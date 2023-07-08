《SEE HEAR LOVE》幕後四件事：新木優子差點抓不住跳樓的山下智久？

文：林君玶

對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治，某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手一起感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力。

好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母。眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至打算直接從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響拯救了他。於是，「看不見」的漫畫家與「聽不見」的女孩，展開了不可思議的同居生活。

日本電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》改編自韓國人氣漫畫家NASTY CAT的網路漫畫作品，由曾執導被譽為「愛情電影金字塔」之作《我腦海中的橡皮擦》的李宰漢擔任導演，人氣演員山下智久、新木優子共同演出。

睽違12年再度訪台

山下智久和新木優子近日訪台宣傳本片，山下智久也睽違12年再度訪台，不止一下飛機就品嚐許多台灣美食，也在記者會開場說了「我想你」、「我愛你」等中文。

而新木優子則表示，在機場看見七百位左右的粉絲來接機，內心相當激動。

本片也是兩人繼2018年作品《電影版空中急診英雄》後，再次攜手合作。對於此次再次攜手，山下智久稱在新木優子始終如一，一直是個認真的演員，這次也特別為本片學習手語和鋼琴，相當敬業。

Photo Credit：天馬行空 提供

《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》拍攝幕後

#01：把頭埋進浴缸

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新木優子為了體驗先天聽不見，卻總是樂觀開朗的女主角小響的感受，特別在家將浴缸放滿水，把頭放入水中，體驗聽覺模糊的感受。

#02：差點抓不住跳樓的男主角

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片中山下智久所飾演的主角真治，因無法接受突然失明的打擊，準備從陽台一躍而下，千鈞一髮之際被新木優子飾演的小響救下。關於這場戲，新木優子表示，自己在從後方要抱住準備跳樓的山下智久時，才發現他的身材太過健壯，要緊緊抓住他真的相當吃力，差點阻止不了。

山下智久也分享了自己維持好身材、好體力的不二法則就是運動，表示抵達台灣後，一入住飯店第一件事情就是到健身房健身，並且接著體驗最近迷上的桑拿，跑巡迴也不忘鍛鍊自己的體魄。

#03：剃鬍初體驗

Photo Credit：天馬行空 提供

有一場女主角小響仔細為委靡不振的漫畫家真治剃鬍子的戲，新木優子在被問到覺得山下智久難得的留鬍子造型如何時，幽默表示，「因為這是我第一次幫男生剃鬍子，所以當下非常緊張，沒有餘力注意山下智久的臉。」

#04：拍攝現場吃不停

Photo Credit：天馬行空 提供

出道27年的山下智久，表示自己本身一點也不忌口，維持身材的唯一方法就是上健身房。對此，新木優子也作證，「山下智久真的沒有飲食控制，因為拍攝現場我很常看到他一直在吃東西！」

#05：電影主題曲由男主角來唱

山下智久暌違五年推出新專輯，除了主打歌〈Sweet Vision〉和預計於7月19日同步公開的MV之外，專輯還收錄了許多備受矚目的歌曲。〈I See You〉為山下智久主演最新電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》的主題曲；〈Beautiful World〉不僅在日本，也稱霸其他亞洲國家的排行榜；〈Dancing in a Dream〉則作為Hulu原創影集《極地闇殺》第二季的片尾曲。

當被問到未來兩人如果在合作會希望演出什麼樣的角色時，山下智久以出乎意料地表示，這一次和新木優子飾演一對深愛彼此的男女，若之後有機會再合作，希望可以飾演敵對、競爭的關係。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日在台上映。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：新木優子差點抓不住跳樓的山下智久？《SEE HEAR LOVE》的幕後4件事

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九