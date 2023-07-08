陳建州陷性騷擾爭議：范瑋琪宣布取消9月演唱會，場地費不能退恐賠百萬
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在陳建州陷入性騷風波後，許多民眾揚言要退票、抵制范瑋琪的演唱會，而且在演唱會正式宣布取消前，已有部分歌迷上網轉賣票券，在主辦單位於7月7日宣布取消後，可能造成後續的消費紛爭。
藝人「大牙」周宜霈日前臉書發文控訴「黑人」陳建州性騷擾，陳建州第一時間發出聲明否認，提到將對不實指控提告，6月28日又聯合妻子范瑋琪透過律師發出聲明，將各自對大牙提出500萬元求償，並要求大牙必須在Facebook發道歉文3天。
然而在陳建州提告後，包括「微風女神」郭源元、前黑澀會美眉成員妖嬌等人，都陸續在Facebook發文指控陳建州是性騷擾慣犯，連帶影響到范瑋琪原訂9月8日於台北流行音樂中心舉辦的《我們之間的事》演唱會，傳出許多歌迷要求退票，而共同主辦單位寬宏藝術也在7月7日晚間發文宣布演唱會將停辦，並進行退票。
寬宏藝術公告退票措施，刷卡購票者將自動全額刷退
根據范瑋琪《我們之間的事》演唱會共同主辦單位寬宏藝術所公布之資訊，由於同為演唱會主辦單位的「黑天使製作有限公司」決定停辦，已購票之消費者將會由寬宏藝術進行退票：
- 網路刷卡購票選擇郵寄或超商未領票者，票券無需寄回，將由寬宏售票主動全額退刷至原刷信用卡銀行。
- 網路刷卡超商已取票券者，票券無需寄回，票款將由寬宏售票主動全額退刷至原刷信用卡銀行，但取票服務費須另行下載退票申請書申辦，並將匯款至購票者名下指定帳戶。
- 網路購票ATM虛擬帳號付款者，票券無需寄回，下載退票申請書申辦後，票款全額及如已完成超商取票之取票服務費，將一同匯款至購票者名下指定帳戶。
- 超商購票現金付款者，票券正本需連同退票申請書、帳戶資料，以掛號信件寄至「830007高雄市鳳山區青年路二段371號2樓 寬宏藝術票務組收」，票款全額將連同掛號費28元，匯款至購票者名下指定帳戶。
寬宏藝術也提到，本次退票收件日為2023年7月10日 至 2023年7月31日，截止日以退票申請書送達日期為準，退票申請書可以Email或傳真方式辦理。
部分聽眾日前已轉賣票券，可能造成交易糾紛
范瑋琪《我們之間的事》演唱會的票價分為4280元、3880元、3480元、2280元、1280元，根據《TVBS新聞網》報導，截至7月1日約有790張票尚未售出，以舉辦場地台北流行音樂中心座位數4500人推估，票券售出比例大約8成。
在陳建州陷入性騷風波後，許多民眾揚言要退票、抵制演唱會，但由於開演前退票依法需要支付不等的手續費，在范瑋琪演唱會正式宣布取消前，已有部分歌迷上網轉賣票券。
例如曾任寶島聯播網及高雄主人電台主持人的「DJ金寶」於7月1日發文，表示發現Facebook上的門票轉讓社團中，有歌迷將原價1280元的門票以500元轉售。然而，由於演唱會正式取消後，網路購票的退款是由售票單位直接刷退或轉至購票者的指定帳戶，期間私下交易票券的民眾可能產生糾紛。
未滿90日取消租用不予退費，范瑋琪陳建州恐賠百萬場地費
根據北流官網所公布之表演廳收費辦法，至租用期間首日未滿90日取消租用，將沒收全額場地租用費用。根據《鏡週刊》計算，范瑋琪之場租總金額粗估高達約百萬元，將被主辦單位沒收，其它包括退票行政作業費、贊助商等相關費用還得另外計算。
根據財政部稅務入口網，范瑋琪《我們之間的事》演唱會之主辦單位「黑天使製作有限公司」，負責人姓名為陳建州，其官方Facebook專頁也於7月7日晚間發布了停辦演唱會的公告，並指引購票觀眾向寬宏售票申請退票。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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