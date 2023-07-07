監察院糾正513停電事故並指核電廠有「黑電」，王美花：台電依規發電，緊急氣渦輪機並非核電

監院糾正調度核電廠「黑電」，台電：有揭露運轉資訊

（中央社）監察院調查513停電事故，通過糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。台電表示，氣渦輪機除保留安全預防時數，其餘時數本就提供尖載調度，且都有對外揭露運轉資訊，沒有使用黑電說法。

監察院5日針對2021年5月13日與2022年3月3日兩次全國大停電，通過對台電8人彈劾，皆送懲戒法院審理。

監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津在調查報告中指出，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施。核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急起動供給廠內機組緊急電源。

監委表示，但2020年到2022年10月的34個月間，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，台電應確實檢討改進。

台電5日回應，核電廠內緊急氣渦輪機是以輕柴油為燃料，並非核電；機組建置目的是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。

台電表示，氣渦輪機每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，意即平時即可作為供電時加入系統調度行列，也未列入核電廠供電時數內計算，並不影響核電廠營運安全。

至於何種情況會當作尖載機組調度？以核二氣渦輪機組為例，當負載太高、意即中送北潮流量太大，北部所有機組都會調度發電；或者系統發生緊急事件，例如513、517、303大停電事故時，也會調度使用。

針對監委指稱氣渦輪機18個月常態發電，台電表示，在春夏交替、夏末機組維修，或碰到機組緊急狀況，都可能進行調度，「但若只是一個月有試運轉1小時，也算有使用」，因此18個月常態發電說法恐怕不夠精準。

王美花：台電按照規定發電，絕非核電，也並非發「黑電」

針對監察院糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且發電量未納入電業年報，形同「黑電」。經濟部長王美花今（7）日表示，台電都有按照規定發電，電業報告都詳細記錄，並非發黑電。

監察院5日針對2021年5月13日與2022年3月3日2次全國大停電，通過對台電8人彈劾，皆送懲戒法院審理。另外，糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。

王美花今天到台中出席中華民國太陽光電發電系統商業同業公會會員代表大會，針對監察院糾正案，她接受媒體聯訪時表示，核電廠內的氣渦輪機機組，都有相關規定，按環保規定，1年最高發720小時的電，一直以來台電公司都是這樣執行。

王美花指出，台電在相關的發電，在2011年以來的電業報告都詳細記錄，台電都有按照規定發電，這個絕對不是核電，就是輕柴油的發電。

媒體提問昨（6）日備轉容量率還有15％，核電廠機組仍啟動氣渦輪機是否因為台灣缺電。王美花說，以現在情形，最近應該是都沒有發電。

至於有監委提到，過去34個月內有18個月，核電廠氣渦輪機機組都有發電，是否成常態發電。王美花表示，按照環保的規定，氣渦輪機組1年最高發電720小時，過往記錄台電的資訊都有清楚記載，並非18個月都在發電，因為小時數有明確限制，她要在此澄清，並非發黑電。

國民黨指控「黑電」，台電無奈：輕柴油燃料的氣渦輪發電機過去也一直使用

國民黨連兩日召開記者會，昨天抨擊核電廠氣渦輪發電機是「核電」，今天說是「黑電」。台電表示，氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，且歷年都有使用，過去國民黨執政也都有運轉，如今突遭稱黑電指責，深感困惑與無奈。

至於昨天下午核二廠氣渦輪發電機起動運轉，台電表示，這是配合每月例行測試，驗證並維持氣渦輪發電機在可用狀態，以隨時應系統需要供電，測試時間進行約2小時。

台電透過新聞稿說明，氣渦輪發電機依規定須定期進行測試，機組啟動測試運轉是行之有年的常態，且每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列。

同時，皆以低於環保限制時數，分散到全年各月份為原則，所謂長達18個月供作調度電源、例外變常態的說法，並不正確。

針對立委質疑林口電廠用煤增加，台電強調，用煤量增加主因2019年後第3部機組加入供電，並受當年度機組是否安排大修影響，去年因無大修，發電量較多，用煤量自然較多。

再者，林口電廠採用超超臨界技術，機組效率高，每度電的用煤量較少，且設有先進高效率的空污防制設備，可有效降低空氣污染物的排放，其中粒狀物與氮氧化物排放可降低至與天然氣機組排放標準相當。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範