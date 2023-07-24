小馬聯盟青少棒爭議：台灣擊敗日本卻遭撤銷冠軍，被點名的球棒哪裡出問題？

文：ozformosa17

暑假是全球三級棒球征戰的季節，才剛開始，就傳出因違反規定而冠軍換人的事件。桃園市青少棒代表隊在小馬聯盟青少棒亞太冠軍賽7:1擊敗了日本，卻被主辦單位認定使用的球棒不符規定，沒收比賽並取消冠軍資格 。

桃園棒球委員會連同教練與家長，向日方提出嚴正抗議，也向美國小馬聯盟總部申訴。

根據《自由時報》的報導，「台灣教練團配合大會規定，於開幕日前1天（6月25日）將攜帶的15支球棒提交檢查，經主辦單位以儀器檢查後，有4支通過檢驗並貼上官方合格標籤貼紙，我國代表隊在7場競賽期間，包括對日本的三連戰，所使用的球棒都是經日本主辦方檢驗合格的。」

我先在小馬聯盟的官網，查閱了關於球棒的最新規定，對於球棒規格的詳細描述在第三段：

In conjunction with USA Baseball and its other participating national member organizations, PONY Baseball has adopted the new USA Baseball bat standard （USABat）. Effective January 1, 2018, with the exception of the -3 bat （BBCOR certified）, all other 2-⅝ inch minus factor bats （-5, -7, -9, etc.） and 2-¼” bats must be certified with the USABat licensing stamp on the bat in order to be used for league and tournament play. 2-¼″ BARREL bats are legal in all divisions of PONY Baseball except COLT 16U™, PALOMINO 19U™ and THOROBRED 23U™. 2-¼” and 2-⅝ inch minus factor bats （-5, -7, -9, etc.） used in 2017 will be illegal to use in 2018.

幾個關鍵重點：

小馬聯盟採用USA Baseball bat standard（USABat）標準，2018年1月1日生效。

唯一例外是BBCOR certified drop 3的球棒，其他2又8分之5英吋棒頭-5、 -7、 -9等球棒與2又4分之1英吋棒頭球棒，都必須有USABat認證貼紙才能合法使用。

其他2017年前使用的球棒，不符合上述規定，2018年起都不能合法使用。

我在2018年五月，陪兒子在澳洲參加Little League Intermediate全國賽，剛好也是青少棒的年紀，適逢Little League將標準規格從USSSA轉換到USABat，因此印象深刻。

原本在社區聯盟賽使用的棒子都不能再用，只能重買USABat認證的球棒，不過也瞭解到球棒的規格，前面規則裡提到的-3、 -5、 -7、-9，那個減號念drop，計算方式是球棒的長度（英吋），減去數字，就是球棒的重量（盎司）。

例如32英吋drop three的球棒，重量就是29盎司。成年人的球棒都是drop three，青棒以下，因為球員還在發育中，會拿比較輕一點的球棒，年紀越小，drop的數字越多，以這次U14的球員來看，應該會用drop five -5的球棒。

照片是我在2019年買的球棒，符合USABat規格，印有USA Baseball字樣。

Photo Credit: 《運動視界》作者攝 符合USABat規範的球棒，印有USA Baseball字樣。

回到爭議的冠軍賽，帶去15支球棒只有四支符合規定，很明顯地，平常球員使用的都不是USABat標準的球棒，這也不難理解。

2018年實施的規定，市面上還是可以買到USSSA或是BBCOR的球棒，甚至很多日規的球棒，只是不能在國際賽上使用，平時或者國內的比賽都還是可以打。

鋁棒本來就很耐用，2017年用到現在，也是很常見。

問題來了，既然知道要打小馬聯盟國際賽，為什麼不多準備一些符合規定的球棒？或者，在平時比賽時，就應該採用USABat規格的球棒。

當年從USSSA轉換到USABat，有一個很重要的因素，就是安全的考量，USSSA的球棒彈性好，很容易把球打得又快又遠，這對青少年層級的球賽而言，其實是相對不安全的，因為投球距離比成人短很多，強襲球很有可能打傷投手或是內野手，實務上是很危險的。

USABat的規格球棒，在擊球球感上接近木棒，必須打到甜蜜點才能飛得快又遠，同時又能保有鋁棒的耐用性，重點是保護了年輕球員的安全。

從《自由時報》的新聞照片看來，記者會桌上擺了合格與不合格的球棒，教練解釋，其中一支黑色合格的EASTON，因為打裂了，所以才有不一樣的擊球聲，引起日方的質疑。

然而，眼尖的網友，在球賽轉播中，發現桃園代表隊的球員，在第七局時，使用了不在四支合格球棒中的Marucci CAT7來打擊，這支球棒也出現在上一張照片的左上角，麥克風的後方。

《自由時報》的另一張球員的訪問照，也看得到這支Marucci CAT7，但是詳細規格看不到，不過旁邊的球棒是-5。CAT7系列在2009年就推出了，因此只有USSSA或者 BCOR規格，並不符合USABat標準。

日本球員也使用Marucci CAT系列球棒，但是球棒中段有明顯的USA標誌，表示這支是USABat certified。

我自己也是棒球家長，看到桃園代表隊的冠軍被沒收，感同身受，也非常難過不捨，但是我很清楚，這件憾事是可以避免的。

2018年就已經更改的規定，帶領孩子們的教練與家長們，只要花個幾分鐘，把規定看一遍，早早準備，真的不難。

至於網路上的各種臆測，針對性的謾罵，甚至牽扯政治的責難，真的可以免了。

Rule is Rule，大人幫小孩抗議前，先教他們，也教自己，詳讀規則吧！

本文經ozformosa17授權刊登，原文刊登於此

原標題：小馬青少棒亞太冠軍取消爭議，大人幫小孩抗議前，先教他們 Rule Is Rule

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：朱家儀