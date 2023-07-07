監察院糾正513停電事故並指核電廠有「黑電」，王美花：台電依規發電，緊急氣渦輪機並非核電
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監察院6日針對513大停電提出質疑與糾正，國民黨立委質疑台電的緊急應變是否使用「核電」，並指控林口電廠用煤增加。經濟部長王美花和台電揭澄清，緊急調度的氣渦輪發電機是使用「輕柴油」並非外界傳言的核電。此外，台電的用電資訊皆屬公開資料，並非黑電。
監院糾正調度核電廠「黑電」，台電：有揭露運轉資訊
（中央社）監察院調查513停電事故，通過糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。台電表示，氣渦輪機除保留安全預防時數，其餘時數本就提供尖載調度，且都有對外揭露運轉資訊，沒有使用黑電說法。
監察院5日針對2021年5月13日與2022年3月3日兩次全國大停電，通過對台電8人彈劾，皆送懲戒法院審理。
監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津在調查報告中指出，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施。核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急起動供給廠內機組緊急電源。
監委表示，但2020年到2022年10月的34個月間，共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，台電應確實檢討改進。
台電5日回應，核電廠內緊急氣渦輪機是以輕柴油為燃料，並非核電；機組建置目的是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。
台電表示，氣渦輪機每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，意即平時即可作為供電時加入系統調度行列，也未列入核電廠供電時數內計算，並不影響核電廠營運安全。
至於何種情況會當作尖載機組調度？以核二氣渦輪機組為例，當負載太高、意即中送北潮流量太大，北部所有機組都會調度發電；或者系統發生緊急事件，例如513、517、303大停電事故時，也會調度使用。
針對監委指稱氣渦輪機18個月常態發電，台電表示，在春夏交替、夏末機組維修，或碰到機組緊急狀況，都可能進行調度，「但若只是一個月有試運轉1小時，也算有使用」，因此18個月常態發電說法恐怕不夠精準。
王美花：台電按照規定發電，絕非核電，也並非發「黑電」
針對監察院糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且發電量未納入電業年報，形同「黑電」。經濟部長王美花今（7）日表示，台電都有按照規定發電，電業報告都詳細記錄，並非發黑電。
監察院5日針對2021年5月13日與2022年3月3日2次全國大停電，通過對台電8人彈劾，皆送懲戒法院審理。另外，糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」。
王美花今天到台中出席中華民國太陽光電發電系統商業同業公會會員代表大會，針對監察院糾正案，她接受媒體聯訪時表示，核電廠內的氣渦輪機機組，都有相關規定，按環保規定，1年最高發720小時的電，一直以來台電公司都是這樣執行。
王美花指出，台電在相關的發電，在2011年以來的電業報告都詳細記錄，台電都有按照規定發電，這個絕對不是核電，就是輕柴油的發電。
媒體提問昨（6）日備轉容量率還有15％，核電廠機組仍啟動氣渦輪機是否因為台灣缺電。王美花說，以現在情形，最近應該是都沒有發電。
至於有監委提到，過去34個月內有18個月，核電廠氣渦輪機機組都有發電，是否成常態發電。王美花表示，按照環保的規定，氣渦輪機組1年最高發電720小時，過往記錄台電的資訊都有清楚記載，並非18個月都在發電，因為小時數有明確限制，她要在此澄清，並非發黑電。
國民黨指控「黑電」，台電無奈：輕柴油燃料的氣渦輪發電機過去也一直使用
國民黨連兩日召開記者會，昨天抨擊核電廠氣渦輪發電機是「核電」，今天說是「黑電」。台電表示，氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，且歷年都有使用，過去國民黨執政也都有運轉，如今突遭稱黑電指責，深感困惑與無奈。
至於昨天下午核二廠氣渦輪發電機起動運轉，台電表示，這是配合每月例行測試，驗證並維持氣渦輪發電機在可用狀態，以隨時應系統需要供電，測試時間進行約2小時。
台電透過新聞稿說明，氣渦輪發電機依規定須定期進行測試，機組啟動測試運轉是行之有年的常態，且每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列。
同時，皆以低於環保限制時數，分散到全年各月份為原則，所謂長達18個月供作調度電源、例外變常態的說法，並不正確。
針對立委質疑林口電廠用煤增加，台電強調，用煤量增加主因2019年後第3部機組加入供電，並受當年度機組是否安排大修影響，去年因無大修，發電量較多，用煤量自然較多。
再者，林口電廠採用超超臨界技術，機組效率高，每度電的用煤量較少，且設有先進高效率的空污防制設備，可有效降低空氣污染物的排放，其中粒狀物與氮氧化物排放可降低至與天然氣機組排放標準相當。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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