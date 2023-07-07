《黑海穀物倡議》恐將到期：為什麼「康斯坦察」這個羅馬尼亞港口對烏克蘭穀物出口這麼重要？

根據《路透社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭超過一年，為確保全球糧食穩定供給所簽訂的《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Deal）將在7月18日到期。與烏克蘭南部相連的羅馬尼亞康斯坦察港（the port of Constanta），被視為是烏克蘭糧食出口的替代管道。長期與羅馬尼亞政府合作的糧食市場諮詢公司AGRIColumn的分析師塞札爾・格奧爾格（Cezar Gheorghe）昨（6）日指出：「就算倡議能夠展延，康斯坦察港也將超載。」

烏克蘭官員表示，依照《黑海穀物倡議》，在今（2023）年6月26日以後，就沒有再註冊新的可航行船隻。因此，轉經康斯坦察港對烏克蘭的糧食出口而言，至關重要。自開戰以來，康斯坦察港已分擔烏克蘭穀物總產量的三分之一，約4900萬公噸。

康斯坦察港相關當局2023年的統計，截至5月，康斯坦察港已經處理1217萬噸的糧食產量，相較去（2022）年成長21％。為了處理大量的船運貨物，羅馬尼亞投入重整港口周遭交通和設施，相關人士說：「康斯坦察港出現前所未見的交通紀錄。」

為什麼烏克蘭穀物要從康斯坦察港出口？

貫穿歐洲東西部的多瑙河，從羅馬尼亞的康斯坦察港出海，河流沖積形成三角洲，滋養羅馬尼亞和一部分的烏克蘭南部地區。

開戰之初，港口周遭有將近700部生鏽的推車阻擋港口內部的動線，鐵路也還正在興建。僅僅一年，羅馬尼亞重新開放與重建了47條，載運貨務與旅客通往烏克蘭以及鄰國摩爾多瓦的鐵路，興建工程還在繼續。戰後16個月，聯通烏克蘭境內多瑙河行經的港口地區的鐵路和接駁船，已經成熟。

完善的交通建設，大幅降低物流成本，強化了多瑙河對於基輔地區農作物出口的重要性。審視航運成本，若一艘中型貨船，從烏克蘭的奧德薩（Odesa）啟程，船隻的保險金以及在伊斯坦堡等待俄羅斯－土耳其－聯合國的三方檢驗，需花費100萬美元。但是，行經康斯坦察港，再航向蘇伊士運河的成本，相較奧德薩港出發的航線，節省了4倍。

一位烏克蘭的貿易消息人士透露，這條航線不僅提供烏克蘭一個節省航運成本的方案，也提高烏克蘭西部地區穀物的出口，也造福中部地區的穀物產品。

什麼是《黑海穀物倡議》？

綜合《BBC》和《德國之聲》報導，烏克蘭作為全球主要的向日葵、玉米、小麥和大麥的出口國，世界糧食計劃署（World Food Program, WFP）的資料顯示，烏克蘭出產的糧食，餵養全世界40億人口。2022年，俄羅斯大舉入侵烏克蘭，並封鎖烏克蘭港口，導致2000萬公噸的穀物無法出口，引起世界各國糧食危機，特別是非洲和中東地區。此二地區的主食價格，為此上漲近30％。

為了解決糧食危機，烏俄兩國在聯合國和土耳其的協助與支持之下，於去年7月22日簽訂《黑海穀物倡議》，同意貨船由烏克蘭境內三個港口——奧德薩、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內（Yuzhny）前往黑海，建立糧食的人道走廊。

然而，烏克蘭農業部門聲稱，在簽訂倡議後，出口量比俄羅斯入侵前減少30％。雖然倡議確保穀物得以安全出關，但戰爭使得農民無法工作，產量越來越少，出口也隨之遞減。又再加上倡議中寫到，俄羅斯有權利檢查船隻貨物，以確保沒有武器運入烏克蘭。如此一來，船隻必須在黑海上排隊受檢驗，《BBC》指出，黑海的入口處通常會有100艘船隻在排隊。

《黑海穀物倡議》自簽訂以來，已經延展3次且將在今年7月18日到期。7月3日，俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）宣布，俄國已經沒有理由維持，也就是說，該倡議可能無法繼續延續。

超載的康斯坦察港

羅馬尼亞糧食市場諮尋公司AGRIColumn的格奧爾格告訴《路透社》，羅馬尼亞目前已進入農業收割期，大批的貨物將使康斯坦察港「窒息」。他也預測，即使《黑海穀物倡議》成功延長期限，2023年下半季到明（2024）年這段期間，2700萬噸的烏克蘭糧食貨物將運至康斯坦察港等待轉運，但屆時，羅馬尼亞國內也可能產出近2200萬噸左右的農作物。

康斯坦察港原先設計的容積僅200萬噸，然而，格奧爾格預估，在高峰期兩國需出口的貨物總額可達2500萬噸，必然導致貨物壅塞和延遲。格奧爾格也提到，7、8月出口商與康斯坦察港的合約已經沒有更多的剩餘空間，但是他們預計將會有更多的穀物被運送至此。

羅馬尼亞港務局也表示，貨物延遲的另一原因是港口資訊自動化系統的整合不完備。當局表示，目前正在開發一個可自動化統整與同步數據的系統，但並未談到何時可以執行。

除了港口容積限制，一名烏克蘭商品分析師也指出，康斯坦察港口設有嚴格的原產地認證分流機制。此外，羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）正在計畫一項新的政策，協助國內農夫將農作物在豐收期間，更容易地進入康斯坦察港。若此政策開始執行，將壓縮烏克蘭的貨物容量。

不過，該名分析師也指出：「戰後糧食產量比起去年大幅縮減，相信我們的出口不會停滯。」一些貨物經由康斯坦察港和其他多瑙河流經的港口，另一些則轉由貨車或鐵路，直接由陸路運往歐洲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於今（7）日訪問土耳其，與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面，談論關於《黑海穀物倡議》的展延事項。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範