日本漫畫雜誌的數位轉生術，讓《SPY FAMILY》、《派對咖孔明》成功爆紅

文：wolfenstein

日本漫畫雜誌在出版生態當中扮演怎樣的角色，以及怎樣在數位網路時代達到這些功能，來延續紙本雜誌過去的成功？這一回，我們就來審視日本出版社做了什麼樣的努力吧！

Photo Credit: 截圖自CCC創作集

漫畫雜誌功能面面觀

刊載《七龍珠》、《海賊王》、《鬼滅之刃》……等日本最暢銷等級漫畫作品的雜誌《週刊少年JUMP》，其數位平台「JUMP+」的副主編籾山悠太，在文章〈漫畫編輯投入數位事業的理由〉當中歸納出漫畫雜誌的四大功能：

發掘新人作家 反覆嘗試摸索 在連載中提昇作品品質 努力讓漫畫賣得更好

長期關注出版業的記者飯田一史則在著書《漫畫雜誌已死。那麼會如何？》當中提及理想中漫畫app該有的運作循環：

育成階段（連載新作、培育新人） 擴散、認知、回收階段（廣為宣傳、販售） 創造粉絲＆販售主打重度粉絲的商品 將作品的粉絲培育為作家的粉絲、出版品牌的粉絲

我在18年前的文章〈迎戰大軍的挑戰者們～台灣漫畫出版探討～〉當中分析日本一般漫畫雜誌都是賠本經營、賣一本虧一本，出版社真正的盈餘來自於單行本的銷售。但是即使如此出版社仍然要持續經營雜誌的四大好處：

廣告作用 人氣調查 作家生計 發掘新人

每個人的分析分解都互有異同，但關鍵是讓我們看出，紙本雜誌重要的，不是其出版形式或製作體制，而是它為漫畫生態圈帶來的機制——不斷吸引新的創作者投入、培育出更新的、更高品質的作品，吸引住讀者也讓作品接受讀者的考驗，提煉出暢銷的作品單行本來維持出版編輯的生計、維持住自身命脈來持續吸引新人達到下一次的正循環。

從1947年《漫畫少年》創刊開始，50年來漫畫雜誌，是以這樣的功能運作建立起日本的漫畫王國、將紙本漫畫銷量推至頂峰。

這些功能帶來的效果，並非網路社群平台加上數位自助出版就能取代。社群平台的營利目標在達成使用人數最大化，不能也不需要負責穩定產出高品質作品；社群上偶然爆紅的發表作品，也不會就此自動轉成創作者的營利。

Photo Credit: 木棉花提供

數位轉生術

自助出版的機制，則是讓善於自我經營的創作者出頭，卻無法成為專注鑽研創作品質的作者的保障。這些空缺之處，依然是雜誌所代表的編輯機制的利多所在。

數位與網路科技，讓作家可以選擇更多不同的發表與經營管道，但是就出版社的立場，雜誌背後運作機制所帶來的功效並沒有改變。剩下的問題只是，如何讓這運作機制，從衰退的紙本形式移植到網路數位平台上而已。

首先是與讀者最直接相關的閱讀體驗。網頁瀏覽暢通便捷、使用者介面方便閱讀，這些只是最基礎。現在出版方還要考慮到讀者日常最常使用的閱讀器具，根據手機閱讀環境對網頁及app做各種優化（甚至影響到作品的編繪）。除此之外還要顧及互動機制如留言、按讚、社群分享的便捷性。

新人漫畫家是漫畫雜誌的活水源泉，出版社開拓了各種管道，想要善用數位網路時代的便捷特性，盡一切可能縮短投稿、審稿、發表的距離。包括便捷的投稿網站、快速聯繫編輯的機制，甚至如集英社與漫畫繪製軟體CLIP STUDIO合作，將投稿功能直接埋入軟體當中。

此外也頻繁地舉辦各種漫畫獎項，除了傳統雜誌每個月定期舉辦的新人獎之外，更不定期推出各種題材、特性的特殊漫畫獎，全方位吸引各路人才加入。

紙本漫畫雜誌最重要的讀者回饋機制：每期的問卷回函，是各大雜誌用以判斷讀者意向、作為持續改良連載作品的依據。尤其如〈JUMP〉過去以嚴格遵循問卷排行著稱，只要作品持續低迷必定腰斬。現在借助數位追蹤技術，可以獲得更多更細緻的讀者閱讀統計，依據更多樣化的數值資料來判斷每一部作品的特性與值得改善之處。

某部作品可能在社群上爆紅、閱覽次數突增，編輯部可即時把握爆紅時機做出行銷應對；某部作品可能閱覽數沒那麼高，但是每回按讚比例高、留言分享數多，顯示有群忠實粉絲持續觀看，有機會把握住一定銷量……諸如此類。

如果追蹤技術更加增益，判斷基準還可以再加上更細緻的中途跳出率、社群分享率等。雜誌過去的腰斬機制，是由於紙本篇幅的限制而成的必要之惡，如今數位網站理論上沒有刊載容量的限制，面對作品也不再只有人氣逢低腰斬一途，有更多面向的數據可以提供作者在調整改善時參考、盡量讓更多類型的作品都能達成商業上的自立而延續下去。

脫離了雜誌形式，漫畫平台／app為作品的製作刊載帶來更多自由。過去一部作品要在雜誌上開始連載前，必須配合好檔期，在一定的準備期以內提供固定回數的預交存稿，如今可以依據作者們自身對作品的要求拉長準備期、提供更多回數的預備稿、花更多時間準備後續草稿。

各篇作品的連載週期也不像過去要被雜誌的發刊週期給限制住，作者可以根據自己的能力做彈性安排（日刊、週刊、月刊、正篇之間夾雜外傳極短篇……），甚至每一回的頁數也不如紙本雜誌受到篇幅限制，都可以隨劇情需要自行安排，只要閱讀上有充分吸引力，單篇漫畫直上百頁，直接出成單行本也有可能（如近期藤本樹的《驀然回首》）。

宣傳手段也比雜誌更為快速而多元。過去的紙本雜誌本身就屬於一種宣傳手段，由熱門的連載作品來吸引讀者一併閱讀其他刊載漫畫，反過來也表示，作品如果在雜誌上不夠熱門，就缺乏更多宣傳可能性來加強人氣。

如今出版方可以在作品刊載之初就持續在社群網站推廣，各編輯更可以經營個人社群帳號，以更親民私密的方式推介自身負責的作品。刊載結束後的作品也不是就此脫離讀者目光，隨時可以因為各種節日等社群話題契機、搭配靈活機動的平台促銷機制重新被推廣出去。