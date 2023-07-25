《形塑世界的13種食物》：早期營養學家憂心馬鈴薯會造成道德日漸淪喪，直到美味的炸薯條出現
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在本書中，得獎作家亞歷克斯．倫頓將帶領讀者踏上穿越古今、暢遊世界各地的旅程，從文化、社會、政治、科學、健康、經濟、產業祕辛等多元面向，探索諸如麵包、鹽、油、糖、香辛料、馬鈴薯、稻米、番茄、可可……等13種日常食物的歷史與發展，以及人類對其不斷增長的渴望，如何持續改變與形塑今日的世界。
文：亞歷克斯．倫頓（Alex Renton）
政治與馬鈴薯的關係
與所有來自美洲的其他作物一樣（菸草除外），馬鈴薯也是經過一段時間才普及起來。歐洲人在引進馬鈴薯時，也遇到引進新食品時常見的難題，首先面臨的困難是如何將之歸類。就像番茄的歸類方式一樣，最適合拿來與馬鈴薯相比的既有食品是蘋果。蘋果看起來有點像馬鈴薯。因此，在法語與荷蘭語中，馬鈴薯被稱為「大地的蘋果」。
德文用truffle（松露）一字的變化形，將馬鈴薯命名為kartoffel。其他語言則是採用安地斯山克丘亞語（Quechua）的batata做為馬鈴薯的名稱，此字也保留在蘇格蘭蓋爾語中。但當然，這種新引進的食物不能生吃，而且嘗起來一點也不像蘋果或松露。馬鈴薯缺乏良好的宣傳，受到人們接納的速度非常緩慢。
但馬鈴薯終究還是普及起來了。最早開始種植馬鈴薯當作物，而非只將其視為新奇食品的北歐人，很可能是愛爾蘭人。關於此事的始末，較受歡迎的民間傳說版本是，西班牙無敵艦隊的船隻在1588年駛進英吉利海峽進行激戰後，於愛爾蘭的海岸失事。落難的船員將馬鈴薯帶上岸，送給援救他們的人民當謝禮。而西班牙商人將馬鈴薯從加那利群島（Canary Islands）帶到愛爾蘭是可能性較大的版本。
名稱的誤用
安地斯山的主要民族，即克丘亞族，稱馬鈴薯為papa，現今整個拉丁美洲和西班牙南部都是用這個字來指稱馬鈴薯。而克丘亞語用來指稱番薯（薄皮橙肉，與馬鈴薯差異頗大的塊莖植物）的字是batata。西班牙探險家將這兩種塊莖植物帶回大西洋地區時，當然很清楚兩者的區別。然而，不知為何，在繼續向北、向東傳至歐洲其他地區時，這兩者的名稱就被混淆了。
在信奉基督教的歐洲，有項明確的阻礙造成馬鈴薯未能受到接納，亦即聖經中並未提到馬鈴薯。一些神學家推斷，馬鈴薯只不過是給異教徒或動物吃的食物。但是馬鈴薯易於生長繁殖的特性，最終勝過了這些疑慮。它的生長力令人驚嘆：在理想的條件下，一片田地種植馬鈴薯所產出的糧食，是種植小麥或大麥等穀物的4倍。
此外，到了18世紀末，馬鈴薯已成為時髦的食品，尤其是在法王路易十六的宮庭。當時的宮廷時興男女都在假髮上配戴一朵紫色的馬鈴薯花。
大約在同一時期，普魯士的腓特烈大帝、俄羅斯的凱薩琳大帝等力行改革的君主開始推廣馬鈴薯，藉以解決歉收和飢荒的問題。
他們命令（通常不情願的）臣民栽種和食用馬鈴薯。在凱薩琳之後的沙皇繼續推動提倡馬鈴薯的大業。1840年，俄羅斯人在幾個城市發起暴動，反對在公有土地種植馬鈴薯的命令。
這些暴動並非特例。馬鈴薯已成為政治議題。英國的激進運動人士譴責馬鈴薯是壓迫窮人的象徵，而窮人也同意這點。1830年，英格蘭東南部因為缺地及貧困問題而發生一連串的暴動。在這段期間，肯特郡的農工所舉起的抗議布條上寫著「我們不會靠馬鈴薯過活」。對於卡爾．馬克思（Karl Marx）與弗里德里希．恩格斯（Friedrich Engels）的追隨者來說（如其在隨後的10年間寫道），馬鈴薯是一種壓迫的象徵。
儘管如此，後來在歐洲大部分地區，馬鈴薯還是成了可與麵包相抗衡的主要碳水化合物來源。馬鈴薯除了使食物供給量倍增，也可做為穀物的替代作物，減少了災情的發生。此種情形促成人口成長，小農收入增加，繼而改變了社會的樣貌。曼恩指出：「沒有馬鈴薯，就沒有歐洲各個帝國的存在。」在整個歐洲大陸，以往因飢荒頻仍而經常動搖的政權，如今得以增加其財富與權力。現代化的社會樣貌顯然是馬鈴薯所形塑，儘管在19世紀中葉，早期的營養學家憂心馬鈴薯會讓勞工變得愚蠢遲鈍，並且造成道德日漸淪喪——這是維多利亞時代長期存在的擔憂。因此，直到該世紀末人們才從擔憂變為樂於對馬鈴薯有所依賴，也就不足為奇了。促成這種轉變的關鍵之一，是馬鈴薯切條與滾燙熱油共同譜出的美味：炸薯條。這種食物可能源自比利時，最後在1860年代傳入英國城市。
人們對馬鈴薯都有某些既定之見，而每個人在料理馬鈴薯時，對於特定用途各有偏好：如口感粉質、蠟質的馬鈴薯，或是新採、放置較久的馬鈴薯等。許多馬鈴薯的品種在外觀上沒有太大差別，但我們為不同品種的馬鈴薯付出的花費卻有極大差異。因此，賣作假的馬鈴薯是筆大生意。在歐洲各地，眾所渴求的澤西皇家馬鈴薯（Jersey Royals），必須和普伊扁豆（Puy lentil）、帕馬火腿（Parma ham）一樣，標有「受保護原產地名稱」。
2008年，英國食品標準署檢測294份馬鈴薯樣品，發現其中33%與標籤上聲稱的品種不符。愛德華國王馬鈴薯（King Edward）是一種廣受喜愛且用途多元的品種，其在1902年培育出來，用以紀念該年英王愛德華七世（King Edward VII）加冕登基。而許多標示為「愛德華國王」的樣品，實際上是稱為安柏斯馬鈴薯（Ambos）的品種。安柏斯馬鈴薯是大型農場栽種的一般品種，可以抵抗疫病，售價只有前者的一半。
飢荒及世界樣貌的重塑
愛爾蘭西部的人民在早期就接受了馬鈴薯，而在上的當權者無不鼓吹他們多種植這種作物。看好馬鈴薯生長效率的地主（土地的產出越高，地租就越高），還延請醫師相助推廣馬鈴薯：他們大推馬鈴薯是世上最健康的食物，也是解決土地貧瘠問題之道。這只是宣傳而已。種馬鈴薯對地主有好處的原因在於，只要1-2英畝田就足以養活整個佃農家庭。在天主教會眼中，人口增加是一件好事，所以神職人員也加入推廣馬鈴薯的熱潮。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航