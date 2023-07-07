2023點子松邀請您參與想像力運動，7月徵件起跑，主題特展同步啟動！
我們想讓你知道的是
「2023點子松徵件暨策展記者會」於本（6）日假台灣設計研究院創意劇場辦理，邀請HOUTH操刀主視覺、顧廣毅擔任策展人，以「WeWe Futures：2040多元共融( Diversity & Inclusion )」為年度主題，邀請全球一起參與打造眾人的未來！
台北 2023 年 7 月 7 日 /美通社/ -- 「 2023 點子松徵件暨策展記者會」於本（6）日假台灣設計研究院創意劇場辦理，由數位發展部唐鳳部長、泰國商務處處長李凱莉、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、經濟部工業局陳佩利副局長、國科會工程處郭箐副處長、台灣設計研究院張基義院長，共同啟動點子松徵件計畫，點子松計畫由數位發展部主辦台灣設計研究院執行，邀請 HOUTH 操刀主視覺、顧廣毅擔任策展人，以「 WeWe Futures：2040 多元共融( Diversity & Inclusion )」為年度主題，邀請全球一起參與打造眾人的未來！
廣納全民新點子，跟 AI 一起激盪無限可能
數位發展部為蒐集全民對 2040 年未來生活的想像與期待，辦理「點子松」徵件活動，希望達到全民參與，共同探討未來展望，進而影響政策推動與產業發展，一同塑造未來的世界。今年「點子松」邁入第二屆，延續首屆「 WeWe Futures 」的精神，廣納全民創意，以「 WeWe Futures ：2040 多元共融( Diversity & Inclusion )」為主題，不論在生活、社群、職場、環境，我們更能夠享受友善包容及共融存在的未來，也期待在生成式AI盛行的潮流下，人類的想像力能與AI一起激盪出精彩無限的可能。
WeWe Futures 不分性別國籍，全球徵件中
2023 點子松已從５月起陸續辦理４場徵件說明會，活動遍及北、中、南、東，除了邀請前屆獲獎者做經驗分享，更有在地的產業參訪、未來情境專家講座與實戰工作坊，聚集老中少全年齡層踴躍參與，且在 2040 多元共融願景下，本屆首次啟動全球徵件，以促進跨國參與共創未來，已於 5~6 月前往泰國及日本辦理國際徵件說明會，逾 400 位當地學生、設計師…等與會，顯見不管是男女老幼，不分年齡與國籍，已有非常多民眾蓄勢待發，準備加入這場未來想像力的運動。
投件就送專屬 NFT 虛擬紀念章，啟動未來虛擬世界門檻
點子松徵件已於 112 年 7 月 1 日正式開跑，徵件至 7 月 31 日為止，為募集更多創意點子，特別規劃高達 170 萬的總獎金，完成投件還可獲得數位發展部發行的專屬 NFT虛擬獎章作為紀念，希望能幫助民眾在發想未來的同時，引導其踏入 WEB3.0 的領域，透過 NFT (非同質化代幣)的取得，初探區塊鍊與去中心化技術等未來趨勢。投件不分年齡、國籍、教育背景，個人或團體皆可投件。投件者須以新聞報導的第三方視角描述2040年可能發生的生活情境，可以透過純文字描繪，或者以圖(影像)文等方式表達，題材不限，無論是對未來生活方式的想像，還是對解決全球問題的創新方案，「點子松」期待各界的精采投稿。更多詳細徵件資訊，請上「點子松」官方網站：ideathon.tw。
主題展在松菸同步開展，邀請 9 個國家，14 件未來情境作品等你來體驗！
「 WeWe Futures：投你的未來」，策展人顧廣毅與其團隊表示，展覽期望透過人工智慧、生物科技、永續發展、智慧城市和數位藝術等構面，探討「後人類世」的未來樣貌，反思科技與多元文化對我們的生活帶來怎樣的樣貌，從 9 個不同國家(台灣、荷蘭、英國、拉脫維亞、德國、瑞士、法國、美國、中國)、14 組藝術家眼中發現未來的各種可能性！透過互動展示、全息投影技術與混合實境體驗，深入了解未來可能帶來的變革和影響。
「 WeWe Futures：投你的未來」於台灣設計館 01 與 02 展間展出，觀眾可透過智慧型手機點按「 Emoji 」進行互動，策展團隊透過表情符號作為未來的情緒語言，帶領大家從初探摸索、創意取材進而到構建未來想像。其中 01 展區未來情境中心的「買一朵雲」與「環境證交所」將自然資源轉換為經濟市場，以虛擬構建方式，讓觀眾可實際操作交易，甚至可躺臥觀賞自己購買的"資源"，透過互動讓觀眾反思未來自然與市場經濟的交互共存，同時展覽更與「荷蘭馬斯垂克藝術書店( Limestone Books )」共同合作展出系列精選書籍，每本都是從未來情境案例中延伸的相關議題，幫助觀眾更多元的了解並啟發更多創意想像!
點子松邀請全民共創未來，系列活動陸續展開，請隨時關注官網！
- 點子松官網 ideathon.tw
- 點子松徵件影片 https://youtu.be/l50XQp1kk2M
- 點子松徵件「 WeWe Futures ：2040多元共融 」
徵件時間｜2023 / 7 / 1 (六) 10:00 - 7 / 31 (一) 17:00。
投件方式｜至點子松官網上傳文字或作品 ideathon.tw。
投件獎勵｜洞見獎獎金新臺幣 1 萬元頒發 20 件、
特別獎獎金新臺幣 10 萬元頒發 5 件、
點子獎獎金新台幣 20 萬元頒發 5 件。
徵件辦法｜詳細內容請至網站查看 https://ideathon.tw/tw/introduction
點子松主題展覽「 WeWe Futures：投你的未來 」
邀請大家一起透過表情符號 emoji，來探索、反思未來世界中，科技與人類文化的多元樣貌，一同發現未來的各種可能性！
展覽期間｜2023 / 7 / 1 - 10 / 22（週⼀休館） 10:00 – 18:00
展覽地點｜台灣設計館 01 與 02 展間，免費入場。
展品清單｜
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作品名
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設計師
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Alter-Terrestrial 異地生物
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Agi Haines
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Pet of the pet 寵物的寵物
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Mark Wang
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Pollination equipment 授粉憩具
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Ance Janevica
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Elficology, the harvesting of morning dew
採集晨露的精靈學
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Pauline Rip
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Trees as Infrastructure 樹作為基礎設施
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Dark Matter
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Buycloud 買一朵雲
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Noa Jansma
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Human-Cloud Project 人之雲計畫
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Filips Staņislavskis
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Environmentalist Stock Exchange 環境證交所
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Cream on Chrome
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Multiform 多樣型態
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Gabriel Fontana
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Xenological Entanglements. 001b: Saccular Fount 異種糾纏：囊狀噴泉
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Adriana Knouf
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Haptics of Cooking 觸感烹飪
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Boey Wang
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Lab Romanticism: IVF Ritual 試管浪漫主義
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Lisa Mandemaker
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A Practice of Intimate Relationships 親密關係的練習
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Pinyu Wu
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第一屆點子松未來新聞得獎作品10件、未來原型得獎作品5件
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荷蘭馬斯垂克藝術書店Limestone Books合作選書
- 點子松臉書chatbot「未來大劇透」
跟著六位目擊者，怪奇事物所、小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團、法律白話文運動、融融歷險記、UG is HOT、雪力的心理學筆記，，前往2040年。立即至點子松臉書https://www.facebook.com/ideathon.tw，搶先看見2040年獨家畫面。
- 點子松論壇「啟動未來-數位民主與公民參與」
一起深化數位科技與民主社會，啟動亞洲與國際社會的共創未來。
活動時間 | 2023 年 7 月 12 日(三) 13:30 - 16:30
活動地點 | 政大公企中心 6 樓 A646 演講廳
報名方式 | 至點子松官網報名，免費報名。
論壇講者 |【數位時代下的公民參與】
蔡玉玲 理慈國際科技法律事務所共同創辦人
【多元年齡的共創共融】
李崇僖 臺北醫學大學人文暨社會科學院副院長
【民主化AI的展望與實驗】
黃彥霖 數位發展部民主網絡司資安制度工程師
* 9 月 21 日國際論壇，敬請關注官網！
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