電動車大爆發，動力電池、機電系統和充電樁等推升銅價水漲船高，高盛估未來10年用量增27%
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電動車熱潮持續，而相關動力電池、高壓線束和機電系統等零組件，大舉增加銅的使用量，此外隨著電動車改良，提高效率、用電安全等考慮，對銅材料，如鋰電銅箔、連接器等，都將迎來更多成長空間。
電動車已經成為下一個世代的趨勢，而重要的原物料銅，也跟著水漲船高。各類銅箔、高壓線束和機電系統以及充電樁等，都將成為用銅最多的零組件、設備。據統計2025年攀升至150萬公噸，未來10年銅量使用增27%
電車熱潮，高盛估未來10年銅量使用增27%
根據工研院IEK Consulting估計，2040年全球電動車市場規模將達智慧手機的2.3倍、半導體的1.6倍，而其中的三電系統與關鍵零組件，有機會成為台灣未來產業發展的新動能。
跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日表示，電動車出貨增加，已經成為銅價走高與否的關鍵支，它們預測今（2023）年電車中的銅需求將達到100萬公噸，2025年攀升至150萬公噸。
而作為電力系統的關鍵原物料——銅也跟著水漲船高。根據中國東方證券評估，電動車利用電力驅動，而動力電池、高壓線束和機電系統等零組件，大舉增加銅的使用量，此外隨著電動車改良，提高效率、用電安全等考慮，對銅材料，如鋰電銅箔、連接器等，都將迎來更多成長空間。
此外，充電樁的廣泛應用於各地，也進一步推升銅的需求。工研院產科國際所組長岳俊豪強調，充電速度提升和更多充電設備，又將加速電車普及，且對應的加工設備和下世代材料也將跟著進化。
高盛指出，去年電動車產量約占全球銅需求增長的三分之二，未來10年電動車可能佔新增銅消費量的27%；而東方證券去（2022）年單就中國電動車的銅材市場預測，規模將達到人民幣644億元，而中國主要的銅材加工業者有嘉元科技、諾德股份、博威合金及金田銅業。
根據東方證券研究顯示，純電動車電銅箔一台用量達到25.3至38.0公斤；叉電混合電動車為6.2至9.3公斤；電動車高壓線束和低壓線束用銅量分別為23公斤、5公斤；接著是每輛純電動車和混合電動車的電機用銅量分別是12.3公斤、8.9公斤；最後每座交流充電樁用銅為2至8公斤、直流充電樁則達到60公斤。
受惠電車發展，中國銅產業將擴大
值得注意的是，隨著中國電車出口攀升，銅原料的使用也將跟著拉抬。研究調查機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，中國汽車品牌正透過積極向海外擴張，外溢中國累積數十年的汽車產業影響力。
中國試圖改變維持百年以上，由歐、美、日、韓等車系稱霸的汽車產業。儘管目前仍以燃油車為出口大宗，但2023年第1季新能源車佔中國汽車出口比重已經突破25%，新能源車儼然已經成為未來向海外市場擴張的重點。
TrendForce強調，中國因新能源車產業發展早，有較完整的供應鏈和充足的生產力，加上中國電池廠掌握高性價比的磷酸鐵鋰（LFP）電池技術和產能，並且布局國內外上游鋰資源，使其成本掌控和零組件供應穩定性較高，是中國車廠拓展海外市場時的優勢。
最後，綜觀電動車產業，目前已經由美國特斯拉（Tesla）及中國比亞迪（BYD）站穩先機，但隨著中美關係惡化，特斯拉已經開始調整供應鏈。
根據DIGITIMES研究中心分析師林芬卉觀察，Tesla在同屬北美地區的墨西哥興建超級工廠，預計2024年投產，從墨西哥廠面積及產能規畫來看，超越目前中國上海工廠規模，中美關係緊張，Tesla將電動車市場重心轉往北美地區發展，連帶台系Tesla供應鏈亦在墨西哥啟動布局計畫。
林芬卉指出，台系Tesla供應鏈亦前往布局，例如電子五哥廣達、和碩、鴻海選擇於美墨邊界設廠／擴產；Tesla重要零組件供應商乙盛、貿聯、和大亦宣布擴建墨西哥廠產能，以進一步強化與Tesla的關係，而未來美中關係如何也牽動電車大廠的戰略。
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核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
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