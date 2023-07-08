智慧手錶自燃灼傷10歲男童，電池爆炸前可能會有哪些徵兆？

文：Yuee

新北市土城區發生智慧手錶自燃，10歲男童受傷。男童準備去補習班時，手錶突然起火爆炸，導致他的雙手受傷。附近店家敷藥後，男童前往醫院接受治療。男童的家長表示他們購買手錶是為了方便聯繫，並沒有遇到過這樣的情況。男童右手臂受傷嚴重，可能需要植皮手術。 新北市政府消防局呼籲大家購買有認證的品牌產品，避免安全問題。如果受到燒燙傷，應先冷卻傷口，並立即就醫。如身上著火，則應停下來躺下並滾動，以撲滅火勢。

唉！只是單純佩戴智慧型手錶，怎麼會遭遇這樣的橫禍呢？真是讓人感嘆不已！難道現在連一個看似無害的科技產品都有隱藏的危險嗎？我們應該要更謹慎選擇產品，確保自己和家人的安全。這個意外提醒了我們，即使是小小的物件也可能帶來大大的危險。讓我們保持警覺，時刻注意身邊的安全，才能遠離這些令人不安的意外。

什麼樣的情況會造成電池有危險

電池在正常使用情況下應該是相對安全的，但仍然存在一些潛在的危險因素。以下是一些可能導致電池危險的情況：

不當使用或濫用

當電池被不當使用或濫用時，例如過度充電、過度放電、過度加熱或物理損壞，可能會導致電池內部產生過熱、短路或爆炸等情況，不當使用或濫用電池是指對電池進行不正確或過度的操作，可能導致安全問題和危險情況：

過度充電：將電池長時間連接到充電器上，即使已經充滿電，仍然持續充電。這可能使電池內部產生過多的熱量，導致過熱、氣體釋放或爆炸的風險增加。 過度放電：將電池使用到極低的電量或完全耗盡，超出了電池的安全操作範圍。過度放電可能導致電池內部化學反應不穩定，產生過熱、氣體釋放或爆炸等危險。 過度加熱：將電池暴露於高溫環境中，例如放置在高溫物體旁邊或長時間暴露在陽光下。高溫可以引起電池內部化學反應的加速，可能導致過熱、氣體釋放或爆炸的風險。 物理損壞：電池容器是保護內部化學物質的關鍵組件。如果電池遭受外力撞擊、擠壓、穿刺或其他物理損壞，容器可能破裂或損壞。這可能引起電池內部的短路，進而導致過熱、氣體釋放或爆炸。

這些不當使用或濫用電池的行為可能會破壞電池內部的結構和化學平衡，增加電池產生過熱、短路或爆炸的風險。因此，使用者應該嚴格遵循製造商的使用指南，確保按照建議的操作方法使用電池。如果發現電池出現任何異常情況，應立即停止使用，避免進一步危害，並儘快尋求專業的協助。

低品質或偽劣電池

低品質或偽劣電池可能缺乏必要的保護措施，例如過充電保護、過放電保護或短路保護等，這樣的電池更容易發生安全問題。低品質或偽劣電池是指質量不合格或仿冒品牌的電池產品，它們可能缺乏必要的保護措施和安全性能，增加了發生安全問題的風險：

缺乏過充電保護：高品質的電池通常配備了過充電保護機制，這可防止電池在充電時超出安全限制。然而，低品質或偽劣電池可能缺乏這樣的保護措施，當電池遭受長時間充電時，可能會過熱並導致氣體釋放、破裂或爆炸。 缺乏過放電保護：高品質的電池通常具有過放電保護，這可防止電池在放電過程中被完全耗盡或過度放電。然而，低品質或偽劣電池可能無法提供這種保護，當電池被過度放電時，內部化學反應可能變得不穩定，導致過熱、氣體釋放或爆炸。 缺乏短路保護：短路是指電池的正負極之間直接連接，這可能引起過高的電流流動，導致電池內部過熱或短路。高品質的電池通常具有短路保護機制，可以迅速切斷電路，防止短路造成的危害。然而，低品質或偽劣電池可能缺乏這樣的保護，使得短路風險更高。

低品質或偽劣電池的缺陷和不安全性可能會導致電池過熱、短路、氣體釋放、破裂或爆炸等危險情況。為了確保使用電池的安全，我們應該選擇可靠的品牌產品，避免購買低品質或偽劣電池。如果發現使用的電池存在任何異常或懷疑其品質，應立即停止使用，以防止潛在的安全風險。

電池老化

隨著時間的推移，電池會逐漸老化，其性能和穩定性可能會下降。老化的電池更容易受到損壞或失效，增加了發生危險的風險：

容量衰減：電池的容量衰減是最常見的老化現象之一。電池的容量表示其儲存和釋放電能的能力，隨著時間的推移，電池內部的化學反應和材料逐漸失效，導致容量逐漸減少。這意味著電池在單次充電後能供應的電能減少，需要更頻繁地充電。 內部阻抗增加：電池的內部阻抗是電流在電池內部流動時所遇到的阻力。隨著電池老化，內部阻抗會增加，這會導致在高電流需求下電池的電壓下降。這可能導致電池無法提供足夠的電力，甚至在高負載下引起電池內部的過熱。 自放電增加：自放電是指電池在閒置時自行釋放電能的現象。隨著電池老化，自放電的速度可能會增加，這導致電池在長時間不使用時電量逐漸減少。這可能使電池在需要使用時已經部分或完全耗盡，無法提供足夠的電力。 安全性風險增加：隨著電池老化，其內部結構和化學反應可能變得不穩定。這增加了發生過熱、氣體釋放、短路或爆炸等安全問題的風險。老化的電池更容易受到損壞或失效，特別是在受到不當使用、過度充電或物理損壞等情況下。

為了降低電池老化帶來的安全風險，我們應該遵循以下建議：

定期更換電池：根據電池的使用壽命和建議週期，定期更換老化的電池，以確保其性能和安全性。 正確充電和使用：遵循正確的充電方法，避免過度充電或過度放電。避免在極端溫度下使用電池，以減少老化的風險。 儲存電池：如果不使用電池，應存放在乾燥、涼爽的地方，避免受到高溫或潮濕環境的影響。 使用可靠的品牌產品：選擇可靠的品牌和有良好口碑的電池產品，以確保其質量和安全性。

雖然電池老化是不可避免的現象，但我們可以通過適當的使用和注意事項來降低其帶來的安全風險。

不當儲存

如果電池未正確儲存，例如長期存放在高溫或潮濕環境中，可能會造成電池內部的壓力增加、液體洩漏或其他安全問題：

高溫儲存：將電池長時間存放在高溫環境中，如陽光直射的車內或暖氣器旁，會導致電池內部溫度升高。高溫會加速電池的化學反應速率，使內部壓力增加，增加電池內部結構的損壞風險。此外，高溫還可能引發電池內部的自發性反應，導致電池過熱、氣體釋放或甚至爆炸。 潮濕儲存：將電池暴露在潮濕環境中，如潮濕的地下室或露天場所，會增加電池內部結構的腐蝕和液體洩漏的風險。潮濕環境中的水分可能滲入電池的密封部分，與內部化學物質反應，造成液體洩漏、腐蝕電池結構或短路。 結構損壞：不正確儲存時，電池也容易受到物理損壞，如受到重物壓迫或碰撞。結構損壞可能導致電池內部結構變形或破裂，使內部化學物質暴露，增加安全風險。

不當儲存可能導致電池內部壓力增加、液體洩漏、腐蝕或結構損壞等安全問題。為了避免這些問題，我們應該遵循以下建議：

存放在乾燥涼爽的地方：選擇儲存電池的地方時，應避免潮濕和高溫的環境。最好選擇乾燥、涼爽的室內地方，遠離直射陽光和高溫源。 避免長時間閒置：如果電池長時間不使用，應該定期檢查其狀態，並充電至適當的電量。適量的充電可以保持電池的穩定性，避免過度放電和老化。 使用密封的容器：將電池放置在密封的容器中，以防止外界潮濕和灰塵進入，減少液體洩漏和腐蝕的風險。

外力損壞

電池遭受外力撞擊、擠壓或穿刺可能導致電池外殼破損或結構變形，這可能引起電池內部的短路或反應加劇，進而導致爆炸：

撞擊損壞：當電池受到強烈的撞擊或跌落時，可能會導致外殼破裂或結構變形。外殼破損會使內部化學物質暴露在外，增加了電池內部反應的風險。此外，撞擊還可能使電池內部結構變形，增加內部組件之間的接觸，可能導致短路或過熱。 擠壓損壞：當電池受到強大的壓力擠壓時，例如被重物壓迫或夾在狹小空間中，可能會導致電池外殼變形或破損。外殼變形可能使內部組件移位或損壞，增加了電池內部反應的風險。此外，擠壓還可能導致電池內部結構的破裂，使內部化學物質洩漏或引發反應。 穿刺損壞：當電池遭受尖銳物體的穿刺時，如釘子、刀子或鋒利的金屬物體，可能會導致電池外殼穿刺或破裂。穿刺損壞會直接暴露內部化學物質，可能引起激烈的化學反應，導致電池內部的過熱、氣體釋放或爆炸。

外力損壞可能導致電池外殼破損、內部組件移位、短路或內部反應加劇，進而增加了電池爆炸的風險。為了避免外力損壞，應該注意以下事項：

避免暴力處理：應該謹慎處理電池，避免將其投擲、撞擊或受到強烈的壓力。 正確的存放位置：在儲存或運輸電池時，應選擇堅固的容器，以保護電池免受外界撞擊或擠壓。 避免穿刺：應該避免將尖銳物體接觸到電池表面，以免導致穿刺損壞。

總之，外力損壞可能導致電池外殼破損、內部組件移位、短路或內部反應加劇，進而增加了電池爆炸的風險。使用時應注意避免暴力處理，正確儲存和避免穿刺，以確保電池的安全性。

裝置本身設計不良

某些裝置可能存在設計缺陷，例如電池與其他元件之間的不當接觸或電池容器的強度不足，這些問題可能導致電池過熱、短路或爆炸。裝置本身的設計不良可能導致電池發生安全問題：

不當接觸：當裝置的設計導致電池與其他元件之間接觸不良或不穩定時，可能會產生電阻或不正確的電流流動。這可能導致電池內部過熱或短路，進而引發安全問題。 容器強度不足：電池容器的強度不足可能使其無法承受內部壓力或外部力量。這可能導致容器破裂或變形，使內部化學物質外洩，並增加發生短路或爆炸的風險。 不良散熱設計：裝置的散熱設計不良可能導致電池無法有效散熱，使其內部溫度升高。過高的溫度可能導致電池內部反應劇烈，增加爆炸的風險。 充電控制不當：當裝置的充電控制電路不良時，可能會導致電池充電過度或充電過快。這可能使電池過熱，增加發生短路或爆炸的機會。 材料選擇不當：裝置設計中使用的材料可能不適合與電池相容，導致化學反應或腐蝕。這可能損害電池結構或增加發生短路或爆炸的風險。

裝置本身設計不良可能導致電池過熱、短路或爆炸等安全問題。為了確保裝置的安全性，製造商應該進行適當的設計和測試，確保電池與裝置的正確接觸、容器的強度足夠、散熱設計合理、充電控制正確，以及選用相容的材料。消費者也應該選擇來自可信賴的製造商的產品，並按照使用手冊中的指示正確使用裝置。千萬不要貪圖便宜而將自身的安全置之度外，便宜的東西一定有它背後的原因。

儘管電池在正確使用和良好品質的情況下通常是安全的，但仍然需要注意適當的使用和儲存方法。使用者應選購有認證的品牌產品，避免濫用或過度使用電池，並在電池老化或出現異常時及時更換。此外，應避免將電池暴露於極端的環境條件下，確保安全使用電池的最佳方法。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

電池爆炸前會發生什麼事？

難道電池爆炸前沒有任何徵兆可以讓我們反應嗎？電池爆炸前可能會有一些狀況或徵兆：

異常發熱：在正常使用過程中，如果你感覺到電池或裝置的溫度明顯升高，而且持續加熱不斷，這可能是一個警示信號。過度發熱可能是由於內部短路、充電控制失效或其他問題引起的。 奇異氣味：如果你嗅到一種奇怪的化學氣味，類似硫磺或焦臭味，這可能意味著電池內部出現了異常。這種氣味通常是由電池化學物質的反應或泄漏引起的，這可能預示著潛在的安全問題。 膨脹或變形：如果電池在使用過程中出現膨脹、變形或外觀異常，這可能是內部壓力增加的結果。膨脹的電池可能意味著內部氣體產生、充電控制失效或化學反應進行，這是一個危險的徵兆。 異常電量：如果你注意到電池的續航力顯著下降或電量指示不正常，即使你正常使用充電，這可能暗示著電池內部存在問題。不正常的電量可能是由於電池內部結構損壞、化學反應不穩定或其他問題引起的。 異常噪音：如果你聽到電池或裝置發出異常的噪音，例如嗡嗡聲、爆炸聲或劈啪聲，這表明內部可能正在發生不尋常的反應。這樣的噪音可能是由於電池內部氣體產生、物質燃燒或其他異常情況引起的。

這些狀況並非一定發生，但它們提供了可能發生電池爆炸前的一些徵兆。如果你注意到這些狀況中的任何一個或多個，應該立即停止使用電池或裝置，遠離可燃物，並與專業人員聯繫以進一步評估和處理問題。安全始終應該是首要考慮，如果有任何懷疑或問題，應及時採取適當的措施。

結語

在使用電池和裝置時，品質的重要性不能被忽視，選擇高品質的電池和裝置是保障安全的關鍵。不要為了追求價格便宜而忽略品質，因為低品質的電池可能存在著各種潛在的安全隱患。

同時，我們也需要時刻關注電池的異常狀況，並立即采取措施以確保自身安全。安全永遠應該是我們的首要考慮，不論是選購電池還是使用裝置，我們都應該保持警覺，並採取必要的預防措施，以確保我們的使用體驗始終安全可靠。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：10歲男童智慧手錶爆炸！為何常聽見電池爆炸的消息？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航