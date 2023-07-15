日本漫畫雜誌的數位轉生術，讓《SPY FAMILY》、《派對咖孔明》成功爆紅
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日本漫畫雜誌在出版生態當中扮演怎樣的角色，以及怎樣在數位網路時代達到這些功能，來延續紙本雜誌過去的成功？集英社如何在自家電子漫畫平台「JUMP+」接連產出《SPY FAMILY》、《怪獸8號》等熱門大作？這一回，我們就來審視日本出版社做了什麼樣的努力吧！
文：wolfenstein
日本漫畫雜誌在出版生態當中扮演怎樣的角色，以及怎樣在數位網路時代達到這些功能，來延續紙本雜誌過去的成功？這一回，我們就來審視日本出版社做了什麼樣的努力吧！
漫畫雜誌功能面面觀
刊載《七龍珠》、《海賊王》、《鬼滅之刃》……等日本最暢銷等級漫畫作品的雜誌《週刊少年JUMP》，其數位平台「JUMP+」的副主編籾山悠太，在文章〈漫畫編輯投入數位事業的理由〉當中歸納出漫畫雜誌的四大功能：
- 發掘新人作家
- 反覆嘗試摸索
- 在連載中提昇作品品質
- 努力讓漫畫賣得更好
長期關注出版業的記者飯田一史則在著書《漫畫雜誌已死。那麼會如何？》當中提及理想中漫畫app該有的運作循環：
- 育成階段（連載新作、培育新人）
- 擴散、認知、回收階段（廣為宣傳、販售）
- 創造粉絲＆販售主打重度粉絲的商品
- 將作品的粉絲培育為作家的粉絲、出版品牌的粉絲
我在18年前的文章〈迎戰大軍的挑戰者們～台灣漫畫出版探討～〉當中分析日本一般漫畫雜誌都是賠本經營、賣一本虧一本，出版社真正的盈餘來自於單行本的銷售。但是即使如此出版社仍然要持續經營雜誌的四大好處：
- 廣告作用
- 人氣調查
- 作家生計
- 發掘新人
每個人的分析分解都互有異同，但關鍵是讓我們看出，紙本雜誌重要的，不是其出版形式或製作體制，而是它為漫畫生態圈帶來的機制——不斷吸引新的創作者投入、培育出更新的、更高品質的作品，吸引住讀者也讓作品接受讀者的考驗，提煉出暢銷的作品單行本來維持出版編輯的生計、維持住自身命脈來持續吸引新人達到下一次的正循環。
從1947年《漫畫少年》創刊開始，50年來漫畫雜誌，是以這樣的功能運作建立起日本的漫畫王國、將紙本漫畫銷量推至頂峰。
這些功能帶來的效果，並非網路社群平台加上數位自助出版就能取代。社群平台的營利目標在達成使用人數最大化，不能也不需要負責穩定產出高品質作品；社群上偶然爆紅的發表作品，也不會就此自動轉成創作者的營利。
數位轉生術
自助出版的機制，則是讓善於自我經營的創作者出頭，卻無法成為專注鑽研創作品質的作者的保障。這些空缺之處，依然是雜誌所代表的編輯機制的利多所在。
數位與網路科技，讓作家可以選擇更多不同的發表與經營管道，但是就出版社的立場，雜誌背後運作機制所帶來的功效並沒有改變。剩下的問題只是，如何讓這運作機制，從衰退的紙本形式移植到網路數位平台上而已。
首先是與讀者最直接相關的閱讀體驗。網頁瀏覽暢通便捷、使用者介面方便閱讀，這些只是最基礎。現在出版方還要考慮到讀者日常最常使用的閱讀器具，根據手機閱讀環境對網頁及app做各種優化（甚至影響到作品的編繪）。除此之外還要顧及互動機制如留言、按讚、社群分享的便捷性。
新人漫畫家是漫畫雜誌的活水源泉，出版社開拓了各種管道，想要善用數位網路時代的便捷特性，盡一切可能縮短投稿、審稿、發表的距離。包括便捷的投稿網站、快速聯繫編輯的機制，甚至如集英社與漫畫繪製軟體CLIP STUDIO合作，將投稿功能直接埋入軟體當中。
此外也頻繁地舉辦各種漫畫獎項，除了傳統雜誌每個月定期舉辦的新人獎之外，更不定期推出各種題材、特性的特殊漫畫獎，全方位吸引各路人才加入。
紙本漫畫雜誌最重要的讀者回饋機制：每期的問卷回函，是各大雜誌用以判斷讀者意向、作為持續改良連載作品的依據。尤其如〈JUMP〉過去以嚴格遵循問卷排行著稱，只要作品持續低迷必定腰斬。現在借助數位追蹤技術，可以獲得更多更細緻的讀者閱讀統計，依據更多樣化的數值資料來判斷每一部作品的特性與值得改善之處。
某部作品可能在社群上爆紅、閱覽次數突增，編輯部可即時把握爆紅時機做出行銷應對；某部作品可能閱覽數沒那麼高，但是每回按讚比例高、留言分享數多，顯示有群忠實粉絲持續觀看，有機會把握住一定銷量……諸如此類。
如果追蹤技術更加增益，判斷基準還可以再加上更細緻的中途跳出率、社群分享率等。雜誌過去的腰斬機制，是由於紙本篇幅的限制而成的必要之惡，如今數位網站理論上沒有刊載容量的限制，面對作品也不再只有人氣逢低腰斬一途，有更多面向的數據可以提供作者在調整改善時參考、盡量讓更多類型的作品都能達成商業上的自立而延續下去。
脫離了雜誌形式，漫畫平台／app為作品的製作刊載帶來更多自由。過去一部作品要在雜誌上開始連載前，必須配合好檔期，在一定的準備期以內提供固定回數的預交存稿，如今可以依據作者們自身對作品的要求拉長準備期、提供更多回數的預備稿、花更多時間準備後續草稿。
各篇作品的連載週期也不像過去要被雜誌的發刊週期給限制住，作者可以根據自己的能力做彈性安排（日刊、週刊、月刊、正篇之間夾雜外傳極短篇……），甚至每一回的頁數也不如紙本雜誌受到篇幅限制，都可以隨劇情需要自行安排，只要閱讀上有充分吸引力，單篇漫畫直上百頁，直接出成單行本也有可能（如近期藤本樹的《驀然回首》）。
宣傳手段也比雜誌更為快速而多元。過去的紙本雜誌本身就屬於一種宣傳手段，由熱門的連載作品來吸引讀者一併閱讀其他刊載漫畫，反過來也表示，作品如果在雜誌上不夠熱門，就缺乏更多宣傳可能性來加強人氣。
如今出版方可以在作品刊載之初就持續在社群網站推廣，各編輯更可以經營個人社群帳號，以更親民私密的方式推介自身負責的作品。刊載結束後的作品也不是就此脫離讀者目光，隨時可以因為各種節日等社群話題契機、搭配靈活機動的平台促銷機制重新被推廣出去。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。