研究：「夏季抑鬱」比冬季抑鬱更可怕，高溫、潮濕、花粉過敏讓自殺人數提高
我們想讓你知道的是
羅森塔爾在研究中詢問受訪者為何會在夏天感到悲傷，並將得到的回覆進行歸類，最後將夏季抑鬱歸因於高溫與潮濕。「有受訪者表示，強烈的陽光像刀子一樣刺穿他，而明亮的光線確實容易導致情緒上的狂躁。」高溫與潮濕令人感到不悅，而夏季強烈的日曬，則使人心情燥動。
文：賴明君
在秋冬兩季季節變換時，日照的減少，常會使部分民眾因季節性情緒失調（seasonal affective disorder, SAD）而感到憂鬱。受冬季抑鬱所苦的人，其憂鬱情況通常會在春天到來後獲得好轉。而除了冬季抑鬱以外，其實還有夏季抑鬱的存在，不過民眾對夏天的季節性情緒失調認知較少，畢竟「憂鬱」與我們對夏天的既定印象有著一定的差距。
《華盛頓郵報》引述了首位在期刊論文中，提出季節性情緒失調概念的精神疾病學家－羅森塔爾（Norman Rosenthal）的說法，他指出受冬季抑鬱影響的民眾，常會有嗜睡、暴飲暴食、體重增加，以及感官遲鈍的情況。而夏季抑鬱的症狀則與之相反，患者會有飢餓感減少、胃口不佳，以及失眠的情況。
氣溫、濕度與過敏原
羅森塔爾在研究中詢問受訪者為何會在夏天感到悲傷，並將得到的回覆進行歸類，最後將夏季抑鬱歸因於高溫與潮濕。「有受訪者表示，強烈的陽光像刀子一樣刺穿他，而明亮的光線確實容易導致情緒上的狂躁。」高溫與潮濕令人感到不悅，而夏季強烈的日曬，則使人心情燥動。
刊載於《環境研究》（Environmental Research）的一項研究，調查了190萬名美國民眾在高溫下對自我心理健康的感受。研究結果發現，與華氏50至60度（攝氏10至16度）相比，氣溫若超過華氏70度（攝氏21度），則民眾積極正向的情緒（快樂、幸福）就會減少，而負面情緒（壓力、憤怒），以及疲勞感會增加。
《紐約時報》引述了《自然氣候變化期刊》（Natural Climate Change）的文章指出，隨著月平均氣溫的上升，美國與墨西哥的自殺率，以及社交媒體上的負面貼文數量就會有所增加。
美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine）刊登的一篇文獻指出，自殺死亡人數，以及因心理健康因素至急診室就診的人數，都與高溫環境有關。炎熱的天氣也可能是導致中樞神經生理訊號產生變化的因素，並間接導致睡眠模式的中斷，近一步惡化了高敏感者的心理健康狀況。而有助於調節情緒的去甲腎上腺素、血清素與多巴胺，也與體溫的調節有關。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
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有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。