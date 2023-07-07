2023總統教育獎：方振宇成台灣首位帕奧選手、顧文凱在滑板上脫離輪椅限制
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建國中學學生顧文凱是極重度多重障礙學生，行動必須仰賴輪椅。但他克服身體限制，在課業上取得英語多益滿分990分的好成績，還在校內與志同道合的朋友創立校內麥塊（Minecraft）遊戲社團。
總統教育獎進入第23年，今（2023）年度於今（7）日在總統府舉行頒獎典禮，總統蔡英文親自頒獎給56名得獎學生，並與得獎者和家屬、老師合照。
獲獎的國立體育大學學生方振宇在出生時難產，導致左臂神經叢損傷、功能幾乎喪失，從小就不斷開刀、復健，媽媽辭掉工作照顧他，開挖土機的爸爸背負一家的經濟重擔。
儘管如此，方振宇受訪時表示，他從小就喜歡運動，也接觸到羽毛球，國中時發現到有專屬身障者的羽球比賽，並在其中被教練發掘。他高中時便選擇有羽球專長的學校就讀，開始與一般選手接受正規訓練，卻發現隊友能做的動作，他練得很痛苦卻做不到，「以前也是過得很痛苦，但就是有堅持，才能走到現在」。
如今方振宇成為台灣首位站上帕拉林匹克運動會羽球項目的選手，談到對自己的期許，他說畢竟上一次沒有拿到獎牌，短期內會把目標放在下一屆帕運，繼續訓練、出國比賽、拿幾分，力求獲得明（2024）年的參賽資格。長期的規劃來看，他希望能夠藉由自己的體育成績，讓身障運動員的環境更好。他認為台灣這幾年因為媒體的發達，大家越來越認識運動競賽，整體的體育大環境有進步很多，因此鼓勵有想往體育發展的人：「真的想做，就可以做做看」。
建國中學學生顧文凱是極重度多重障礙學生，因患有CMT罕見疾病，行動必須仰賴輪椅，且視神經退化，得使用放大輔具。但他克服身體限制，在課業上取得英語多益滿分990分的好成績，還在校內與志同道合的朋友創立校內麥塊（Minecraft）遊戲社團。
談到為什麼是Minecraft，顧文凱坦言，小時候雖然喜歡玩各種電玩遊戲，但因為手不方便，所以玩什麼絕對都輸別人、輸得非常慘，直到他發現Minecraft這個少數不講究速度、講究創意的遊戲，他可以在遊戲中蓋自己喜歡的東西，不用跟別人一樣。
除此之外，因為覺得「玩滑板很帥」，顧文凱就決心學會滑板。從一開始坐著就翻倒，到逐漸學會各種技巧，雖然經歷無數次的擦撞傷，他仍享受挑戰肢體的極限，如同獲得一對自由的翅膀，讓他脫離輪椅的桎梏。
藉著獲得總統教育獎的機會，顧文凱也希望把滑板運動推廣給更多身障朋友。顧文凱說，每個人生命中都有不同的困難，有時困難沒辦法解決，那就試著專注在自己還有的能力上，努力去做、不要灰心。未來他希望考上台大法律系，從事法律相關職業，同時繼續推廣滑板運動。
本次得獎學生中有18人為國小組、18人為國中組、12人為高中組、8人為大專組，前2組每人可得15萬元獎金，高中組20萬元、大專組25萬元。
其中，有多名來自金門、馬祖、澎湖等離島的學生獲獎，而除了方振宇、顧文凱外，罹患罕病、失去行動能力的羅千晴也克服障礙自學電腦繪圖，並製作動畫、遊戲；天生視網膜發育不全的黃奕絜努力學習鋼琴，還參加校外演出、於比賽獲獎；患有中度自閉症語言遲緩的林義宸則突破身心困境，密集進行游泳訓練改善肌肉無力的情況，同時一展繪畫長才。
蔡英文說，得獎學生面對許多挑戰，像是疾病、身體限制以及家庭環境的變動，仍勇往直前、努力不懈，累積紮實的學習歷程，創造出許多豐富的成果。蔡英文也感謝許多家長、老師的付出，讓同學們更有熱情和自信，有機會發掘興趣、一展長才。他也希望能透過獎項傳遞獲獎同學的精神，鼓勵更多人克服人生的挑戰繼續努力。
得獎人是由學校教師、行政主管、學者專家、社會公正人士所組成的總統教育獎委員會評選出來，教育部長潘文忠表示，在評選過程中，委員會親自到各地方了解受到推薦的候選人，也認為所有推薦的同學都可以成為社會、尤其青少年朋友的最佳典範。雖然委員們都很想把所有同學帶進總統府，但每年都有名額的規範，在天人交戰之下才評選出來。
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核稿編輯：楊士範
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