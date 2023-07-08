2023/07/08,
音樂

陳建州陷性騷擾爭議：范瑋琪宣布取消9月演唱會，場地費不能退恐賠百萬

陳建州陷性騷擾爭議：范瑋琪宣布取消9月演唱會，場地費不能退恐賠百萬
Photo Credit: 寬宏藝術

我們想讓你知道的是

在陳建州陷入性騷風波後，許多民眾揚言要退票、抵制范瑋琪的演唱會，而且在演唱會正式宣布取消前，已有部分歌迷上網轉賣票券，在主辦單位於7月7日宣布取消後，可能造成後續的消費紛爭。

藝人「大牙」周宜霈日前臉書發文控訴「黑人」陳建州性騷擾，陳建州第一時間發出聲明否認，提到將對不實指控提告，6月28日又聯合妻子范瑋琪透過律師發出聲明，將各自對大牙提出500萬元求償，並要求大牙必須在Facebook發道歉文3天。

然而在陳建州提告後，包括「微風女神」郭源元、前黑澀會美眉成員妖嬌等人，都陸續在Facebook發文指控陳建州是性騷擾慣犯，連帶影響到范瑋琪原訂9月8日於台北流行音樂中心舉辦的《我們之間的事》演唱會，傳出許多歌迷要求退票，而共同主辦單位寬宏藝術也在7月7日晚間發文宣布演唱會將停辦，並進行退票。

寬宏藝術公告退票措施，刷卡購票者將自動全額刷退

根據范瑋琪《我們之間的事》演唱會共同主辦單位寬宏藝術所公布之資訊，由於同為演唱會主辦單位的「黑天使製作有限公司」決定停辦，已購票之消費者將會由寬宏藝術進行退票：

  • 網路刷卡購票選擇郵寄或超商未領票者，票券無需寄回，將由寬宏售票主動全額退刷至原刷信用卡銀行。
  • 網路刷卡超商已取票券者，票券無需寄回，票款將由寬宏售票主動全額退刷至原刷信用卡銀行，但取票服務費須另行下載退票申請書申辦，並將匯款至購票者名下指定帳戶。
  • 網路購票ATM虛擬帳號付款者，票券無需寄回，下載退票申請書申辦後，票款全額及如已完成超商取票之取票服務費，將一同匯款至購票者名下指定帳戶。
  • 超商購票現金付款者，票券正本需連同退票申請書、帳戶資料，以掛號信件寄至「830007高雄市鳳山區青年路二段371號2樓 寬宏藝術票務組收」，票款全額將連同掛號費28元，匯款至購票者名下指定帳戶。

寬宏藝術也提到，本次退票收件日為2023年7月10日 至 2023年7月31日，截止日以退票申請書送達日期為準，退票申請書可以Email或傳真方式辦理。

部分聽眾日前已轉賣票券，可能造成交易糾紛

范瑋琪《我們之間的事》演唱會的票價分為4280元、3880元、3480元、2280元、1280元，根據《TVBS新聞網》報導，截至7月1日約有790張票尚未售出，以舉辦場地台北流行音樂中心座位數4500人推估，票券售出比例大約8成。

在陳建州陷入性騷風波後，許多民眾揚言要退票、抵制演唱會，但由於開演前退票依法需要支付不等的手續費，在范瑋琪演唱會正式宣布取消前，已有部分歌迷上網轉賣票券。

例如曾任寶島聯播網及高雄主人電台主持人的「DJ金寶」於7月1日發文，表示發現Facebook上的門票轉讓社團中，有歌迷將原價1280元的門票以500元轉售。然而，由於演唱會正式取消後，網路購票的退款是由售票單位直接刷退或轉至購票者的指定帳戶，期間私下交易票券的民眾可能產生糾紛。

未滿90日取消租用不予退費，范瑋琪陳建州恐賠百萬場地費

根據北流官網所公布之表演廳收費辦法，至租用期間首日未滿90日取消租用，將沒收全額場地租用費用。根據《鏡週刊》計算，范瑋琪之場租總金額粗估高達約百萬元，將被主辦單位沒收，其它包括退票行政作業費、贊助商等相關費用還得另外計算。

根據財政部稅務入口網，范瑋琪《我們之間的事》演唱會之主辦單位「黑天使製作有限公司」，負責人姓名為陳建州，其官方Facebook專頁也於7月7日晚間發布了停辦演唱會的公告，並指引購票觀眾向寬宏售票申請退票。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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