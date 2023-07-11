法國移民青少年遭警察擊斃的暴動逐漸平息，但極右派的政治優勢正在升起

文：蔡筱穎（從文字到影音的駐外記者）

法國因移民之子納埃勒（Nahel Merzouk）遭警察擊斃的暴動正在平息。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月4日在總統府接見大約250名市長，他確認，經歷數晚的暴動後，「高峰已經過去」，但他補充說，當務之急是努力實現持久的平靜秩序。他還對受損城市的市長們宣布一項緊急狀態法，以加速重建。

內政部長達馬南（Gérald Darmanin）7月4日介紹，自6月27日以來發生的暴動中，已有3486人被逮捕，5892輛汽車被燒毀，12202起火災，1105棟建築遭縱火或損壞，269個警察局或憲兵營遭襲擊，808名執法人員受傷。據司法部稱，自6月30日以來，共有374人立即出庭受審。教育部也公布243所學校遭攻擊，10所幾乎完全被燒毀剷平。

17歲納埃勒是在6月27日上午9點15分因交通違法行為，在警察臨檢時拒絕停車而遭警察開槍胸部中彈身亡。在社交網絡上流傳的影片中，他被兩名警察攔截，其中一名警察手裡拿著槍。然後汽車加速，就在警察開槍的時候。隨後，汽車撞上了一根柱子，幾分鐘後，救護車趕來進行急救，但無力回天。

警方說詞反覆再三

根據警方的第一個版本，納埃勒衝向警察，因而促使他們開槍。影片流傳之後，改變了版本，說司機先停下來後才加速。納埃勒及其家人的律師之一布澤夫 （Yacine Bouzerou）否認司機會撞上警察的說法，並認為警察意圖殺人，因為在其中一段影片中，一名警察對納埃勒說：「我要對你的頭開槍。」

除了司機之外，車上還有另外兩人。《巴黎人報》採訪其中一位少年描述案發當時的狀況。警察要求納埃勒熄火並搖下車窗，不僅用槍托敲打他，後又將槍口指向他的太陽穴，威脅道：「不要動，否則我就開槍射你的腦袋。」納埃勒當場愣住，鬆開了自動駕駛的煞車，汽車因此向前移動時，警察也對著他扣下扳機。

在納埃勒死後一周，又有新的細節補充。另一名乘客說，納埃勒當時是無證駕駛，在遭到敲打後陷入恐慌，隨後鬆開剎車，導致汽車向前行駛，警察也是在這一瞬間向他開槍。納埃勒在中槍後還保持意識，大喊「他瘋了，他開槍了。」但隨後不省人事，汽車最終在撞到燈柱後停下，納埃勒已經死亡。在下車後，他看到另一名警察指責涉事警察不應該開槍，因為已經設置好了路障。

Photo Credit: GettyImages 納埃勒中槍後，汽車撞到燈柱停下，事後民眾到燈柱獻花哀悼

警察權力擴大，警民衝突加劇

相對於幾週前在安古蘭附近，同樣發生一名駕車者拒絕遵守警方號令而被警察槍殺致死的事件，沒有引起那麼多的情緒和憤怒。一些研究人員認為，納埃勒之死引起的暴動至少可以解釋的因素之一是，象徵性的問題。

被捕的暴徒們平均年齡是17歲，準確地說是納埃勒的年齡。源自移民家庭的年輕人在大城市郊區的移民社區長大，往往處於弱勢地位。然而他們集中居住在城市貧民窟中並不是他們的選擇，而是30多年來法國的土地政策、城市規劃和住房政策所致。

納埃勒之死的戲劇性事件以及隨後發生的暴力事件以不同的方式呈現，卻如《世界報》指出，「首先反應出警察被允許在路邊攔檢時使用槍枝的規定，擴大而言，更顯現出警察與工人階級社區的年輕人間的嫌隙。」

警察在執法中，以正當防衛為由，對違抗命令的車輛開槍，導致傷亡事件和警民關係一再緊張，是否與2017年放鬆警察使用武器的規則有關，還有待研究。然而這部關於公共治安的法律，是起因於2016年10月8日在維利－夏迪雍（Viry－Châtillon）市兩輛執行警務的警車，受到一夥年輕人用莫洛托夫燃燒彈襲擊，造成其中四名警察重傷。這一史無前例針對警察的暴力行為震驚全法，終於在議會促成長期以來警察要求擴大或至少擁有與憲兵同樣的「武器使用權」。

去年一項研究報告顯示，自這部法律實施以來，警察向車輛駕駛開槍致死的案件增加了五倍，去年一年就有13人因不服攔檢而被槍殺，今年則已有三人因此喪命。官方統計數字也指出，拒絕服從警方執法命令的行為有增多的趨勢，2021年的數據顯示，這類情況十年內增長了近50%。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人莎姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，法國應認真解決執法部門長久以來的種族主義和歧視。法國警方不是第一次遭到國際質疑，從2020年開始，聯合國旗下的各機構，就多次點名法國警方歧視少數群體、使用暴力，以及「不成比例」地針對非裔、阿拉伯裔等族群。雖然法國外交部表示，這些指控沒有任何依據，但對抗議者來說，這確實是問題所在。

暴動初始，幾乎從政界到媒體都擔憂「2005年全國暴動」捲土重來，對「2005年夢魘」猶心有餘悸，當時巴黎北郊的17歲與15歲非裔青少年，為躲避警方追逐與盤查，誤闖高壓電所而喪命。兩名青少年的死引發連續三週的暴動，郊區數萬名年輕人縱火焚燒汽車和建築物，指控警察不當追捕和歧視郊區移民。該場暴動導致8000多輛汽車焚毀、至少2800人被捕。

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納埃勒之死的暴動，與2005全國暴動的異同

但2005年的暴動與今天的第一個重大區別就在於這些暴動的區域化。研究郊區發展的歷史學家傅柯（Annie Fourcault）接受參議院電視採訪時解釋說，2005年的暴動顯然是發生在許多郊區最貧困社區。今天許多郊區仍存在緊張局勢，但暴動也發生在全國更廣泛的範圍內，城市和鄉鎮都受到影響，尤其在里昂、史特拉斯堡甚至巴黎市中心的暴動猛烈。