2023點子松邀請您參與想像力運動，7月徵件起跑，主題特展同步啟動！

台北 2023 年 7 月 7 日 /美通社/ -- 「 2023 點子松徵件暨策展記者會」於本（6）日假台灣設計研究院創意劇場辦理，由數位發展部唐鳳部長、泰國商務處處長李凱莉、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、經濟部工業局陳佩利副局長、國科會工程處郭箐副處長、台灣設計研究院張基義院長，共同啟動點子松徵件計畫，點子松計畫由數位發展部主辦台灣設計研究院執行，邀請 HOUTH 操刀主視覺、顧廣毅擔任策展人，以「 WeWe Futures：2040 多元共融( Diversity & Inclusion )」為年度主題，邀請全球一起參與打造眾人的未來！

廣納全民新點子，跟 AI 一起激盪無限可能

數位發展部為蒐集全民對 2040 年未來生活的想像與期待，辦理「點子松」徵件活動，希望達到全民參與，共同探討未來展望，進而影響政策推動與產業發展，一同塑造未來的世界。今年「點子松」邁入第二屆，延續首屆「 WeWe Futures 」的精神，廣納全民創意，以「 WeWe Futures ：2040 多元共融( Diversity & Inclusion )」為主題，不論在生活、社群、職場、環境，我們更能夠享受友善包容及共融存在的未來，也期待在生成式AI盛行的潮流下，人類的想像力能與AI一起激盪出精彩無限的可能。

WeWe Futures 不分性別國籍，全球徵件中

2023 點子松已從５月起陸續辦理４場徵件說明會，活動遍及北、中、南、東，除了邀請前屆獲獎者做經驗分享，更有在地的產業參訪、未來情境專家講座與實戰工作坊，聚集老中少全年齡層踴躍參與，且在 2040 多元共融願景下，本屆首次啟動全球徵件，以促進跨國參與共創未來，已於 5~6 月前往泰國及日本辦理國際徵件說明會，逾 400 位當地學生、設計師…等與會，顯見不管是男女老幼，不分年齡與國籍，已有非常多民眾蓄勢待發，準備加入這場未來想像力的運動。

投件就送專屬 NFT 虛擬紀念章，啟動未來虛擬世界門檻

點子松徵件已於 112 年 7 月 1 日正式開跑，徵件至 7 月 31 日為止，為募集更多創意點子，特別規劃高達 170 萬的總獎金，完成投件還可獲得數位發展部發行的專屬 NFT虛擬獎章作為紀念，希望能幫助民眾在發想未來的同時，引導其踏入 WEB3.0 的領域，透過 NFT (非同質化代幣)的取得，初探區塊鍊與去中心化技術等未來趨勢。投件不分年齡、國籍、教育背景，個人或團體皆可投件。投件者須以新聞報導的第三方視角描述2040年可能發生的生活情境，可以透過純文字描繪，或者以圖(影像)文等方式表達，題材不限，無論是對未來生活方式的想像，還是對解決全球問題的創新方案，「點子松」期待各界的精采投稿。更多詳細徵件資訊，請上「點子松」官方網站：ideathon.tw。

主題展在松菸同步開展，邀請 9 個國家，14 件未來情境作品等你來體驗！

「 WeWe Futures：投你的未來」，策展人顧廣毅與其團隊表示，展覽期望透過人工智慧、生物科技、永續發展、智慧城市和數位藝術等構面，探討「後人類世」的未來樣貌，反思科技與多元文化對我們的生活帶來怎樣的樣貌，從 9 個不同國家(台灣、荷蘭、英國、拉脫維亞、德國、瑞士、法國、美國、中國)、14 組藝術家眼中發現未來的各種可能性！透過互動展示、全息投影技術與混合實境體驗，深入了解未來可能帶來的變革和影響。

「 WeWe Futures：投你的未來」於台灣設計館 01 與 02 展間展出，觀眾可透過智慧型手機點按「 Emoji 」進行互動，策展團隊透過表情符號作為未來的情緒語言，帶領大家從初探摸索、創意取材進而到構建未來想像。其中 01 展區未來情境中心的「買一朵雲」與「環境證交所」將自然資源轉換為經濟市場，以虛擬構建方式，讓觀眾可實際操作交易，甚至可躺臥觀賞自己購買的"資源"，透過互動讓觀眾反思未來自然與市場經濟的交互共存，同時展覽更與「荷蘭馬斯垂克藝術書店( Limestone Books )」共同合作展出系列精選書籍，每本都是從未來情境案例中延伸的相關議題，幫助觀眾更多元的了解並啟發更多創意想像!

點子松邀請全民共創未來，系列活動陸續展開，請隨時關注官網！

點子松官網 ideathon.tw

點子松徵件影片 https://youtu.be/l50XQp1kk2M

點子松徵件「 WeWe Futures ：2040多元共融 」

徵件時間｜2023 / 7 / 1 (六) 10:00 - 7 / 31 (一) 17:00。

投件方式｜至點子松官網上傳文字或作品 ideathon.tw。

投件獎勵｜洞見獎獎金新臺幣 1 萬元頒發 20 件、

特別獎獎金新臺幣 10 萬元頒發 5 件、

點子獎獎金新台幣 20 萬元頒發 5 件。

徵件辦法｜詳細內容請至網站查看 https://ideathon.tw/tw/introduction

點子松主題展覽「 WeWe Futures：投你的未來 」

邀請大家一起透過表情符號 emoji，來探索、反思未來世界中，科技與人類文化的多元樣貌，一同發現未來的各種可能性！

展覽期間｜2023 / 7 / 1 - 10 / 22（週⼀休館） 10:00 – 18:00

展覽地點｜台灣設計館 01 與 02 展間，免費入場。

展品清單｜

作品名 設計師 Alter-Terrestrial 異地生物 Agi Haines Pet of the pet 寵物的寵物 Mark Wang Pollination equipment 授粉憩具 Ance Janevica Elficology, the harvesting of morning dew 採集晨露的精靈學 Pauline Rip Trees as Infrastructure 樹作為基礎設施 Dark Matter Buycloud 買一朵雲 Noa Jansma Human-Cloud Project 人之雲計畫 Filips Staņislavskis Environmentalist Stock Exchange 環境證交所 Cream on Chrome Multiform 多樣型態 Gabriel Fontana Xenological Entanglements. 001b: Saccular Fount 異種糾纏：囊狀噴泉 Adriana Knouf Haptics of Cooking 觸感烹飪 Boey Wang Lab Romanticism: IVF Ritual 試管浪漫主義 Lisa Mandemaker A Practice of Intimate Relationships 親密關係的練習 Pinyu Wu 第一屆點子松未來新聞得獎作品10件、未來原型得獎作品5件 荷蘭馬斯垂克藝術書店Limestone Books合作選書

點子松臉書chatbot「未來大劇透」

跟著六位目擊者，怪奇事物所、小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團、法律白話文運動、融融歷險記、UG is HOT、雪力的心理學筆記，，前往2040年。立即至點子松臉書https://www.facebook.com/ideathon.tw，搶先看見2040年獨家畫面。

點子松論壇「啟動未來-數位民主與公民參與」

一起深化數位科技與民主社會，啟動亞洲與國際社會的共創未來。

活動時間 | 2023 年 7 月 12 日(三) 13:30 - 16:30

活動地點 | 政大公企中心 6 樓 A646 演講廳

報名方式 | 至點子松官網報名，免費報名。

論壇講者 |【數位時代下的公民參與】

蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人

【多元年齡的共創共融】

李崇僖 臺北醫學大學人文暨社會科學院副院長

【民主化AI的展望與實驗】

黃彥霖 數位發展部民主網絡司資安制度工程師

* 9 月 21 日國際論壇，敬請關注官網！

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