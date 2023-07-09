中國社群掀起「白人飯」旋風，呼應躺平青年維持「低度生存」的心態

文：Taylor Mei

中國這個以飯類、麵食、湯等熱食為主的社會，近期在國內的社群媒體上，竟掀起了一股主打溫和飲食（bland food）的「白人飯」旋風。相較於中國知名的重慶小麵、蘭州拉麵、淄博燒烤等口味較重的食物，根據《CNN》報導，現在網路上似乎可以看到愈來愈多像是起司裹生紅蘿蔔、只夾兩種料的三明治和完全不沾醬的沙拉等「料理」。

在社群上掀起討論的「白人飯」

這種新的料理及飲食方式，雖然在去（2022）年10月就已經以「#白人飯」的方式，在網路上出現，但在直到今（2023）年5月，白人飯的標籤才正式在社群媒體上廣為流傳。

而所謂的白人飯，走的其實指的就是走清淡路線，且方便攜帶的美式午餐。通常會以一個無需特別烹煮、簡單且方便攜帶的形式呈現，像是三明治、蔬菜棒或沙拉等。而不是像傳統一般人想像西式飲食常見的牛排、漢堡或常見的炒蛋、培根、烤吐司等較為油膩的早午餐組合。

同據《CNN》報導，社群媒體的一段短影片中，一名坐在火車上的女性開了一包萵苣和火腿，組在一起後淋了些芥末醬就直接吃了起來。其他社群上也有在國外的中國人發文，附上一張當地朋友或家人以生菜和吐司，又或是火腿和麵包組成的三明治。

隨著白人飯的標籤在網路上變得愈來愈紅，也吸引愈來愈多在世界各地生活的中國網友，在自己的社群平台上分享這種走極簡路線的料理，後來還一度讓白人飯這個標籤登上中國社群媒體熱搜榜。

I found out today that on Chinese social media, there’s a trending hashtag that translates to white people meals lol



“I was so tired I ate a white people meal today”



One of hashtags is also “white people meals are still meals” pic.twitter.com/VGdedgrV2F — Yan Fan 📍Tokyo - we’re hiring! (@yanarchy) June 2, 2023

白人真的都這樣吃？

雖然美國上班族或中小學生的午餐，可能會以簡單的三明治、「可午餐」（Lunchables）或一盒菜的樣子出現，但這些在社群媒體上廣為流傳的照片，也不禁讓歐美人士感到疑惑，納悶「中國人真的認為我們吃的食物都長這樣？」