TNL+ 2023/08/17,
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成為主導國之列的印尼外交政策（上）：從反殖民主義到重返國際社會的「新秩序」時代

成為主導國之列的印尼外交政策（上）：從反殖民主義到重返國際社會的「新秩序」時代
印尼盾10萬正面鈔圖上的首任總統蘇卡諾（左）與副總統哈達（右）Photo Credit：楊俊業

我們想讓你知道的是

從2022年印尼成功舉辧G20峰會之後，到今年又再度輪值東協主席國召開峰會，印尼已被國際社會公認為適格的全球參與者，甚至被認可為有能力解決國際問題的「規範力量」，成為有資格列名參與及制定區域和國際規範的主導國之列，而是如何的外交政策讓印尼走到今天？

去（2022）年印尼成功舉辧G20峰會之後，今（2023）年又再度輪值東協主席國召開峰會，印尼已被國際社會公認為適格的全球參與者，甚至被認可為有能力解決國際問題的「規範力量」（kekuatan normatif），成為有資格列名參與及制定區域和國際規範的主導國之列。「外交」是一個國家通過其代表人（團）與他國進行雙邊或多邊對話與談判的交涉過程，藉以直接爭取或間接影響其母國在國際社會互動中的國家利益。1999年印尼正式頒行《對外關係法》（UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri），明確規範印尼政府在執行對外關係和制定外交政策時，必須以實現和捍衛國家利益為目的之法源依據。

「外交是內政的延伸」是國際政治現實主義的最佳詮釋，因此印尼自1945年8月17日宣佈獨立以來，各屆政府領導者在處理與其他國家的互動時，其所決定採取的政策、態度和步驟，也都必須考量內政對外交的影響因素，儘管各時期的政府領導人做法不盡相同，但是一個國家外交政策的形成，與其所面對當下的國內外時空背景密切相關，本文將疏理印尼自獨立迄今的70年間，7任總統如何依據各時期政府具備的主客觀條件，從而制定出的外交政策及其具體實踐。

蘇卡諾總統（1945-1966）：反殖民主義，倡議「潘查西拉」精神

現今印尼這片區域，自從公元15世纪開始，先後遭到西班牙、葡萄牙、英國、荷蘭以及日本等國占領，可謂是東南亞區域遭受殖民主義迫害最為嚴重的國家之一；1945年8月17日印尼獨立運動領導者蘇卡諾（Koesno Sosro Soekarno）與哈達（Mohammad Hatta），兩人在日本佔領當局的默許下宣佈獨立，但隨後原殖民母國荷蘭隨即於同（1945）年10月派兵重返雅加達並設立荷蘭行政公署，企圖與新成立的印尼共和政府合組一個聯邦制的「印度尼西亞聯邦共和國」（Republik Indonesia Serikat）。

印尼茂物市荷屬東印度公司墓園
Photo Credit：楊俊業
印尼西爪哇省茂物市植物園內迄今逾200年的「荷屬東印度」荷蘭人墓園

荷蘭企圖再次殖民印尼的意圖，在當時全球殖民地紛紛尋求獨立的國際氛圍下，荷蘭入侵印尼的武裝行徑遭到國際社會的齊聲譴責，於是在以美國主導的聯合國參與下，印荷雙方最終在1949年11月2日於荷蘭海牙簽訂《圓桌會議協定》（Round Table Conference Agreements），協議於同（1949）年12月27日將「荷屬東印度」（Hindia Belanda）的主權移交給「印尼聯邦共和國」，同時承認印尼為主權獨立的國家，但是荷蘭仍不願放棄新幾內亞（New Guinea）西半部「西伊里安」（West Irian）的控制權。

印尼統一英雄弗蘭瑟肖像
Photo Credit：楊俊業
印尼盾1萬正面鈔圖上的第四任巴布亞省省長Frans Kaisiepo（上）主張脫離荷蘭統治併入印尼共和國，成功協助完成印尼統一的「國家英雄」。

首任總統蘇卡諾深切明白，印尼作為主權獨立的新生國家，首要的外交任務便是尋求國際社會的承認。蘇卡諾在推動印尼獨立運動期間，倡議一種摒除單一宗教色彩的國族主義，成為印尼建國的最高指導原則「潘查西拉」（Pancasila），這是一套以「三民主義」、「不合作運動」與「自由民主」等理念為基礎，融合反對霸權統治與殖民主義等主張的政治哲學，並在相互尊重與多元文化的基礎上，實現「存異求同」的共和理想；蘇卡諾自豪地在1960年9月30日第15屆聯合國大會中，以「重建世界」（印尼語：Membangun Dunia Kembali）為題進行演說，建議各國應將「潘查西拉」視為可與自由主義和共產主義相抗衡的第三種意識形態。

印尼

蘇卡諾非常反對列強帝國主義及西方殖民主義，於是將英美支持於1963年9月16日成立的「馬來西亞聯邦」（由馬來亞、新加坡、砂拉越與英屬北波羅州共同組成）的行為視作殖民主義在東南亞再現，因此不惜讓印尼在1965年1月1日退出聯合國（UN）做為抗議，成為聯合國史上唯一退出的國家（1966年9月28日印尼重返聯合國）。（註1）另外，蘇卡諾持續爭取印尼獨立後的國際認同，以及設法奪回荷蘭人不願交還的西伊里安地區（即為現在印尼東境的巴布亞地區），為了爭取阿拉伯穆斯林國家與新中國（中共）對印尼國際地位的承認與支持，因此多次在國際社會明確表態，印尼政府堅決反對與以色列和中華民國（台灣）發展正式的外交關係。

二戰結束後的美蘇冷戰時期，東西兩大陣營試圖籠絡集結剛獨立與甫立國等新興國家勢力。1948年9月2日印尼副總統哈達在日惹（Djokja）舉行的「中央全國委員會工作委員會」（Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat，BPKNP） ，以「划行於兩個礁石之間」（Mendayung di antara Dua Karang）為題演講，藉以回應當時國際社會逐漸趨於美蘇兩極分化的國際政治格局。

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