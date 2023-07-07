中國禁止福島食品進口，葛珮帆建議港府效法

（中央社）中國有關部門今天（7日）宣布禁止進口日本福島等10個縣和都的食品，香港有立法會議員建議政府跟隨北京中央的做法，同樣禁止相關食品進口。

立法會議員葛珮帆向媒體說，這件事涉及外交事務，港府在作出決定前，首先要注意大陸方面的反應，如今既然大陸方面提前應對，禁止相關食品進口，香港也應跟隨。

她說，她是向政府強烈表態，一方面希望阻止日本落實排放核處理水的計畫，另一方面，一旦核處理水排放入海，也可以保障進口食品安全。

她表示，香港已經禁止福島附近地區部分農產品進口，且由於自日本入口的食品只佔本地整體食品供應幾個百分比，相信禁止福島10個縣和都的食品進口，影響輕微。

據報導，中國海關總署進出口食品安全局負責人較早時表示，海關禁止進口日本福島等10個縣和都的食品，同時對來自日本其他地區的食品特別是水產品，持續加強對放射性物質的檢測監測力度。

中國禁福島等10地食品進口

（中央社）日本核能監管機構昨天（6日）批准福島第一核電廠可開始排放超過100萬噸的核處理水，中國海關總署今天表示，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品實施100%查驗。

據《央視》今天報導，中國海關總署回應聯合國國際原子能總署（IAEA）日本核處理水處置評估報告，並回答記者提問。

中國海關總署負責人表示，2011年日本福島核洩漏事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致日本輸入中國食品的放射性污染問題，密切跟進日本政府對福島核洩漏事故發生後採取的相關措施。

負責人表示，為防範受到放射性污染的日本食品輸入中國，中國海關禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸入中國的食品安全。

負責人又表示，中國海關注意到國際原子能機構近日就日本福島核處理水排海方案發布的綜合評估報告，該份報告未能充分反映所有參加評估工作的各方專家意見，有關結論未能獲得專家一致認可。日方在排海的正當性、凈化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在很多問題。

國際原子能總署本週為日本長達10多年的福島核電廠核處理水排放計畫開綠燈，該廠2011年在東日本大震災及海嘯中受創後發生核子事故。

國際原子能總署歷經兩年評估後表示，日本預定排放的核處理水放射性成分對人類或環境產生的「影響微不足道」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex