一天吸引3000萬用戶註冊：Threads表示可單獨停用帳戶，推特控竊商業機密揚言提告

（中央社）社群平台Threads快速吸粉，令許多小型企業重新思索社群行銷策略。專家認為，Threads會成為另一股勢力，但創業家時間有限，須找到客戶所在，將精力集中在最能凸顯企業品牌獨特性的平台。

Meta於7月5日推出社群平台Threads，直面Twitter（推特）而來，不到一天便吸引3000萬用戶註冊，優缺點亦引發外界熱議。

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，由於一連串內部管理和政策變化爭議，催生出一群新興社群平台，不過Threads提供Instagram用戶「無障礙進入」的方式奏效，快速擴張，讓許多小型企業必須重新思索行銷策略。

《舊金山商業時報》（San Francisco Business Times）訪問行銷主管和專家，7日報導指出目前Threads功能尚在調整，小型企業不妨先設個人帳號進行測試，但時間和資源相對有限，必須把精力用在對的平台，「追隨客戶之所在」。

傳播公司Hollywood Agency行銷主管拉里（Marissa Lalli）認為，Threads不會像許多新興平台一樣，走上快速興起衰落的命運，早期參與才能與客戶互動，並思考如何在一個全新平台上提供獨特價值。

一些專家則提醒，對小型企業來說，把精力放在新平台回報可能不高。

美國GreenPal創辦人克雷頓（Bryan Clayton）表示，身為忙碌的創業家，選擇哪個平台投入時間資源至關重要，該把火力集中在經過驗證成功的平台。

因此克雷頓建議，在探索和測試新平台過後，就必須決定把主力集中在哪個是客戶參與度最高、最能為企業開發潛在客戶和創造成長的平台。

活動行銷公司Team DB的數位創意主管柏納（Dillon Bernard）看法雷同，他認為，小型企業應投注心力在「最具自然優勢」的平台，根據產品內容屬性，找出所有團隊成員最能展現品牌獨特觀點的平台。

柏納認為，小型企業與其在多個平台上擁有分散受眾，不如在一個平台擁有大量追隨者。

Threads上線後，儘管快速吸粉，但許多用戶批評，要刪除帳號必須連Instagram帳號一起刪，非常困擾。Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）已指出，Threads用戶可以停用或將帳戶個人資料設為不公開，也可刪除所有貼文，但公司正在研究單獨刪除Threads帳號的方法。

Photo Credit: 中央社

Threads上線掀熱潮，傳推特控竊商業機密揚言提告

科技公司Meta推出新社群平台Threads，迅速吸引數千萬人註冊。新聞網站「Semafor」6日報導，推特公司律師發函指控Meta雇用推特離職員工，要求立即停止使用任何推特商業機密。

Meta推出Threads，已吸引逾3000萬用戶註冊，希望藉著旗下Instagram數十億用戶的優勢，挑戰商業鉅子馬斯克的推特。

根據報導，推特的律師史派洛（Alex Spiro）在寄給Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中，指控Meta雇用從推特離職的員工，而這些員工「過去和現在仍持續可接觸推特商業機密，以及其他高度機密資訊。」

史派洛在信中寫道：「推特打算嚴格執行智慧財產權，要求Meta立即採取行動，停止使用任何推特商業機密，或其他高度機密資訊。」

Meta發言人史東（Andy Stone）在Threads發文說：「Threads的工程團隊中沒有推特前員工，沒這回事。」

一名前高階推特員工告訴《路透社》，不清楚是否有任何推特離職員工在Threads工作，也不知道是否有任何高階人員在Meta任職。

馬斯克則說：「競爭沒問題，作弊就不好了。」

自從馬斯克去（2022）年併購推特以來，Mastodon、Bluesky等其他社群平台陸續加入競爭。Threads用戶介面與推特有極為相似之處，但Threads不支援關鍵字搜尋或私訊。

史派洛未立即回覆《路透社》的置評要求。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺