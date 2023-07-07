2023/07/07,
政治

香港記者協會：2022年新聞自由評分呈現近10年新低

香港記者協會：2022年新聞自由評分呈現近10年新低
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中文大學新聞與傳播學院教授李立峯說，雖然當局去年再沒有高調拘捕任何媒體人，但從新聞自由受保護角度而言，也缺乏正面發展。

（中央社）根據香港記者協會最新發表的報告，香港新聞自由評分去年呈現近10年新低。

自2013年度，記協每年公布新聞自由指數調查報告，昨天公布了2022年度的報告。

在最新調查中，記協於今年3至4月訪問了249名新聞工作者，並委託香港民意研究所於3月訪問了1026名市民。

結果顯示，在新聞工作者部分，香港新聞自由整體評分只有25.7分（滿分100），市民部分則有41.4分，兩者都是2013年以來的新低。

此外，91%受訪新聞工作者及46%受訪公眾認為新聞自由較之前一年倒退，另有31%受訪公眾認為沒有變化。

據調查，九成或以上受訪新聞工作者認為，《立場新聞》高層被控煽動罪、壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反港版《國安法》，以及政府譴責新聞機構，都對新聞自由影響頗大或極大。

報導引述中文大學新聞與傳播學院教授李立峯說，雖然當局去年再沒有高調拘捕任何媒體人，但從新聞自由受保護角度而言，也缺乏正面發展。

記協形容，「傳媒寒冬」於2022年從未遠去，比如政府官員曾多次公開批評明報「尊子漫畫」，政府連番「狙擊」新聞工作者，反映香港容不下批評聲音，對新聞業界造成寒蟬效應，令社會資訊減少及更趨單一。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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