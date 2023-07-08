記香港國際鼓手節2023「鼓動節拍II」聯校音樂會
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香港國際鼓手節，今年再度展開，兩場聯校結業音樂會，讓來自多間學校的學生表演過去一年學習的成果。筆者認為比起演出的質素，學生表現出來的紀律、專注力和對音樂的愛好，對於他們的成長更為重要。
文：洪思行
由作曲家鄧樂妍博士自2016年創辦香港國際鼓手節，今年再度展開，除了有大師班和亞太區鼓手比賽，亦有兩場聯校結業音樂會，讓來自多間學校的學生表演過去一年學習的成果。
筆者觀看七月一日的音樂會，亦是首次欣賞鼓手節的節目。音樂會以五間學校與本地銅管樂組合Lucky 6（其中長號手鄭啟明近年常出現在匯豐銀行的廣告）合奏〈Danza〉開始，開始前既有短片播放，又動用煙機，製作比筆者預期認真，一眾小學生自己拿著膠鼓板排成整齊的八條直行，再一次使筆者驚訝於他們的紀律。Lucky 6的表演活力十足，〈Danza〉很具娛樂性，小號的旋律令人聯想起流行曲〈Eye of the Tiger〉的副歌。雖然Lucky 6在前排的演出非常搶人眼球，但後面一眾學生的演出很認真，毫不馬虎。
頒發獎狀後便到各學校的演出，他們都是在一首流行曲的陪襯下表演，而且多元化，各有不同，例如仁德天主教小學的〈Bad Habits〉，開始前學生在台上安放好鼓後，竟離開舞台，原來他們是在音樂引子時從兩側邊敲著鼓棍邊進入，令表演增添舞台動作，難度自然更高，此外他們雙手要同時打著不同拍子，對小學生來說非常困難，因此打得有點亂絕對情有可原。
接著出場的路德會沙崙學校，一開始採用舞台後方的射燈射向觀眾，先聲奪人，排位方面把學生緊密集中在前面一排，原來是方便他們使出敲打旁人的鼓的招式。不過明顯地他們對「短-長 短-長」的搶拍掌握有困難，演繹上有點亂。
上半場最後出場的粉嶺公立學校不但打膠鼓板，還有一批學生是打軍鼓。但令筆者印象最深的一幕是其中一位打軍鼓的學生拋起鼓棍後，接不到鼓棍。雖然他戴著口罩，但從他看著地上的鼓棍的眼神，能看出他的無奈，並思考著該怎麼辦，最後他沒有拿起鼓棍，而是假裝沒事發生，一手拿著「空氣棍」完成表演。筆者認為對於小學生來說，這種意外的隨機應變磨練比起完美地完成演出更重要，對個人成長有裨益。
下半場以另一輪大合奏開始，這節參演的學校更多，共七間，把舞台填滿。下半場的選曲較多元，除了英文歌，還有當下非常流行的YOASOBI和BTS。天主教新民書院的〈群青〉以軍鼓為主角，更有導師在後面打drum set做支援，但是從表演角度來說，這是最令人失望的一節，並非因為學生表現不佳，而是軍鼓的音色與歌曲本身不夾，導師的節拍跟學生有差異，特別是他打三連音時，學生打的是兩拍，聽起來很亂。裘錦秋中學（葵涌）同樣用上軍鼓，同樣是YOASOBI的歌（〈祝福〉），因此也有音色不夾的問題。
寶血會培靈學校在表演中加入簡單的動作，開始前先聚在台前，音樂播放時他們像開花般散開，每次去到副歌時他們會做出配合歌詞的動作，相當有心思，亦切合「Drums n Move」的精神。順德聯誼總會伍冕端小學的表演很有能量，由學生打drum set，其他同學除了打鼓，還有很多簡單的動作，又跳又揈手，甚至設計「solo位」給多位學生。
緊接其後的是由不同學校學生組成的香港國際鼓手軍鼓隊，年齡差距頗大，有中四學生，也有身型細小的小學生。他們用三種軍鼓演出兩首音樂〈Flow〉、〈One Kick〉，那是由今年鼓手節邀請來港的大師Jeff Queen的原創作品。全軍鼓的演出效果明顯好過之前的，發揮出樂器的不同音色，而且他們有走位，表演具層次，相當有水準。原來他們將於八月遠赴美國比賽，筆者不清楚該比賽的水平，但認為他們只要繼續練習，在外國人面前亦絕對不會失禮。
音樂會最後是導師鼓隊與Lucky 6合奏，讓當晚以高漲的氣氛結束。綜觀整場音樂會，筆者認為比起演出的質素，學生表現出來的紀律、專注力和對音樂的愛好，對於他們的成長更為重要。
（觀賞場次：2023年7月1日 7:30pm 沙田大會堂演奏廳）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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