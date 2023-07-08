一天吸引3000萬用戶註冊：Threads表示可單獨停用帳戶，推特控竊商業機密揚言提告
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推特的律師在寄給Meta Platforms執行長祖克柏的信中，指控Meta雇用從推特離職的員工，而這些員工「過去和現在仍持續可接觸推特商業機密，以及其他高度機密資訊。」Meta發言人史東則在Threads發文說：「Threads的工程團隊中沒有推特前員工，沒這回事。」
（中央社）社群平台Threads快速吸粉，令許多小型企業重新思索社群行銷策略。專家認為，Threads會成為另一股勢力，但創業家時間有限，須找到客戶所在，將精力集中在最能凸顯企業品牌獨特性的平台。
Meta於7月5日推出社群平台Threads，直面Twitter（推特）而來，不到一天便吸引3000萬用戶註冊，優缺點亦引發外界熱議。
馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後，由於一連串內部管理和政策變化爭議，催生出一群新興社群平台，不過Threads提供Instagram用戶「無障礙進入」的方式奏效，快速擴張，讓許多小型企業必須重新思索行銷策略。
《舊金山商業時報》（San Francisco Business Times）訪問行銷主管和專家，7日報導指出目前Threads功能尚在調整，小型企業不妨先設個人帳號進行測試，但時間和資源相對有限，必須把精力用在對的平台，「追隨客戶之所在」。
傳播公司Hollywood Agency行銷主管拉里（Marissa Lalli）認為，Threads不會像許多新興平台一樣，走上快速興起衰落的命運，早期參與才能與客戶互動，並思考如何在一個全新平台上提供獨特價值。
一些專家則提醒，對小型企業來說，把精力放在新平台回報可能不高。
美國GreenPal創辦人克雷頓（Bryan Clayton）表示，身為忙碌的創業家，選擇哪個平台投入時間資源至關重要，該把火力集中在經過驗證成功的平台。
因此克雷頓建議，在探索和測試新平台過後，就必須決定把主力集中在哪個是客戶參與度最高、最能為企業開發潛在客戶和創造成長的平台。
活動行銷公司Team DB的數位創意主管柏納（Dillon Bernard）看法雷同，他認為，小型企業應投注心力在「最具自然優勢」的平台，根據產品內容屬性，找出所有團隊成員最能展現品牌獨特觀點的平台。
柏納認為，小型企業與其在多個平台上擁有分散受眾，不如在一個平台擁有大量追隨者。
Threads上線後，儘管快速吸粉，但許多用戶批評，要刪除帳號必須連Instagram帳號一起刪，非常困擾。Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）已指出，Threads用戶可以停用或將帳戶個人資料設為不公開，也可刪除所有貼文，但公司正在研究單獨刪除Threads帳號的方法。
Threads上線掀熱潮，傳推特控竊商業機密揚言提告
科技公司Meta推出新社群平台Threads，迅速吸引數千萬人註冊。新聞網站「Semafor」6日報導，推特公司律師發函指控Meta雇用推特離職員工，要求立即停止使用任何推特商業機密。
Meta推出Threads，已吸引逾3000萬用戶註冊，希望藉著旗下Instagram數十億用戶的優勢，挑戰商業鉅子馬斯克的推特。
根據報導，推特的律師史派洛（Alex Spiro）在寄給Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中，指控Meta雇用從推特離職的員工，而這些員工「過去和現在仍持續可接觸推特商業機密，以及其他高度機密資訊。」
史派洛在信中寫道：「推特打算嚴格執行智慧財產權，要求Meta立即採取行動，停止使用任何推特商業機密，或其他高度機密資訊。」
Meta發言人史東（Andy Stone）在Threads發文說：「Threads的工程團隊中沒有推特前員工，沒這回事。」
一名前高階推特員工告訴《路透社》，不清楚是否有任何推特離職員工在Threads工作，也不知道是否有任何高階人員在Meta任職。
馬斯克則說：「競爭沒問題，作弊就不好了。」
自從馬斯克去（2022）年併購推特以來，Mastodon、Bluesky等其他社群平台陸續加入競爭。Threads用戶介面與推特有極為相似之處，但Threads不支援關鍵字搜尋或私訊。
史派洛未立即回覆《路透社》的置評要求。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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