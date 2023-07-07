TNL+ 2023/07/07,
音樂

緬懷CoCo李玟：明快的舞曲與節奏藍調唱腔，成為亞太地區絕佳的華語、英語流行音樂典範

緬懷CoCo李玟：明快的舞曲與節奏藍調唱腔，成為亞太地區絕佳的華語、英語流行音樂典範
CoCo李玟｜Photo Credit: 太陽城集團提供

我們想讓你知道的是

李玟一生近30年的歌唱生涯，是亞太地區絕佳的華語、英語流行音樂的典範，她或許沒有很強的個人原創音樂及創作，然而在整個歌手定位、行銷及多角經營的企劃，絕對是足供後人研究參考，例如經典歌〈Di Da Di〉，就是少數改編比原唱更加出色的範例。

以多首暢銷單曲享譽華人歌壇，甚至以〈Di Da Di〉、〈真情人〉等歌曲享譽國際的天后李玟（CoCo），於7月5日晚間驚傳輕生離世消息，享年48歲。消息由親姊出面發文，證實李玟因乳癌加上多年抑鬱症纏身，最後走上輕生一途而令人唏噓、各界震驚。

李玟本名李美林，於1975年1月17日出生於香港，父親為印尼華僑，母親為香港人，9歲時隨父母移民美國加州舊金山，但並未完成大學學業後，於1994年在台灣發行首張個人專輯《愛就要趁現在》正式出道，主打單曲〈我依然是你的情人〉引起歌迷注意。

接著同年12月發行第二張專輯《答應我》成績平平。隔年1995年她推出個人首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）及同年9月的第三張華語專輯《被愛的女人》，其中她發表了生平第一首創作曲〈感謝〉即是獻給她母親。

在當時，華語歌壇眾星雲集，台港中三地的女星唱將個個身手矯健，各有各的歌唱風格，諸如張清芳、陳淑樺、辛曉琪及王靖雯，香港女星則有林憶蓮、葉蒨文等人，若想要在歌壇闖出一片天，勢必要有獨特的個人風格。

若以當時李玟被唱片公司的定位，仍是以由合作的譜詞寫曲人提供歌曲，再交由李玟演唱，也因此，李玟前面這幾張專輯翻唱歌曲的比例，明顯高於她自身的音樂創作。

所以，若當專輯中的歌曲編曲，大多是當時常見的編曲套路時，歌手嗓音的特色就非常重要，而李玟高亢、活力充沛的嗓音就是她最大的利器。環顧當時歌壇的女歌手，嗓音大多屬尖細而婉約的唱法，台語歌后江蕙則是走中高音及尾音帶著抖音的日式唱腔。相較之下，李玟略帶節奏藍調的唱腔，就成了那個時候最佳辨識的歌聲。

李玟_往日情·愛我久一點
Photo Credit：新力哥倫比亞，Fair Use@Wikipedia

1996年，李玟跳槽加盟新力國際大唱片公司，想當然能獲得的宣傳資源不同，而企劃人員重新包裝定位她的歌唱路線。首先李玟節奏藍調的轉音唱腔更加強化，整體的外觀造型，更加落落大方而亮眼。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。