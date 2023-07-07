《路透社》調查：美國秘密資助海底電纜商，建跨印度洋網絡以抗衡中國
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美國需要SubCom來擴大海軍的海底電纜網路，好為軍事行動提供順暢的通訊網絡，並加強對中國不斷擴大的海軍艦隊的監視。而拜登政府基於戰略目的，希望SubCom能夠建造更多由美國主導與監控的商業海底網路電纜，以確保美國能夠守住自身在網際網路上的霸權地位。
《路透社》的獨家調查報導指出，美國海底電纜公司SubCom，是提供商業性海底網路電纜的企業，但同時也是美國五角大廈重要的軍事安全夥伴。協助建造跨印度洋，且經過美國海軍港口的海底電纜，在網路安全、海底電纜覆蓋區域上，與中國較勁。
海底電纜的傳輸量涵蓋了網際網路流量的99％，包含即時聊天訊息、股市交易與軍事機密。容易受到破壞與間諜活動影響的海底電纜，已經成為中美科技戰爭的關鍵要角，而華盛頓與北京常相互指責對方竊聽電纜、監視資料，或是進行網路攻擊。
目前世界上只有4間主要的公司，進行海底電纜生產、鋪設與監控的業務，分別是美國的SubCom、日本電氣（NEC Corporation）、法國的ASN（Alcatel Submarine Networks），以及中國的華海通信（HMN Tech）。
SubCom是什麼樣的公司？
海底電纜公司SubCom，是美國唯一一間提供海底電纜服務的大型公司，由美國最大的私人股權投資公司－博龍資產管理（Cerberus Capital Management）所擁有。而博龍資產管理的管理者費因伯格（Stephen Feinberg），在川普（Donald Trump）執政時期，被招進總統情報諮詢委員會（President’s Intelligence Advisory Board），為政府提供外國事務相關的情報諮詢服務。
根據2名曾在美國政府專案工作的海底電纜相關人員，SubCom對美國的重要性正逐漸增加，而它的重要性共有2個層面，分別為經濟性，以及軍事性的。
華盛頓需要SubCom來擴大海軍的海底電纜網路，好為軍事行動提供順暢的通訊網絡，並加強對中國不斷擴大的海軍艦隊的監視。而拜登（Joe Biden）政府基於戰略目的，希望SubCom能夠建造更多由美國主導與監控的商業海底網路電纜，以確保美國能夠守住自身在網際網路上的霸權地位。
SubCom在冷戰時期，負責執行蘇聯潛艇的監視專案。而現在則是世界上最大的海底光纖電纜開發商之一，同時也是美國軍方海底電纜的獨家承包商，負責鋪設海底網路電纜，並且進行監控。
過去SubCom曾為世界各地的電信與科技公司鋪設電纜，其中也包含中國國營企業，並且認為在中國與美國間選邊站，會有損公司的商業利益。但中美貿易戰開打、兩國關係逐漸緊繃後，在川普的貿易保護主義，以及拜登對中國科技公司的制裁下，迫使美國企業只與跟美國友好的公司與國家合作。美國司法部曾在2020年，因為擔心來自中國的間諜活動，因此阻止Google、Meta與亞馬遜建造從美國到香港的光纖電纜。
跨印度洋海纜計劃
SubCom在2020年宣布，公司正在建造1條從澳洲伯斯（Perth）到阿曼馬斯喀特（Muscat）的商業海底網路電纜，途經位於印度洋的柯克斯群島（Cocos Islands），以及迪戈加西亞島（Diego Garcia），形成一個橫跨印度洋的海底電纜網絡。
2名知情人士告訴《路透社》，在這個要價3億美元的商業專案中，美國五角大廈其實秘密資助了其中3分之1的費用。作為交換，SubCom需讓海底電纜的路線通過迪戈加西亞島，因為那裡是美國海軍基地重鎮。如此一來，華盛頓就可以確保該地的軍事通訊，是受到美國企業的管理與保障。
《路透社》的報導指出，SubCom的建設的網路，構成了美國政府的海底電纜安全網。
2名知情人士也向《路透社》透露，SubCom在去（2022）與全球最大的海底網路電纜投資者Google簽署了協議。這項合作將世界各地的雲端資料中心，與SubCom的海底電纜網路做連結，幫助Google建立世界上最大的私人資料網路。
SubCom、Google與白宮，皆沒有回應《路透社》的置評請求。
華盛頓智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center） 的負責人威克（Kellee Wicker）表示，Google與SubCom的合作，對華盛頓而言是一戰略上的勝利。因為這些計畫確保了美國的網路安全，並且讓中國公司越來越難以取得網際網路硬體。「海底電纜是巨大的力量槓桿，如果不能夠直接控制其網絡，就必須找1個可以信任的公司來管理它。」
新聞來源
- Inside the subsea cable firm secretly helping America take on China（Reuters）
- Oman Australia Cable System (OAC), Supplied by SubCom is Live - Prime Minister of Australia Flips the Switch（SubCom）
- Oman Australia Cable Completes Final Landing in Barka Oman（SubCom）
延伸閱讀
- 氣候變遷加劇北極融冰，美、日、芬等國搶先布建海底光纖電纜，跨洲網速可快上30~40％
- 美國司法部：海底電纜連到香港有「國安疑慮」，建議改連台灣、菲律賓
- 《外交政策》：美中角力新戰場，海底電纜將成為下一個新「鐵幕」
- 美國安專家：台馬海底電纜中斷可能並非巧合，疑為中國騷擾或演練封鎖
- 台馬海纜斷線近半月，NCC證實遭中國漁船勾斷，中華電：近5年故障逾20次，不確定是否遭蓄意破壞
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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