小馬聯盟青少棒爭議：台灣擊敗日本卻遭撤銷冠軍，被點名的球棒哪裡出問題？

文:ozformosa17

暑假是全球三級棒球征戰的季節,才剛開始,就傳出因違反規定而冠軍換人的事件。桃園市青少棒代表隊在小馬聯盟青少棒亞太冠軍賽7:1擊敗了日本,卻被主辦單位認定使用的球棒不符規定,沒收比賽並取消冠軍資格 。

桃園棒球委員會連同教練與家長,向日方提出嚴正抗議,也向美國小馬聯盟總部申訴。

根據《自由時報》的報導,「台灣教練團配合大會規定,於開幕日前1天(6月25日)將攜帶的15支球棒提交檢查,經主辦單位以儀器檢查後,有4支通過檢驗並貼上官方合格標籤貼紙,我國代表隊在7場競賽期間,包括對日本的三連戰,所使用的球棒都是經日本主辦方檢驗合格的。」

我先在小馬聯盟的官網,查閱了關於球棒的最新規定,對於球棒規格的詳細描述在第三段:

In conjunction with USA Baseball and its other participating national member organizations, PONY Baseball has adopted the new USA Baseball bat standard (USABat). Effective January 1, 2018, with the exception of the -3 bat (BBCOR certified), all other 2-⅝ inch minus factor bats (-5, -7, -9, etc.) and 2-¼” bats must be certified with the USABat licensing stamp on the bat in order to be used for league and tournament play. 2-¼″ BARREL bats are legal in all divisions of PONY Baseball except COLT 16U™, PALOMINO 19U™ and THOROBRED 23U™. 2-¼” and 2-⅝ inch minus factor bats (-5, -7, -9, etc.) used in 2017 will be illegal to use in 2018.