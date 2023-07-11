法國移民青少年遭警察擊斃的暴動逐漸平息，但極右派的政治優勢正在升起
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如果薩科齊在2005年的暴動增加其政治優勢，而在2007年當選總統；這次是極右派的勒彭和澤穆爾在這場暴動中汲取政治利益，趁機招募黨員，並為議會即將討論的移民政策問題積累談判籌碼。政治學者擔心明年歐洲議會選舉，極右派會大獲全勝。
文：蔡筱穎（從文字到影音的駐外記者）
法國因移民之子納埃勒（Nahel Merzouk）遭警察擊斃的暴動正在平息。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月4日在總統府接見大約250名市長，他確認，經歷數晚的暴動後，「高峰已經過去」，但他補充說，當務之急是努力實現持久的平靜秩序。他還對受損城市的市長們宣布一項緊急狀態法，以加速重建。
內政部長達馬南（Gérald Darmanin）7月4日介紹，自6月27日以來發生的暴動中，已有3486人被逮捕，5892輛汽車被燒毀，12202起火災，1105棟建築遭縱火或損壞，269個警察局或憲兵營遭襲擊，808名執法人員受傷。據司法部稱，自6月30日以來，共有374人立即出庭受審。教育部也公布243所學校遭攻擊，10所幾乎完全被燒毀剷平。
17歲納埃勒是在6月27日上午9點15分因交通違法行為，在警察臨檢時拒絕停車而遭警察開槍胸部中彈身亡。在社交網絡上流傳的影片中，他被兩名警察攔截，其中一名警察手裡拿著槍。然後汽車加速，就在警察開槍的時候。隨後，汽車撞上了一根柱子，幾分鐘後，救護車趕來進行急救，但無力回天。
警方說詞反覆再三
根據警方的第一個版本，納埃勒衝向警察，因而促使他們開槍。影片流傳之後，改變了版本，說司機先停下來後才加速。納埃勒及其家人的律師之一布澤夫 （Yacine Bouzerou）否認司機會撞上警察的說法，並認為警察意圖殺人，因為在其中一段影片中，一名警察對納埃勒說：「我要對你的頭開槍。」
除了司機之外，車上還有另外兩人。《巴黎人報》採訪其中一位少年描述案發當時的狀況。警察要求納埃勒熄火並搖下車窗，不僅用槍托敲打他，後又將槍口指向他的太陽穴，威脅道：「不要動，否則我就開槍射你的腦袋。」納埃勒當場愣住，鬆開了自動駕駛的煞車，汽車因此向前移動時，警察也對著他扣下扳機。
在納埃勒死後一周，又有新的細節補充。另一名乘客說，納埃勒當時是無證駕駛，在遭到敲打後陷入恐慌，隨後鬆開剎車，導致汽車向前行駛，警察也是在這一瞬間向他開槍。納埃勒在中槍後還保持意識，大喊「他瘋了，他開槍了。」但隨後不省人事，汽車最終在撞到燈柱後停下，納埃勒已經死亡。在下車後，他看到另一名警察指責涉事警察不應該開槍，因為已經設置好了路障。
警察權力擴大，警民衝突加劇
相對於幾週前在安古蘭附近，同樣發生一名駕車者拒絕遵守警方號令而被警察槍殺致死的事件，沒有引起那麼多的情緒和憤怒。一些研究人員認為，納埃勒之死引起的暴動至少可以解釋的因素之一是，象徵性的問題。
被捕的暴徒們平均年齡是17歲，準確地說是納埃勒的年齡。源自移民家庭的年輕人在大城市郊區的移民社區長大，往往處於弱勢地位。然而他們集中居住在城市貧民窟中並不是他們的選擇，而是30多年來法國的土地政策、城市規劃和住房政策所致。
納埃勒之死的戲劇性事件以及隨後發生的暴力事件以不同的方式呈現，卻如《世界報》指出，「首先反應出警察被允許在路邊攔檢時使用槍枝的規定，擴大而言，更顯現出警察與工人階級社區的年輕人間的嫌隙。」
警察在執法中，以正當防衛為由，對違抗命令的車輛開槍，導致傷亡事件和警民關係一再緊張，是否與2017年放鬆警察使用武器的規則有關，還有待研究。然而這部關於公共治安的法律，是起因於2016年10月8日在維利－夏迪雍（Viry－Châtillon）市兩輛執行警務的警車，受到一夥年輕人用莫洛托夫燃燒彈襲擊，造成其中四名警察重傷。這一史無前例針對警察的暴力行為震驚全法，終於在議會促成長期以來警察要求擴大或至少擁有與憲兵同樣的「武器使用權」。
去年一項研究報告顯示，自這部法律實施以來，警察向車輛駕駛開槍致死的案件增加了五倍，去年一年就有13人因不服攔檢而被槍殺，今年則已有三人因此喪命。官方統計數字也指出，拒絕服從警方執法命令的行為有增多的趨勢，2021年的數據顯示，這類情況十年內增長了近50%。
聯合國人權事務高級專員辦事處發言人莎姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，法國應認真解決執法部門長久以來的種族主義和歧視。法國警方不是第一次遭到國際質疑，從2020年開始，聯合國旗下的各機構，就多次點名法國警方歧視少數群體、使用暴力，以及「不成比例」地針對非裔、阿拉伯裔等族群。雖然法國外交部表示，這些指控沒有任何依據，但對抗議者來說，這確實是問題所在。
暴動初始，幾乎從政界到媒體都擔憂「2005年全國暴動」捲土重來，對「2005年夢魘」猶心有餘悸，當時巴黎北郊的17歲與15歲非裔青少年，為躲避警方追逐與盤查，誤闖高壓電所而喪命。兩名青少年的死引發連續三週的暴動，郊區數萬名年輕人縱火焚燒汽車和建築物，指控警察不當追捕和歧視郊區移民。該場暴動導致8000多輛汽車焚毀、至少2800人被捕。
納埃勒之死的暴動，與2005全國暴動的異同
但2005年的暴動與今天的第一個重大區別就在於這些暴動的區域化。研究郊區發展的歷史學家傅柯（Annie Fourcault）接受參議院電視採訪時解釋說，2005年的暴動顯然是發生在許多郊區最貧困社區。今天許多郊區仍存在緊張局勢，但暴動也發生在全國更廣泛的範圍內，城市和鄉鎮都受到影響，尤其在里昂、史特拉斯堡甚至巴黎市中心的暴動猛烈。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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