TNL+ 2023/07/08,
心理

研究：「夏季抑鬱」比冬季抑鬱更可怕，高溫、潮濕、花粉過敏讓自殺人數提高

研究：「夏季抑鬱」比冬季抑鬱更可怕，高溫、潮濕、花粉過敏讓自殺人數提高
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羅森塔爾在研究中詢問受訪者為何會在夏天感到悲傷，並將得到的回覆進行歸類，最後將夏季抑鬱歸因於高溫與潮濕。「有受訪者表示，強烈的陽光像刀子一樣刺穿他，而明亮的光線確實容易導致情緒上的狂躁。」高溫與潮濕令人感到不悅，而夏季強烈的日曬，則使人心情燥動。

文：賴明君

在秋冬兩季季節變換時，日照的減少，常會使部分民眾因季節性情緒失調（seasonal affective disorder, SAD）而感到憂鬱。受冬季抑鬱所苦的人，其憂鬱情況通常會在春天到來後獲得好轉。而除了冬季抑鬱以外，其實還有夏季抑鬱的存在，不過民眾對夏天的季節性情緒失調認知較少，畢竟「憂鬱」與我們對夏天的既定印象有著一定的差距。

《華盛頓郵報》引述了首位在期刊論文中，提出季節性情緒失調概念的精神疾病學家－羅森塔爾（Norman Rosenthal）的說法，他指出受冬季抑鬱影響的民眾，常會有嗜睡、暴飲暴食、體重增加，以及感官遲鈍的情況。而夏季抑鬱的症狀則與之相反，患者會有飢餓感減少、胃口不佳，以及失眠的情況。

氣溫、濕度與過敏原

羅森塔爾在研究中詢問受訪者為何會在夏天感到悲傷，並將得到的回覆進行歸類，最後將夏季抑鬱歸因於高溫與潮濕。「有受訪者表示，強烈的陽光像刀子一樣刺穿他，而明亮的光線確實容易導致情緒上的狂躁。」高溫與潮濕令人感到不悅，而夏季強烈的日曬，則使人心情燥動。

刊載於《環境研究》（Environmental Research）的一項研究，調查了190萬名美國民眾在高溫下對自我心理健康的感受。研究結果發現，與華氏50至60度（攝氏10至16度）相比，氣溫若超過華氏70度（攝氏21度），則民眾積極正向的情緒（快樂、幸福）就會減少，而負面情緒（壓力、憤怒），以及疲勞感會增加。

《紐約時報》引述了《自然氣候變化期刊》（Natural Climate Change）的文章指出，隨著月平均氣溫的上升，美國與墨西哥的自殺率，以及社交媒體上的負面貼文數量就會有所增加。

美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine）刊登的一篇文獻指出，自殺死亡人數，以及因心理健康因素至急診室就診的人數，都與高溫環境有關。炎熱的天氣也可能是導致中樞神經生理訊號產生變化的因素，並間接導致睡眠模式的中斷，近一步惡化了高敏感者的心理健康狀況。而有助於調節情緒的去甲腎上腺素、血清素與多巴胺，也與體溫的調節有關。

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