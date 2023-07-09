美國民眾對中國好感度15％史上最低，短時間內要翻轉是非常困難的
我們想讓你知道的是
在今年三月的調查中，僅剩下15%的美國民眾對中國有正面態度。相較於過去30多年的穩定數字，美國民眾對於中國印象的態度很少更新或變化，一旦變成當下的15%，要翻轉是非常困難的。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
隨著台灣總統選舉接近，各黨對中、對美的政策差異也逐漸浮上檯面。不同政策的成效，取決於各黨對於中美關係的預測。中美關係隨著COVID－19疫情以及貿易戰後立刻由合作轉向對抗。那麼，在未來幾年，中美關係有可能又立刻升溫，變回美中快樂合作嗎？至少從目前的美國政局以及民意來看，短期間是非常困難的。
整體來說，美國民眾對於中國的好感度已經來到歷史新低。蓋洛普Gallup從中美建交的1979年開始進行電話民調，過去就算碰到天安門事件，也還有超過30%的美國人對中國有正面態度，甚至在疫情之前有超過五成對中國持正面看法。
但是在2018年之後，一切急轉直下。在今年三月的調查中，僅剩下15%的美國民眾對中國有正面態度。相較於過去30多年的穩定數字，美國民眾對於中國印象的態度很少更新或變化，一旦變成當下的15%，要翻轉是非常困難的。
在同一份蓋洛普民調中，對台灣的正面態度則在今年三月來到77%，30年來歷史新高。這歸功於當前政府以及全體台灣人的努力，改善台灣在美國民眾心中的形象。
當然，過去許多外交學者會認為，雖然中美貿易競爭、人民也缺乏好感，但或許在關鍵議題上，美國仍然需要找中國合作，例如過去美國自由派與中間選民最在意的全球暖化議題、目前的烏俄戰爭議題、乃至於過去幾年美國通膨嚴重，中國都曾被視為是解方之一。然而，在美國Pew三月的一份民調中顯示，目前只剩下30%的美國人仍認為中國可以幫忙全球暖化以及國際衝突等議題，有超過六成的美國人早就不認為美國在這些議題上仍得跟中國合作了。
除此之外，中國最近也開始對美國進行貿易反擊以及限制稀土出口。然而，美國已經在2021年開始就在拜登簽署法案後開始調查並試著重建美國的稀土開採或是其他國際來源，對此不可說是沒有準備，因此這個衝擊也不會是中美重新交好的轉捩點。
過去，美國對中國友好態度有一大部分是來自於中美人際之間的交流。但在最近幾周，即使美國派官員到了中國見到習近平，但並沒有政策上的實質進展，拜登甚至直接稱呼習近平為獨裁者。而在今年六月，美國人總共只有350位還在中國念大學，史上最低的數字（其中一半在清華）。
到了六月底，美國國務院甚至直接宣布，中國以及香港現在對於美國人是不安全的，因為會任意逮捕、司法不獨立，因此不建議美國人過境。當美國人連實際踏上中國土地的人都那麼少時，短時間要改變對中國的印象就更不可能了。
最後，也許比較不幸地是，美國民眾不只對中國反感，在當下也沒有「時間」去更新對中國的態度。最近美國佛羅里達迪士尼爭議、以及大法官一系列對於Affirmative Action、學貸、選區劃分等議題的決定，都注定了會讓接下來的黨內初選以及未來一年半的總統大選中，符號政治（symbolic politics）會再次成為最主要的議題。
各黨都將會以自由派、保守派的意識形態動員，而對於國際政策則會維持（目前反中、反俄）的現狀。在這種民意之下，美國政府也沒有偷偷改善對中政策的動機或空間。這種情況恐怕會僵持到選舉之後也不會結束。
假如中美關係並不會在短期之內轉好，那對於台灣有何啟示呢？當中美對抗時，敵我之辨會變得更為重要。尤其以台灣來說，因為中國想要武統台灣、破壞現狀，使得台灣本身就成為中美衝突之間的一部分。以現在接受美國軍事協助的台灣來說，光是想要維持現狀，就需要持續顯現出願意維持現狀的態度（例如持續增加軍備）、以及跟美國站在同一陣線的主張。
這也是為何前幾天侯友宜光是拋出要回到四個月軍訓，立刻被美國智庫認為是釋放對中國示弱的錯誤信號。所以我們也看到了侯友宜改口、柯文哲也認為要當兵一年，基本上都還是跟著蔡英文政府的政策在走。
如同我兩周前專欄強調的，美國在過去50年來的民主戰爭中，已經學到許多教訓，尤其最主要的就是當地民眾對民主是否堅持、以及是否有合格的領導者願意出來帶領在地民眾。否則光是美國大量砸錢砸人，假如當地連個合格的總統都選不出來讓政府運作，那對美國的投入不只是事倍功半、而是直接浪費。
也因此即將到來的台灣總統大選，即使許多人票投下去時的原因是各種國內議題甚至單純心情好壞，但最後投出來的結果還是會被美中拿來解讀並有所回應。而當投票成為一個賽局，要如何透過票數來反映台灣民眾真正的願望，恐怕就需要多思考一下了。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：中美還有多大的合作空間？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。