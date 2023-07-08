《SEE HEAR LOVE》幕後四件事：新木優子差點抓不住跳樓的山下智久？
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電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》中，山下智久所飾演的主角真治，因無法接受突然失明的打擊，準備從陽台一躍而下，千鈞一髮之際被新木優子飾演的小響救下。關於這場戲，新木優子表示，自己在從後方要抱住準備跳樓的山下智久時，才發現他的身材太過健壯，要緊緊抓住他真的相當吃力，差點阻止不了......
文：林君玶
對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治，某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手一起感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力。
好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母。眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響拯救了他。於是，「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。
日本電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》改編自韓國人氣漫畫家NASTY CAT的網路漫畫作品，由曾執導被譽為「愛情電影金字塔」之作《我腦海中的橡皮擦》的李宰漢擔任導演，人氣演員山下智久、新木優子共同演出。
睽違12年再度訪台
山下智久和新木優子近日訪台宣傳本片，山下智久也睽違12年再度訪台，不止一下飛機就品嚐許多台灣美食，也在記者會開場說了「我想你」、「我愛你」等中文。
而新木優子則表示，在機場看見七百位左右的粉絲來接機，內心相當激動。
本片也是兩人繼2018年作品《電影版空中急診英雄》後，再次攜手合作。對於此次再次攜手，山下智久稱在新木優子始終如一，一直是個認真的演員，這次也特別為本片學習手語和鋼琴，相當敬業。
《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》拍攝幕後
#01：把頭埋進浴缸
新木優子為了體驗先天聽不見，卻總是樂觀開朗的女主角小響的感受，特別在家將浴缸放滿水，把頭放入水中，體驗聽覺模糊的感受。
#02：差點抓不住跳樓的男主角
片中山下智久所飾演的主角真治，因無法接受突然失明的打擊，準備從陽台一躍而下，千鈞一髮之際被新木優子飾演的小響救下。關於這場戲，新木優子表示，自己在從後方要抱住準備跳樓的山下智久時，才發現他的身材太過健壯，要緊緊抓住他真的相當吃力，差點阻止不了。
山下智久也分享了自己維持好身材、好體力的不二法則就是運動，表示抵達台灣後，一入住飯店第一件事情就是到健身房健身，並且接著體驗最近迷上的桑拿，跑巡迴也不忘鍛鍊自己的體魄。
#03：剃鬍初體驗
有一場女主角小響仔細為委靡不振的漫畫家真治剃鬍子的戲，新木優子在被問到覺得山下智久難得的留鬍子造型如何時，幽默表示，「因為這是我第一次幫男生剃鬍子，所以當下非常緊張，沒有餘力注意山下智久的臉。」
#04：拍攝現場吃不停
出道27年的山下智久，表示自己本身一點也不忌口，維持身材的唯一方法就是上健身房。對此，新木優子也作證，「山下智久真的沒有飲食控制，因為拍攝現場我很常看到他一直在吃東西！」
#05：電影主題曲由男主角來唱
山下智久暌違五年推出新專輯，除了主打歌〈Sweet Vision〉和預計於7月19日同步公開的MV之外，專輯還收錄了許多備受矚目的歌曲。〈I See You〉為山下智久主演最新電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》的主題曲；〈Beautiful World〉不僅在日本，也稱霸其他亞洲國家的排行榜；〈Dancing in a Dream〉則作為Hulu原創影集《極地闇殺》第二季的片尾曲。
當被問到未來兩人如果在合作會希望演出什麼樣的角色時，山下智久以出乎意料地表示，這一次和新木優子飾演一對深愛彼此的男女，若之後有機會再合作，希望可以飾演敵對、競爭的關係。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日在台上映。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：新木優子差點抓不住跳樓的山下智久？《SEE HEAR LOVE》的幕後4件事
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮