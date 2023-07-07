緬懷CoCo李玟：明快的舞曲與節奏藍調唱腔，成為亞太地區絕佳的華語、英語流行音樂典範

以多首暢銷單曲享譽華人歌壇，甚至以〈Di Da Di〉、〈真情人〉等歌曲享譽國際的天后李玟（CoCo），於7月5日晚間驚傳輕生離世消息，享年48歲。消息由親姊出面發文，證實李玟因乳癌加上多年抑鬱症纏身，最後走上輕生一途而令人唏噓、各界震驚。

李玟本名李美林，於1975年1月17日出生於香港，父親為印尼華僑，母親為香港人，9歲時隨父母移民美國加州舊金山，但並未完成大學學業後，於1994年在台灣發行首張個人專輯《愛就要趁現在》正式出道，主打單曲〈我依然是你的情人〉引起歌迷注意。

接著同年12月發行第二張專輯《答應我》成績平平。隔年1995年她推出個人首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）及同年9月的第三張華語專輯《被愛的女人》，其中她發表了生平第一首創作曲〈感謝〉即是獻給她母親。

在當時，華語歌壇眾星雲集，台港中三地的女星唱將個個身手矯健，各有各的歌唱風格，諸如張清芳、陳淑樺、辛曉琪及王靖雯，香港女星則有林憶蓮、葉蒨文等人，若想要在歌壇闖出一片天，勢必要有獨特的個人風格。

若以當時李玟被唱片公司的定位，仍是以由合作的譜詞寫曲人提供歌曲，再交由李玟演唱，也因此，李玟前面這幾張專輯翻唱歌曲的比例，明顯高於她自身的音樂創作。

所以，若當專輯中的歌曲編曲，大多是當時常見的編曲套路時，歌手嗓音的特色就非常重要，而李玟高亢、活力充沛的嗓音就是她最大的利器。環顧當時歌壇的女歌手，嗓音大多屬尖細而婉約的唱法，台語歌后江蕙則是走中高音及尾音帶著抖音的日式唱腔。相較之下，李玟略帶節奏藍調的唱腔，就成了那個時候最佳辨識的歌聲。

1996年，李玟跳槽加盟新力國際大唱片公司，想當然能獲得的宣傳資源不同，而企劃人員重新包裝定位她的歌唱路線。首先李玟節奏藍調的轉音唱腔更加強化，整體的外觀造型，更加落落大方而亮眼。