《無憾的道別》：老年人的死亡易被定位成「死得其時」，因此老年喪偶的悲傷非常容易被忽略

文：王映之

老爸爸的失落心事——談老年喪偶

老先生的那些抱怨，其實是悲傷。

老年喪偶的悲傷，非常容易被忽略，因為老年人的死亡，容易被定位成「死得其時」。

在人總有一死的前提之下，也多半會對長者有「這樣（高壽往生）已經很好了」、「年紀都那麼大了，面對生死應該早已坦然」的期待，但失去相伴一世的枕邊人，這個失落在內心的複雜程度，可能比我們想像的多更多。

伴侶離去後留下的空缺，就是失落的所在

人們總說少年夫妻老來伴，少了年少時的激情，日子就在成家立業、養兒育女的瑣事中流轉，就像〈家後〉歌詞裡說：「從少年跟你甲老……才知道幸福是吵吵鬧鬧。」人們好像都要在某個足以讓人停頓、回看的瞬間，才懂得那些習以為常的日常，其實都是兩人互相依賴共生的證明。

一次，我印象很深刻，病房裡出現了一號令人頭痛的人物，一位七十幾歲的男性長輩。

他每天準時出現在病房探望他的太太，但令人害怕的是他總可以生出一推抱怨。一會兒抱怨我們給他太太的氧氣是不是不夠，讓他太太好喘；一會兒抱怨護理師粗手粗腳地把他太太弄痛了，她才會時不時發出呻吟聲；一會兒抱怨病房的空調太冷，讓他太太的手腳摸起來好冰冷……

病房上上下下所有經手照顧的醫生、護理師，甚至是佐理員，通通都被罵了一輪，最後還出動了護理長出面。

其實不難發現，他所抱怨的這些呼吸喘、呻吟、手腳冰冷……都是一些常見的臨終病人會出現的生理症狀，但是不論大家怎麼調整，都不可能讓他太太沒有那些症狀，更不可能令他滿意。大家不論怎麼解釋，都無法說服眼前這位「固執的老先生」。

於是，身為心理師的我被召喚去理解理解這位先生了。還好，平時我跟照顧搭不上關係，他的氣還不至於生到我這邊來，只是在我跟他會談的前面半個多小時，他卻又在抱怨一些家裡瑣事的日常，埋怨他的兒子、媳婦。

明明聽起來已經很努力想要照顧老爸爸的兒子，早上都會到家來載他出門到醫院，但卻被他說成：「怎麼這麼沒禮貌，好像我不會走路、不會自己叫車似的，我需要的是尊重！尊重！他知道尊重兩個字怎麼寫嗎？！」

晚餐媳婦也會煮好放餐桌，他卻抱怨：「飯菜都冷了，擺在那裡，誰會想要吃？！……還有家裡那台洗衣機，怎麼那麼難用。按鍵那麼多，洗個衣服那麼麻煩……」

兒子媳婦照顧爸爸起碼的起居，但老爸爸的失落心事，卻可能很少有機會被聆聽。

我試圖從他的敘述當中尋找蛛絲馬跡——「到底在這些抱怨的背後，他真正想要表達的是什麼？」

於是，我還是禮貌性地打斷他。

我問：「聽起來，您最近的生活一團混亂？」

「正是！看來妳比其他人都聰明！」

我好像說中他的某個重要的感覺。他也站在他長輩的高度，給了我稱讚，但卻同時暗酸了其他人。

「好像家裡本來有的秩序都亂掉了，是因為奶奶生病住院的關係嗎？」

在這問題之後，他又說了好多沒有了太太的生活，自己過得有多混亂辛苦。

我想，他在這些敘說裡，開始意識到太太對他來說多重要了：「怎麼會這樣，我原本以為，我是公司的老闆，能力那麼好，管理那麼多人，管理自己生活會有什麼問題？！……但經過剛剛這樣一說，我在家裡……根本都是我太太在照顧我的生活，現在發現少了她，什麼都不對勁，吃飯怎麼都吃不香了……」雖然太太還在，但少了女主人的家，已經不像家了。

能夠好好悲傷，才是療癒的開始

我想慢慢地指認，那些抱怨其實是悲傷。

「所以可能不是醫護人員照顧不好，惹你生氣，而是你正為了想要平時照顧你入微的奶奶，得到好的照顧而心急，而且你已經開始不適應沒有她的日子？」在悲傷裡頭，是這對夫妻很平凡，卻交織得很深刻的愛，但平時可能連他自己也沒有意識到。而不想要面對正在發生的失去，只好先聲奪人，這樣人人都忙著解釋他的指控，就沒有機會跟他談到他真正該面對的死亡了。

「妳都說對了……我也不想再騙自己，我太害怕了……我不知道沒有太太的日子，要怎麼過……我也很愧疚，直到現在才知道珍惜，但，人都已經要走了，我沒有半點彌補的機會了。」

此時此刻，所有指向外的矛頭，開始轉向內。他也終於可以認可他的無的放矢，只是在掩飾他不知道該怎麼對人說的悲傷。

「我想，能夠真實地說出自己的悲傷，說出對奶奶的需要與愧疚，對你來說真的很不容易。但在我看來，能夠好好悲傷，才是療癒的開始。而且，不是沒有機會彌補，甚或奶奶要的也不是彌補，她需要知道你知道（她為家庭的付出），所以趕緊把握機會，趁她還在的時候對她說吧！」

書籍介紹

本文摘錄自《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》，寶瓶文化出版

作者：王映之

「我怕來不及跟我爸爸媽媽……和好。」

——離家十幾年的女兒癌末時所說……

映之安寧心理師，陪你走人生最後一段無憾的路。

以同理，傾聽末期病人的恐懼、憤怒與自責；

以理解，接納末期病人家屬的絕望、沮喪與不安。

末期病人的難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼，甚至尖銳的言語攻擊，映之安寧心理師溫柔理解、承接；而在難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼、尖銳的言語攻擊背後，那些埋藏在末期病人心底最深處，可能連他們自己都不知曉的遺憾與未竟之事，映之安寧心理師引導著他們，讓他們傾聽自己。

與生命道別，我們無可逃避，

但我們能用愛，走得無憾。

心心是醫院最小的老病人，一歲不到診斷出癌症，照顧她的母親悲痛：「我這麼努力，妳卻這麼受苦。」

「其實我都知道爸爸快死了……可是媽媽叫我不能說。我在想，是不是每次媽媽不在，我都叫爸爸跟我一起偷偷吃泡麵，才害他生病的？」

六十多歲的男病人對醫生嗆聲：「啊不會開刀就說啊……乾脆來死一死啦。」

「我怕來不及……跟我爸爸媽媽……和好。」離家十幾年的女兒癌末時所說……

二十二篇末期病人的故事，每一篇都扎心、盈滿淚水，而映之安寧心理師在無盡的溫柔、柔軟與同理中，細膩提醒：當孩子罹癌，要跟孩子說嗎？當孩子父親或母親離世，如何陪伴孩子的悲傷？在幫孩子好好說再見之前，是否能先好好愛？而當老年人喪偶，不但易被忽略，且悲傷更容易躲藏在抱怨裡，以及當面對摯愛的家人將離世，我們能不能接納並允許自己理解，無論是仍想積極治療，或選擇安寧，那都是因為愛。

Photo Credit: 寶瓶文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀