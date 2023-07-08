記香港國際鼓手節2023「鼓動節拍II」聯校音樂會

文：洪思行

由作曲家鄧樂妍博士自2016年創辦香港國際鼓手節，今年再度展開，除了有大師班和亞太區鼓手比賽，亦有兩場聯校結業音樂會，讓來自多間學校的學生表演過去一年學習的成果。

筆者觀看七月一日的音樂會，亦是首次欣賞鼓手節的節目。音樂會以五間學校與本地銅管樂組合Lucky 6（其中長號手鄭啟明近年常出現在匯豐銀行的廣告）合奏〈Danza〉開始，開始前既有短片播放，又動用煙機，製作比筆者預期認真，一眾小學生自己拿著膠鼓板排成整齊的八條直行，再一次使筆者驚訝於他們的紀律。Lucky 6的表演活力十足，〈Danza〉很具娛樂性，小號的旋律令人聯想起流行曲〈Eye of the Tiger〉的副歌。雖然Lucky 6在前排的演出非常搶人眼球，但後面一眾學生的演出很認真，毫不馬虎。

頒發獎狀後便到各學校的演出，他們都是在一首流行曲的陪襯下表演，而且多元化，各有不同，例如仁德天主教小學的〈Bad Habits〉，開始前學生在台上安放好鼓後，竟離開舞台，原來他們是在音樂引子時從兩側邊敲著鼓棍邊進入，令表演增添舞台動作，難度自然更高，此外他們雙手要同時打著不同拍子，對小學生來說非常困難，因此打得有點亂絕對情有可原。

接著出場的路德會沙崙學校，一開始採用舞台後方的射燈射向觀眾，先聲奪人，排位方面把學生緊密集中在前面一排，原來是方便他們使出敲打旁人的鼓的招式。不過明顯地他們對「短-長 短-長」的搶拍掌握有困難，演繹上有點亂。

上半場最後出場的粉嶺公立學校不但打膠鼓板，還有一批學生是打軍鼓。但令筆者印象最深的一幕是其中一位打軍鼓的學生拋起鼓棍後，接不到鼓棍。雖然他戴著口罩，但從他看著地上的鼓棍的眼神，能看出他的無奈，並思考著該怎麼辦，最後他沒有拿起鼓棍，而是假裝沒事發生，一手拿著「空氣棍」完成表演。筆者認為對於小學生來說，這種意外的隨機應變磨練比起完美地完成演出更重要，對個人成長有裨益。

下半場以另一輪大合奏開始，這節參演的學校更多，共七間，把舞台填滿。下半場的選曲較多元，除了英文歌，還有當下非常流行的YOASOBI和BTS。天主教新民書院的〈群青〉以軍鼓為主角，更有導師在後面打drum set做支援，但是從表演角度來說，這是最令人失望的一節，並非因為學生表現不佳，而是軍鼓的音色與歌曲本身不夾，導師的節拍跟學生有差異，特別是他打三連音時，學生打的是兩拍，聽起來很亂。裘錦秋中學（葵涌）同樣用上軍鼓，同樣是YOASOBI的歌（〈祝福〉），因此也有音色不夾的問題。

寶血會培靈學校在表演中加入簡單的動作，開始前先聚在台前，音樂播放時他們像開花般散開，每次去到副歌時他們會做出配合歌詞的動作，相當有心思，亦切合「Drums n Move」的精神。順德聯誼總會伍冕端小學的表演很有能量，由學生打drum set，其他同學除了打鼓，還有很多簡單的動作，又跳又揈手，甚至設計「solo位」給多位學生。

緊接其後的是由不同學校學生組成的香港國際鼓手軍鼓隊，年齡差距頗大，有中四學生，也有身型細小的小學生。他們用三種軍鼓演出兩首音樂〈Flow〉、〈One Kick〉，那是由今年鼓手節邀請來港的大師Jeff Queen的原創作品。全軍鼓的演出效果明顯好過之前的，發揮出樂器的不同音色，而且他們有走位，表演具層次，相當有水準。原來他們將於八月遠赴美國比賽，筆者不清楚該比賽的水平，但認為他們只要繼續練習，在外國人面前亦絕對不會失禮。

音樂會最後是導師鼓隊與Lucky 6合奏，讓當晚以高漲的氣氛結束。綜觀整場音樂會，筆者認為比起演出的質素，學生表現出來的紀律、專注力和對音樂的愛好，對於他們的成長更為重要。

（觀賞場次：2023年7月1日 7:30pm 沙田大會堂演奏廳）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex