泰國要推通勤月票卡喊多年為何做不到？與台灣相比，關鍵在於民營化

筆者在2017年曾寫過「曼谷地鐵可以教台灣的事──軌道建設，何不南向取經？」 一文，提到泰國曼谷興建捷運的效率極佳，台灣應該可以考慮學習，時至今日曼谷的捷運網路已經超越台北捷運，不過許多人期待整合曼谷兩大公共運輸公司的「蜘蛛卡」至今卻遲遲無法誕生，反而台灣已成功推出整合區域交通的通勤月票「TPASS」。因此本文將帶讀者來了解一下，為何在整合面上台灣能超車泰國，但在捷運建設速度上泰國卻遠超台灣？

2023年曼谷與台北捷運現狀

台北捷運於1996年開始營運，目前大台北地區共有6條主線、2條支線與1條纜車線，共有131個車站，路線總長度152公里，所有者是台北市政府，營運單位為台北捷運公司，服務範圍包含台北市與新北市。

曼谷捷運於1999年開始營運，目前有從2004年開始營運的曼谷捷運公司（Metropolitan Rapid Transit，MRT），以及從1999年開始營運的曼谷BTS（Bangkok Mass Transit System），這兩大公司經營著捷運路線網。MRT公司目前有4條路線（紫線、藍線、黃線、粉紅線），77座車站，路線總長度99.3公里。而BTS公司目前有3條路線（綠色、深綠、金色），64個車站，路線總長度70公里。兩家公司資料合計，目前曼谷捷運共有7條路線，141座車站，路線總長度169.3公里。

以下為2023年曼谷與大台北的捷運現狀。

城市 捷運線路 車站數 捷運總長度 大台北地區 6主線、2支線與1纜車線 131 152公里 曼谷 7主線 141 169.3公里

時間回到2017年的時候，無論是大台北還是曼谷，都同樣只有5條主線，而前者有121站，後者僅有89站，明顯可見曼谷捷運在這6年的發展相對迅速。

上述所談不包含泰國國家鐵路建設的廊曼機場紅線捷運，以及通往蘇汪納朋機場的機場捷運，也不包含桃園機場捷運與台鐵台北與新北路段。單純以捷運公司比較而言，便可發現儘管曼谷發展捷運的起步時間比台北捷運晚，但目前路線長度和站數已經完全超越台北捷運。明顯可見，這6年來台北捷運只有增加10個車站，而曼谷卻增加了52個站，主要新增部分包含：今年開通了粉紅色線與黃色線兩條路線，以及綠線與藍線的延伸路段。

為何曼谷捷運的興建速度可以比台北捷運快？關鍵在於「公鐵」與「私鐵」的差異，簡單來說台北捷運是政府出資，曼谷捷運則是私營企業出資，這點也跟日本及韓國相同，因此採取「民營」模式的國家，通常鐵道建設速度就會相對有效率，去過東京跟首爾旅遊的讀者應該都有印象，兩座城市的捷運路網相當密集，但是整座城市的捷運路線是分屬不同公司經營。

Photo Credit: GettyImages 圖為曼谷的捷運暹羅站。

台泰雙邊交通卡整合難度差異