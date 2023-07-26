《重置人生》：自戀的領導人有如巧克力蛋糕，咬下的第一口滋味濃郁，一陣子之後不適感漸增

文：克利斯蒂安．賈勒特（Dr. Christian Jarrett）

自戀的優點與缺點

很多人不同意讓川普當總統會有任何好處或其他利益。比較不具爭議性的說法是，他提供了一個高度可見且極富戲劇性的自戀人格行動研究案例，包括了代價和好處。沒有爭議的事實是，川普得到了全世界位階最高的職位，更別說他表現出色的電視事業，以及他創造出成功商人形象的能力，在在都說明了這種人格類型必定擁有某些優勢。或許最明顯的是，像他這樣自戀的人早已準備好，而且也願意推銷他們自己，就算是他人得為此付出代價也在所不惜。

來看看2017年10月16日的一場記者會，就在他致電（或沒有致電）給陣亡士兵家屬沒多久之後，川普立刻就反擊，做出不實的聲明表示歐巴馬和其他總統也都沒有打電話給陣亡士兵的家屬。幾天之後，他告訴媒體：「我是個很聰明的人……所有人〔即記者打電話去聯絡的那些家屬〕都對我說了難以置信的好話。」他還補充：「沒有人比我更受人敬重」，而且他指著自己的頭，形容「這是我最棒的回憶」，接著他更進一步表示，他會忘了大衛．強森的名字實在是件不可思議的事。從這些話以及川普其他許多的發言中可以看出他想講的是，他是個特別、沒有缺陷，而且幾乎在所有方面都比其他所有人優秀的人（研究顯示，自戀的人通常會高估自己的能力和表現）。

在他開始當總統之前，他就會以第三人稱來描述自己，而這也是他的風格，他告訴《紐約時報》的記者馬克．利波維奇（Mark Leibovich）說，同理心，也就是評論家說他最欠缺的部分：「會是川普最厲害的地方。」而在他從遭受颶風瑪莉亞侵襲的波多黎各勘災回來之後沒多久，在三一廣播公司的一場訪談中，川普大肆吹噓他所受到的接待：「有好多人聚集在那裡，他們大聲尖叫，他們覺得一切都很棒……我很開心，他們也很開心……到處歡聲雷動，震耳欲聾……他們非常歡迎我到那裡去。」川普聲稱，媒體的抨擊都是「假新聞」，還補充說這是「我想出來最偉大的術語之一」。

看多了川普的人都知道，這是這位總統經常用來回應批評的方法：他會攻擊批評他的人，然後想辦法推銷他認為自己最了不起的能力和本領。就像是教科書裡的自戀範本，川普幾乎每一句話都透露出他對自己的迷戀，尤其是他對與眾不同的渴望。

他的總統之路就是在這種獨特風格之下，帶著就職典禮規模大小的爭議展開，儘管與證據完全相反，但川普聲稱，這是「是有史以來規模最盛大的就職演說」。當他在2018年接受英國主持人皮爾斯．摩根（Piers Morgan）的訪談時，遭到對方質疑他轉發英國一個極右派團體的推文，川普的回應並非只說他不是種族主義者而已，他說的是：「我是全天下最不種族主義的人了。」

川普其他浮誇的言論還包括：「沒有人比我更尊重女性了」（他在一段錄下他對女性發表下流言論的影片曝光之後說了這句話）；「從來沒有人像我一樣成功」；「沒有人比我更懂稅務，應該說有史以來就沒人比我更懂」；以及「我比任何人都還要像個總統」。

川普的自戀風格在2018年1月可以說是來到頂點，當時麥可．沃爾夫即將出版的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury）發布了節選內容，其中包含了川普在白宮生活時一些令人不悅的內幕，同時也引發了外界對總統心智狀況是否健全的疑慮。在作出回應時，川普一開始先詆毀這本書，發推文表示「麥可．沃爾夫是個爛人，他為了要賣這本既無聊又不真實的書而編造了這些故事。」

接著，一如他平日的作法，川普開始自我膨脹，推文說他在人生中最大的兩項資產就是「心理狀態穩定以及，怎麼說，非常聰明。」他立刻又澄清說他「不是聰明……而是個天才，而且是個心理狀態非常穩定的天才。」這類過度自我推銷在很多人看來並非品格高尚的行為，尤其是對一位總統來說，但姑且不論道德評價，研究認為，自戀的人通常都能因為自吹自擂而受益，至少在一開始是如此。

與川普的故事一致，自戀的人比其他人更容易成為領導者，而且在一開始，他們大部分都很受人喜愛。英國研究人員請學生填寫人格問卷，接著每週進行一次團體活動來解決各種任務，持續12週的時間，並在過程中定期評量彼此。結果他們發現，自戀性高的學生會在一開始被其他學生評量為非常好的團隊領導人。但有趣的是，他們的魅力會隨著時間大幅滑落。研究人員說，自戀的領導人就像是塊巧克力蛋糕：「咬下第一口巧克力蛋糕時通常都會覺得滋味濃郁、口感豐富，而且相當令人心滿意足。然而，一陣子之後，這濃郁口味給人的不適感就會逐漸增加。被自戀的人領導就很類似這樣的體驗。」

自戀的人會給人帶來很好的第一印象，至少在某些狀況中如此，這也可以從異性的閃電約會（speed dating）研究中看出來，在這樣的情境中，比起不自戀的人，自戀的人通常都會被評量為更有魅力。以自戀的男性來說，這是因為他們在他人眼中看起來社交性很強也很外向，而這對閃電約會來說是非常有優勢的一點。自戀的女性則是被認為在肉體上較具吸引力，或許是因為她們會更用心裝扮自己，在穿著上也更有誘惑力。