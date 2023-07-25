《瑞士黑幕》：瑞士信貸曾頻繁與來自德國的非法客戶來往，並在知情的情況下幫助他們逃稅

文：巴斯提昂．歐伯邁爾（Bastian Obermayer）、弗雷德瑞克．歐伯麥爾（Frederik Obermaier）、漢尼斯．孟沁格（Hannes Munzinger）

不知羞恥的小騙子

無論是我們「深入鑽研」一個故事或想要查證一個醜聞，一定少不了各種文件資料的佐證。比起只有證人的說詞，能用白紙黑字的文件證明總是來得更好。但是，每種文件的價值不盡相同。Excel文件和表格最能呈現出清晰的事實，交易金額、帳戶、扣款或是過程都能一覽無遺。因此，文件通常更容易還原詐欺事件，畢竟五個消息來源的說法裡都有各自的真相和利益。我們收到的資料就屬於後者：基本上，它就是經過精心整理的資料庫，從這些枯燥數字背後找出與大眾利益相關和值得報導的故事，就是我們面臨的挑戰。

因此，當西德廣播公司的同事馬西莫．博格納尼（Massimo Bognanni）暗中收到瑞士信貸內部的簡報檔時，我們都開心不已，這份檔案正好解答了有多少德籍客戶公然逃稅的問題。

簡報檔的製作日期是二〇〇四年，在銀行看來，這已是另一個時期的資料。雖然逃稅在當時已不再算是輕罪，但當時德國和瑞士兩國尚未發生稅務爭議。加上直至逃稅光碟案發生之前，瑞士銀行的內部消息也幾乎都未曾遭洩漏。因此，我們在簡報上所見的資訊，如今看來肯定是難以想像的透明，甚至對銀行內部來說也是如此，更遑論以書面呈現。

簡報標題是：「德國市場的轉變：綜合諮詢服務（Comprehensive Advice Services, CAS）的起點」，乍聽之下不怎麼特別，但是內容說明了一切。

「綜合諮詢服務」是針對有意接受全面諮詢的客戶，他們希望和銀行顧問討論存款投資的可能做法，顧問就能和他們聯繫。相反的，「非綜合諮詢服務」（Non Comprehensive Advice Services, NCAS），就是所謂的NCAS客戶，他們完全不願意被聯繫。像是持有非法資金、逃稅等就屬於這類型的客戶，因為他們不想留下太多的足跡。簡報當中指出，對NCAS客戶來說，首要考量銀行的緘默和客戶保密條款，聯繫是「越少越好」。這些客戶通常不會收到銀行帳戶的明細，這麼做也能減低他們落入稅務調查員手中的風險。銀行人員甚至斬釘截鐵地說是「曝光的風險」。

正如從標題讀到的，這份簡報主要說明瑞士信貸要展開和德國CAS客戶之間的業務，也就是和誠實的納稅人。此外還提到，銀行想努力爭取那些不會逃稅的客戶。再者，這是新的提案，所以才以「起點」命名。一路看下來，這份簡報的確可以解讀為：瑞士信貸曾經頻繁與來自德國的非法客戶來往，並且在知情的情況下幫助他們逃稅。

許多以往擁有瑞士帳戶的德國人想藉此逃避稅納義務早就是公開的祕密。但是瑞士銀行沒有對外說明這件事，因為可能會重創銀行的形象。

只要提到這件事，銀行通常會用官方說法掩蓋過去。曾任瑞士信貸董事長的盧卡斯．穆勒曼（Lukas Mühlemann）在二〇〇一年接受《法蘭克福匯報》訪問時曾說，瑞士不希望成為「可疑的、甚至是犯罪資金還有逃稅的人的漏洞」。然而，瑞士信貸卻在幾年後才決定要和守法的客戶往來？

這份簡報說出，瑞士信貸當時就知道自己協助犯罪。銀行清楚知道這一點也讓我們感到吃驚。簡報製作人在內容裡呈現出內部的統計數字：二〇〇四年時，銀行裡百分之八十八的德國客戶屬於NCAS客戶，也就是接近百分之百。

因此，瑞士信貸容許犯罪行為。正如同簡報製作者瑞士信貸的員工在第四張簡報上所寫的：「任何人只要在德國逃稅，就得承擔被抓去坐牢的風險。」

時至今日，協助逃稅不再是單純的商業模式，這一切都拜瑞士信貸員工席納、前德國聯邦財政部長斯坦布律克和美國的施壓所賜。還有，北威邦的前任財政部長兼社民黨黨魁諾伯特．瓦爾特—博爾揚斯（Norbert Walter-Borjans）也牽涉在其中。

二〇二一年十二月，我們在社民黨總部所在辦公室威利布蘭特大廈採訪瓦爾特—博爾揚斯時，他才剛交出黨主席之位。辦公室位在八樓，在柏林施特雷澤曼街上三角形建築物的最前端，就像一艘船的船頭朝著十字山的方向。辦公桌看起來已經清空，瓦爾特—博爾揚斯正在移交他的文件、設備和資料，他沒有再次競選政務官。社民黨在聯邦議院選舉中贏得最多席次，奧拉夫．蕭茲（Olaf Scholz）則出乎意料地成為總理。瓦爾特—博爾揚斯算是凝結政黨委員、總理後選人和青年黨軍的重要人物。因此，我們遇到的或許是一個甫卸下重擔、朝政治退休之路邁進的男子。

瓦爾特—博爾揚斯之所以能成為黨魁，在任職邦部長期間聲名大噪且受人歡迎，都要歸功於他最關切的議題：打擊逃稅者及其共犯。瓦爾特—博爾揚斯，大家稱他諾瓦博（Nowabo），在擔任北威邦的財政部長期間負責收購十一張逃稅者光碟，他買過瑞銀集團、寶盛銀行（Julius Bär Bank）的內部資料，當然也包括瑞士信貸。

他特別把購買記載逃稅嫌疑人資訊的光碟當成一種政治權力的工具。這樣一來，不只能向瑞士的銀行施壓，也讓擁有瑞士帳戶的德國逃稅人感到不安。為了自保，上千名逃稅者馬上就會自首。依據瓦爾特—博爾揚斯的估算，幾年下來，國庫已進帳超過七十億的罰款和補繳稅金。