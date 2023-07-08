【東南亞週報】泰國會7月13日投票選新任總理｜鴻海投資越南｜佐科威出訪澳洲

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第230期，為讀者挑選2023年7月1日至7月7日期間，有關泰國、越南、緬甸、越南、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。

泰國｜泰國會7月13日投票選新任總理

新當選泰國眾議院院長的泰國民族黨黨魁萬諾（Wan Muhamad Noor Matha），於7月5日宣布泰國國會將於7月13日選出新任泰國總理。根據泰國憲法，250名參議員以及500名眾議院的當選議員有權參與投票，而新總理需要參眾兩院376票的支持。如果沒有明確的結果，將安排另一場投票會議。

萬諾表示，國會將會召開會議，直到兩院順利投出新任總理。5月14日大選中贏得最多席次的前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），並非唯一的總理候選人。然而根據前進黨國會議員Padipat Suntiphada出任副議長的投票結果，萬諾認為以前進黨為首的政黨聯盟有能力集結312票支持皮塔成為總理，目前僅需額外64票，就可達到376票的最低支持要求。

另外，若皮塔在第一輪投票中未當選總理，憲法並沒有規定他是否還能再被投票，或是應該提出新的候選人。無論如何，候選人必須來自選舉委員會先前驗證的名單，並且必須列在政黨的總理候選人名單中。

值得一提的是，皮塔被指控違反憲法對政治人物持有媒體公司股份的禁令。事實上，該媒體公司已不再運營，皮塔亦澄清該股份屬於他父親的財產，並非他的所有。儘管皮塔是政黨聯盟中最受青睞的候選人，但因此事增加了其順利出任的不確定性。

Photo Credit:GettyImages 泰國總理候選人皮塔。

越南｜鴻海投資越南 設電動車充電器新廠

鴻海科技近期將在越南廣寧省（Quang Ninh）投資2.5億美元（約新台幣77億元），興建兩座新工廠，用於生產電動車充電器和零組件。

根據路透報導，這兩座新建工廠位於廣寧省宋海工業區（Song Khoai Industrial Park），其中一座投資額達2億美元，將用於製造電動車的充電器，預定2025年1月開始生產，員工人數超過1200人。另一座工廠投資額約4600萬美元，預計在2024年10月投入生產通訊零件，將雇用超過700名員工。越南政府已在近期核准兩項投資案，並指出投資將由子公司新加坡富士康（Foxconn Singapore）進行。

鴻海科技近期積極投入電動汽車產業，在東南亞地區，除了預計在越南投資興建的充電設備與零組件廠，鴻海也與泰國國家石油集團（PTT）合資成立Horizon Plus電動車公司，Horizon Plus位於泰國春武里府（Chonburi Province）的工廠已於去年底正式動土，預計2024年開始生產交車。

此外，因應蘋果供應鏈部分移出中國，身為旗下製造商的富士康也在越南擴充產能與產線。去年富士康已在越南進行MacBook試生產，並預計在北江省（Bac Giang）投資3億美元（約新台幣94億元）建設生產基地，聘雇3萬名員工，產線最快將於2023年開始投產。據產業分析預測，在2025年前，蘋果約有65%的AirPods、20%的iPad和Apple Watch，以及5%的MacBook將由越南生產供應。

Photo Credit： Tan Xin Kun CC BY SA 4.0 圖為鴻海在馬來西亞的辦公室。

緬甸｜緬甸最高法院5日審理翁山蘇姬減刑上訴 預將花兩個月做出判決

78歲緬甸前領袖翁山蘇姬自2021年軍方發動政變並將其拘留以來，已被判犯有煽動、選舉舞弊和貪污等多項罪刑，累計刑期達33年。緬甸軍政府最高法院7月5日審理翁山蘇姬提出的上訴案。據消息人士表示，她試圖減輕自己的監禁刑期。

《路透社》報導，翁山蘇姬5日並未出庭，而是由她的代表就其被定罪違反官方保密法和選舉舞弊的指控代為辯論。法院預計需要兩個月的時間才能做出判決。

面對外界對於監禁翁山蘇姬的譴責，軍方堅稱，翁山蘇姬是在獨立司法機構的審判下被定罪，反駁人權組織對軍政府秘密審判或監禁多名民主運動人士的說法，他們同時也否認曾對相關人士進行非法處決。

不過，5日當天與翁山蘇姬同時被軍方拘留的安保警長Pyae Phyo Naing從監獄中被釋放。消息人士指出，他被釋放是因為已經服完刑期，「他們必須讓他離開，因為扣除根據監獄法例常規減免時間，他已經服刑完畢」。據報導，Pyae Phyo Naing當天下午返家，身體狀況良好。翁山蘇姬的安保團隊副領導人Aung Naing Oo則仍在監獄中服刑。他因涉嫌向反軍政府勢力分享與軍事有關的資訊被判處15年監禁，指控包括間諜活動和恐怖主義。

Photo Credit:GettyImages 緬甸前領導人翁山蘇姬。

印尼｜佐科威訪澳 聚焦電動車電池、綠能及安全議題

印尼總統佐科威7月3日至5日出訪澳洲，希望推進兩國在電動車電池合作。他在4日會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），雙邊會談聚焦再生能源以及區域安全議題。

佐科威在4日會晤澳洲總理艾班尼斯，談及雙邊透過電動車電池生產，建立策略經濟合作關係。印尼擁有世界最大的鎳礦儲量，而澳洲是全球最大鋰生產國，佐科威致力於任內打造電動車電池製造產業。除了洽談電池生產合作，佐科威也積極邀請澳洲企業投入新首都努山達拉的建設。

印尼與澳洲在2020年簽署全面經濟夥伴協定，印尼是澳洲的第14大貿易夥伴，澳洲則是印尼第15大貿易夥伴，澳洲主要出口燃煤到印尼。艾班尼斯宣布將投入330萬美元（約新台幣10.3億元），印尼致力於氣候議題的中小企業融資，此外澳洲出口金融公司（Export Finance Australia）將會提供印尼國家電力公司（PLN）130億美元的融資，協助印尼能源轉型。此外，給予印尼的商務簽證期間即刻起從3年放寬為5年，並規劃允許印尼國民申請十年旅遊簽證（Frequent Traveiler scheme）。在安全議題上，印尼與澳洲正協商防務合作協議，協議達成後將允許雙邊進行聯合軍事演習。佐科威也指出，在席間有明確傳遞印尼及東協立場，希望維持印太地區的穩定與和平。