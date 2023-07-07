2023/07/07,
印太

中國禁止福島食品進口，葛珮帆建議港府效法

中國禁止福島食品進口，葛珮帆建議港府效法
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國宣布禁止進口日本福島等10個縣和都的食品。立法會議員葛珮帆說，這件事涉及外交事務，港府在作出決定前，首先要注意大陸方面的反應，如今既然大陸方面提前應對，禁止相關食品進口，香港也應跟隨。

（中央社）中國有關部門今天（7日）宣布禁止進口日本福島等10個縣和都的食品，香港有立法會議員建議政府跟隨北京中央的做法，同樣禁止相關食品進口。

立法會議員葛珮帆向媒體說，這件事涉及外交事務，港府在作出決定前，首先要注意大陸方面的反應，如今既然大陸方面提前應對，禁止相關食品進口，香港也應跟隨。

她說，她是向政府強烈表態，一方面希望阻止日本落實排放核處理水的計畫，另一方面，一旦核處理水排放入海，也可以保障進口食品安全。

她表示，香港已經禁止福島附近地區部分農產品進口，且由於自日本入口的食品只佔本地整體食品供應幾個百分比，相信禁止福島10個縣和都的食品進口，影響輕微。

據報導，中國海關總署進出口食品安全局負責人較早時表示，海關禁止進口日本福島等10個縣和都的食品，同時對來自日本其他地區的食品特別是水產品，持續加強對放射性物質的檢測監測力度。

中國禁福島等10地食品進口

（中央社）日本核能監管機構昨天（6日）批准福島第一核電廠可開始排放超過100萬噸的核處理水，中國海關總署今天表示，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品實施100%查驗。

據《央視》今天報導，中國海關總署回應聯合國國際原子能總署（IAEA）日本核處理水處置評估報告，並回答記者提問。

中國海關總署負責人表示，2011年日本福島核洩漏事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致日本輸入中國食品的放射性污染問題，密切跟進日本政府對福島核洩漏事故發生後採取的相關措施。

負責人表示，為防範受到放射性污染的日本食品輸入中國，中國海關禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸入中國的食品安全。

負責人又表示，中國海關注意到國際原子能機構近日就日本福島核處理水排海方案發布的綜合評估報告，該份報告未能充分反映所有參加評估工作的各方專家意見，有關結論未能獲得專家一致認可。日方在排海的正當性、凈化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在很多問題。

國際原子能總署本週為日本長達10多年的福島核電廠核處理水排放計畫開綠燈，該廠2011年在東日本大震災及海嘯中受創後發生核子事故。

國際原子能總署歷經兩年評估後表示，日本預定排放的核處理水放射性成分對人類或環境產生的「影響微不足道」。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。