《無憾的道別》：老年人的死亡易被定位成「死得其時」，因此老年喪偶的悲傷非常容易被忽略
我們想讓你知道的是
末期病人的難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼，甚至尖銳的言語攻擊，映之安寧心理師溫柔理解、承接；而在難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼、尖銳的言語攻擊背後，那些埋藏在末期病人心底最深處，可能連他們自己都不知曉的遺憾與未竟之事，映之安寧心理師引導著他們，讓他們傾聽自己。
文：王映之
老爸爸的失落心事——談老年喪偶
老先生的那些抱怨，其實是悲傷。
老年喪偶的悲傷，非常容易被忽略，因為老年人的死亡，容易被定位成「死得其時」。
在人總有一死的前提之下，也多半會對長者有「這樣（高壽往生）已經很好了」、「年紀都那麼大了，面對生死應該早已坦然」的期待，但失去相伴一世的枕邊人，這個失落在內心的複雜程度，可能比我們想像的多更多。
伴侶離去後留下的空缺，就是失落的所在
人們總說少年夫妻老來伴，少了年少時的激情，日子就在成家立業、養兒育女的瑣事中流轉，就像〈家後〉歌詞裡說：「從少年跟你甲老……才知道幸福是吵吵鬧鬧。」人們好像都要在某個足以讓人停頓、回看的瞬間，才懂得那些習以為常的日常，其實都是兩人互相依賴共生的證明。
一次，我印象很深刻，病房裡出現了一號令人頭痛的人物，一位七十幾歲的男性長輩。
他每天準時出現在病房探望他的太太，但令人害怕的是他總可以生出一推抱怨。一會兒抱怨我們給他太太的氧氣是不是不夠，讓他太太好喘；一會兒抱怨護理師粗手粗腳地把他太太弄痛了，她才會時不時發出呻吟聲；一會兒抱怨病房的空調太冷，讓他太太的手腳摸起來好冰冷……
病房上上下下所有經手照顧的醫生、護理師，甚至是佐理員，通通都被罵了一輪，最後還出動了護理長出面。
其實不難發現，他所抱怨的這些呼吸喘、呻吟、手腳冰冷……都是一些常見的臨終病人會出現的生理症狀，但是不論大家怎麼調整，都不可能讓他太太沒有那些症狀，更不可能令他滿意。大家不論怎麼解釋，都無法說服眼前這位「固執的老先生」。
於是，身為心理師的我被召喚去理解理解這位先生了。還好，平時我跟照顧搭不上關係，他的氣還不至於生到我這邊來，只是在我跟他會談的前面半個多小時，他卻又在抱怨一些家裡瑣事的日常，埋怨他的兒子、媳婦。
明明聽起來已經很努力想要照顧老爸爸的兒子，早上都會到家來載他出門到醫院，但卻被他說成：「怎麼這麼沒禮貌，好像我不會走路、不會自己叫車似的，我需要的是尊重！尊重！他知道尊重兩個字怎麼寫嗎？！」
晚餐媳婦也會煮好放餐桌，他卻抱怨：「飯菜都冷了，擺在那裡，誰會想要吃？！……還有家裡那台洗衣機，怎麼那麼難用。按鍵那麼多，洗個衣服那麼麻煩……」
兒子媳婦照顧爸爸起碼的起居，但老爸爸的失落心事，卻可能很少有機會被聆聽。
我試圖從他的敘述當中尋找蛛絲馬跡——「到底在這些抱怨的背後，他真正想要表達的是什麼？」
於是，我還是禮貌性地打斷他。
我問：「聽起來，您最近的生活一團混亂？」
「正是！看來妳比其他人都聰明！」
我好像說中他的某個重要的感覺。他也站在他長輩的高度，給了我稱讚，但卻同時暗酸了其他人。
「好像家裡本來有的秩序都亂掉了，是因為奶奶生病住院的關係嗎？」
在這問題之後，他又說了好多沒有了太太的生活，自己過得有多混亂辛苦。
我想，他在這些敘說裡，開始意識到太太對他來說多重要了：「怎麼會這樣，我原本以為，我是公司的老闆，能力那麼好，管理那麼多人，管理自己生活會有什麼問題？！……但經過剛剛這樣一說，我在家裡……根本都是我太太在照顧我的生活，現在發現少了她，什麼都不對勁，吃飯怎麼都吃不香了……」雖然太太還在，但少了女主人的家，已經不像家了。
能夠好好悲傷，才是療癒的開始
我想慢慢地指認，那些抱怨其實是悲傷。
「所以可能不是醫護人員照顧不好，惹你生氣，而是你正為了想要平時照顧你入微的奶奶，得到好的照顧而心急，而且你已經開始不適應沒有她的日子？」在悲傷裡頭，是這對夫妻很平凡，卻交織得很深刻的愛，但平時可能連他自己也沒有意識到。而不想要面對正在發生的失去，只好先聲奪人，這樣人人都忙著解釋他的指控，就沒有機會跟他談到他真正該面對的死亡了。
「妳都說對了……我也不想再騙自己，我太害怕了……我不知道沒有太太的日子，要怎麼過……我也很愧疚，直到現在才知道珍惜，但，人都已經要走了，我沒有半點彌補的機會了。」
此時此刻，所有指向外的矛頭，開始轉向內。他也終於可以認可他的無的放矢，只是在掩飾他不知道該怎麼對人說的悲傷。
「我想，能夠真實地說出自己的悲傷，說出對奶奶的需要與愧疚，對你來說真的很不容易。但在我看來，能夠好好悲傷，才是療癒的開始。而且，不是沒有機會彌補，甚或奶奶要的也不是彌補，她需要知道你知道（她為家庭的付出），所以趕緊把握機會，趁她還在的時候對她說吧！」
書籍介紹
本文摘錄自《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》，寶瓶文化出版
作者：王映之
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「我怕來不及跟我爸爸媽媽……和好。」
——離家十幾年的女兒癌末時所說……
映之安寧心理師，陪你走人生最後一段無憾的路。
以同理，傾聽末期病人的恐懼、憤怒與自責；
以理解，接納末期病人家屬的絕望、沮喪與不安。
末期病人的難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼，甚至尖銳的言語攻擊，映之安寧心理師溫柔理解、承接；而在難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼、尖銳的言語攻擊背後，那些埋藏在末期病人心底最深處，可能連他們自己都不知曉的遺憾與未竟之事，映之安寧心理師引導著他們，讓他們傾聽自己。
與生命道別，我們無可逃避，
但我們能用愛，走得無憾。
- 心心是醫院最小的老病人，一歲不到診斷出癌症，照顧她的母親悲痛：「我這麼努力，妳卻這麼受苦。」
- 「其實我都知道爸爸快死了……可是媽媽叫我不能說。我在想，是不是每次媽媽不在，我都叫爸爸跟我一起偷偷吃泡麵，才害他生病的？」
- 六十多歲的男病人對醫生嗆聲：「啊不會開刀就說啊……乾脆來死一死啦。」
- 「我怕來不及……跟我爸爸媽媽……和好。」離家十幾年的女兒癌末時所說……
二十二篇末期病人的故事，每一篇都扎心、盈滿淚水，而映之安寧心理師在無盡的溫柔、柔軟與同理中，細膩提醒：當孩子罹癌，要跟孩子說嗎？當孩子父親或母親離世，如何陪伴孩子的悲傷？在幫孩子好好說再見之前，是否能先好好愛？而當老年人喪偶，不但易被忽略，且悲傷更容易躲藏在抱怨裡，以及當面對摯愛的家人將離世，我們能不能接納並允許自己理解，無論是仍想積極治療，或選擇安寧，那都是因為愛。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
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吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！