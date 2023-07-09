TNL+ 2023/07/09,
印太

泰國要推通勤月票卡喊多年為何做不到？與台灣相比，關鍵在於民營化

泰國要推通勤月票卡喊多年為何做不到？與台灣相比，關鍵在於民營化
圖為曼谷BTS列車。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台北捷運於1996年開始營運，而曼谷捷運雖然晚三年營運，但24年來無論是在捷運路線長度、車站數量上都已超越台北，主要原因是運營曼谷捷運的兩大捷運公司，都屬於「私鐵」，能更有效率地建設捷運。不過還也因收益分配問題，多年來都無法推出整合型交通卡，因此在這點就落後了台灣推出的TPASS月票。

筆者在2017年曾寫過「曼谷地鐵可以教台灣的事──軌道建設，何不南向取經？」 一文，提到泰國曼谷興建捷運的效率極佳，台灣應該可以考慮學習，時至今日曼谷的捷運網路已經超越台北捷運，不過許多人期待整合曼谷兩大公共運輸公司的「蜘蛛卡」至今卻遲遲無法誕生，反而台灣已成功推出整合區域交通的通勤月票「TPASS」。因此本文將帶讀者來了解一下，為何在整合面上台灣能超車泰國，但在捷運建設速度上泰國卻遠超台灣？

2023年曼谷與台北捷運現狀

台北捷運於1996年開始營運，目前大台北地區共有6條主線、2條支線與1條纜車線，共有131個車站，路線總長度152公里，所有者是台北市政府，營運單位為台北捷運公司，服務範圍包含台北市與新北市。

曼谷捷運於1999年開始營運，目前有從2004年開始營運的曼谷捷運公司（Metropolitan Rapid Transit，MRT），以及從1999年開始營運的曼谷BTS（Bangkok Mass Transit System），這兩大公司經營著捷運路線網。MRT公司目前有4條路線（紫線、藍線、黃線、粉紅線），77座車站，路線總長度99.3公里。而BTS公司目前有3條路線（綠色、深綠、金色），64個車站，路線總長度70公里。兩家公司資料合計，目前曼谷捷運共有7條路線，141座車站，路線總長度169.3公里。

以下為2023年曼谷與大台北的捷運現狀。

城市 捷運線路 車站數 捷運總長度
大台北地區 6主線、2支線與1纜車線 131 152公里
曼谷 7主線 141 169.3公里

時間回到2017年的時候，無論是大台北還是曼谷，都同樣只有5條主線，而前者有121站，後者僅有89站，明顯可見曼谷捷運在這6年的發展相對迅速。

上述所談不包含泰國國家鐵路建設的廊曼機場紅線捷運，以及通往蘇汪納朋機場的機場捷運，也不包含桃園機場捷運與台鐵台北與新北路段。單純以捷運公司比較而言，便可發現儘管曼谷發展捷運的起步時間比台北捷運晚，但目前路線長度和站數已經完全超越台北捷運。明顯可見，這6年來台北捷運只有增加10個車站，而曼谷卻增加了52個站，主要新增部分包含：今年開通了粉紅色線與黃色線兩條路線，以及綠線與藍線的延伸路段。

為何曼谷捷運的興建速度可以比台北捷運快？關鍵在於「公鐵」與「私鐵」的差異，簡單來說台北捷運是政府出資，曼谷捷運則是私營企業出資，這點也跟日本及韓國相同，因此採取「民營」模式的國家，通常鐵道建設速度就會相對有效率，去過東京跟首爾旅遊的讀者應該都有印象，兩座城市的捷運路網相當密集，但是整座城市的捷運路線是分屬不同公司經營。

GettyImages-1233941598
Photo Credit: GettyImages
圖為曼谷的捷運暹羅站。

台泰雙邊交通卡整合難度差異

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。